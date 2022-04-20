完全制裁指南（下）：如果台灣被中國揍了一頓，接下來會發生什麼事？

實施經濟制裁的目的通常是為了降低軍事衝突的可能性。在「制裁」這個概念被發明以前，國家之間解決衝突的方法非常暴躁，要麼舉手投降，要麼橫刀立馬。

在喜聞樂見的17世紀新教和舊教打得不亦樂乎；要是當年有「經濟制裁」這種概念，也就沒有《威斯特伐利亞條約》什麼事了。

一旦實施經濟制裁，就等於在告訴對方：我們文明解決問題：不要拔槍、不要拔槍、不要拔槍。

相比戰爭，發動制裁的經濟成本低太多了。動不動就提刀上馬，養馬很貴呀。

斯蒂芬・布鲁克斯（Stephen Brooks）提醒我們，面對當今全世界如此複雜的供應鏈網路、成熟的產業分工與幾乎最優化的生產成本結構，透過戰爭進行領土征服的行為不再這麼秦皇漢武唐宗宋祖，反而充滿了腦子進水的幽默感（Brooks，2011）；戴爾・科普蘭（Dale Copeland）持類似觀點，他認為國家在產業分工上的互相依賴促進了和平。除非國家預計自己在不主動宣戰的情況下會面臨巨大的損失，否則一般會傾向於暖風薰得遊人醉，直把杭州當汴州（Copeland，2015）。

確實，從某個程度上來說這兩位學者的意見值得我們重視。有趣的是，無論朝鮮半島局勢如何山雨欲來風滿樓，但最後總可以煙花三月下揚州。

其中的奧妙在哪裡？奧妙在南韓的完善的經濟體系。打首爾？瘋啦？不想要半導體了嗎？南韓的FDI保證了半島的和平，六方會談之所以能夠保持朝鮮半島穩定，是因為其中的五方都不希望戰爭發生。至於蘇里南要不要打內戰，利比亞的戰火什麼時後才會結束，拉美大區與非洲大區自有自己出色的匹配機制。只要國際晶片供應不要斷貨、馬六甲與亞丁灣暢通無阻、巴拿馬與蘇伊士安然無恙，「文明世界」才沒有興趣知道呢。

有西裝可以穿，誰想穿軍裝？

有一個十分有趣的研究指出，一國的對外投資每提高10%，發生地緣衝突的概率就降低了3%（Polachek, Seiglie and Xiang， 2012）。有西裝可以穿，誰想穿軍裝啊。

喬納森・科什納（Jonathan Kirshner）表達了類似的看法。在他看來，全球化「提高了發動戰爭的機會成本，降低了領土征服所產生的收益，消除了能輕易從國家間戰爭中獲得的『國家利益』。」（Kirshner, 2008）。

在過去，戰爭的確是一項有利可圖的生意。因為在重商主義的年代，新增的領土（或殖民地）意味著新增的原材料與勞動力，甚至是市場（剛果人一定很樂於分享他們對比利時國王利奧波德二世春風化雨的感激之情）。

換句話說，戰爭的成本曾經是可以在國家的資產負債表上左右平衡的。甚至只要臉皮足夠厚，在社會達爾文主義無懈可擊的厚顏無恥面前，稍微發憤圖強一點，從小發願立志成為一個受人尊敬的殖民者，孜孜不倦的掠奪資源，那麼戰爭就有可能幫助國家獲利。

乃木希典在旅順要塞前進攻了半天，大日本帝國犧牲了幾萬軍人又怎麼樣？打贏一場日俄戰爭得到的利益，遠遠大於那些可憐蟲的生命。

為國犧牲，國家會感謝你們的。

但轉過頭來看看在阿富汗「大禍成功」的美國還有在烏克蘭「勇奪痂績」的俄羅斯。打呀，就繼續打嘛。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 過去駐守在阿富汗的美軍士兵

因此，採取制裁措施，只要方法正確，所獲得的收益相較結果高度不可控的戰爭是非常大的。

只能說，現在這個時代是李嘉圖（David Ricardo，古典經濟學家）顯靈的時代。比較利益原則使得戰爭從零和博弈變成負博弈，像是兩個一同走進威尼斯人的賭徒，只是在比賽誰輸的錢比較少而已。除非這個國家已經爛無可爛，一臉本來無一物何處惹塵埃的樣子，否則戰爭就是負博弈。

俄羅斯沒有夠強的乾爹，經濟實力也不夠多元

戰爭（硬制衡）產生的成本在發達國家之間不斷擴大。

理查德・羅斯克蘭斯（Richard Rosecrance）和阿瑟・斯坦（Arthur Stein）就曾提綱挈領的說明，在20世紀後半葉以來外國投資（FDI）所涉及的就不再是簡單的資本注入，更時常附帶技術轉讓的條款，這使得中斷貿易、一臉「誰有種就制裁我」的勇氣充滿了神風特攻隊的風格，因為這麼做可能導致的後果是長期的技術斷代（Rosecrance and Stein, 1973）。

在蘇聯當年蓋起高高的柏林圍牆，滴水不漏的將西方文明的科技成果一股腦兒的堵在門外後，下場我們都知道了。事實上，一些學者認為蘇聯崩潰的原因某部分就來自於外資的缺乏（Berend, 2006）。由於人出不去，錢進不來，罹患技術脫水症的蘇聯當然發不了大財。

自1970年至1975年之間，蘇勛宗勃涅日列夫治理下的蘇聯全要素生產率就已經無限接近零。而在蘇聯的癌症末期，也就是1980到1985年之間，蘇聯的生產率甚至直接掉到-0.5%（Allen, 2001）。蘇聯完美的錯過了西方電子化技術發展的浪潮，歷史殷鑑不遠，這次俄羅斯悍然發兵基輔，在制裁下西方企業紛紛一副「我噠噠的馬蹄是美麗的錯誤」的樣子，一騎絕塵去也，留下空空如也的俄羅斯，產業升級的希望如同黃粱一夢，轉瞬即逝。

普亭這次明顯是成功的將俄羅斯帶回石器時代了。

西方世界之所以這次對俄羅斯的制裁層層加碼，是因為在經過評估後可以確定，俄羅斯現在背後並沒有一個「乾爹」。除了中國，沒有其他人能夠填補俄羅斯的經濟損失，而就算是中國，面對目前被動的國際形勢，也不可能像當年西方世界養著南斯拉夫或是蘇聯養著古巴一樣提供俄羅斯一張長期飯票。