中正紀念堂轉型討論（上）：國際如何處理獨裁者留下的不義地景與遺址？

文：侯志仁（中原大學地景建築學系兼任客座副教授）

1980年落成的中正紀念堂，歷經了國民黨在台灣的獨裁統治，以及解嚴後的政治開放與民主轉型。如今，台灣已經成為自由開放的社會，甚至常被外界形容為民主的堡壘或燈塔，但這個民主堡壘上，一座戒嚴時代紀念獨裁者的紀念堂，卻依然佔據著台北市中心二十五公頃的巨大的公園用地。

雖然「大中至正」四個字已換成「自由廣場」；雖然這裡也乘載著台灣民主歷程中，其他重要的記憶，包括野百合學運；雖然這裡所舉辦過的許多大型慶典與表演活動，似乎沖淡了其嚴肅的色彩，但不變的是紀念堂的形體，以及這個形體所代表的意義。

歷經四十多年，有許多人對這個空間已習以為常，但也正因為如此，才更需要有更多的反思與檢討，避免不義繼續被「常態化」（normalized），讓暗黑歷史不被日常所掩蓋。在中正紀念堂轉型的討論中，不難看到有空間專業者認為，中正紀念堂也是台灣歷史的一部分，沒有抹滅的必要。

但真的是如此嗎？如果是如此，近來世界各地為何不斷有移除不義紀念物的行動？這些行動是否適用於中正紀念堂？不義的地景該如何來看待？中正紀念堂是歷史的教材，還是「平庸的邪惡」？在日常與抹滅之外，我們可以用什麼方式來看這塊二十五公頃土地的未來？



Photo Credit: 侯志仁提供

不義地景

要談中正紀念堂的過去、現在與未來，我認為首先要認知它是不義地景的本質。何謂「不義地景」？我們可以先從「不義遺址」的概念來看，促進轉型正義委員會將不義遺址定義為「威權統治時期，大規模侵害人權事件之發生地」。

相對於不義遺址，「不義地景」 （landscape of injustice） 的認定則更為廣泛，它包括曾經用來進行迫害或建構威權的空間與事物。相對於過去式的「遺址」，它還涵蓋當下仍在進行的事物。而中正紀念堂就是目前世界上民主國家中，少見維持原有使用、一座進行中的不義地景。

中正紀念堂進行式的「不義」可以歸納為以下幾點：

在憲政民主的體制下，用帝陵的空間格局，用如此規模的都市土地與國家資源，來紀念一位殺害人民的獨裁者，就是一件不義的事物。 這個空間在國家民主轉型後，卻沒有被徹底地去威權化，這是第二個不義。 中正紀念堂依文資法被指定為古蹟與歷史建築的正當性不足，這一點也添增了中正紀念堂作為不義地景的事蹟。 （除了以上三點之外，在「轉型、下一步」系列座談第三場中，林洲民建築師還指出，當年中正紀念堂的設置，並沒有依造都市計畫的法定程序。）

2007年，中正紀念堂在當時中央與地方的藍綠攻防下，被文建會（現文化部）以「台灣民主紀念園區」為名，指定為國定古蹟，同時也被台北市政府依文資法登錄為文化景觀。但不論是國定古蹟或是文化景觀，當時所被指定的理由，從今天的角度來看，都需要被質疑。

以國定古蹟指定為例，其指定理由的第一點提到歷史、文化、藝術價值，但這些價值是什麼？它在陳述什麼歷史？中正紀念堂代表著什麼樣的文化？這些認定的理由不僅論述過於簡化，並缺乏轉型正義的思考。2009年，當「台灣民主紀念園區」被新上任的馬政府除名時，這一丁點的轉型正義也消失殆盡。



Photo Credit: 侯志仁提供

拆除與包容

像中正紀念堂這一類型的不義地景該如何處理？國際上最直接的作法就是拆除。2020年可能是人類史上拆除銅像最興盛的一年。

2019年5月，美國明尼蘇達州的一位非裔居民George Floyd受到警方壓制導致無法呼吸，不幸死於一名警察腿下，這個悲劇加上一連串的種族歧視事件，引爆了全美國的抗議浪潮，抗議群眾紛紛走向街頭，反迫害的抗爭也延燒到全球各地，抗議各個地方結構性的種族歧視與壓迫。

代表白人至上、種族歧視的雕像與紀念物首當其衝，不是遭到民眾破壞，就是被當地政府在民意壓力下正式移除。

「紀念物實驗室」（Monument Lab）是一個位於美國費城的民間組織，它用一年的時間做了一項全美國紀念碑與紀念雕像的普查，在進行五萬件案例的分析後，得到四點結論：（一）紀念碑與紀念雕像並非不能觸碰或變動的；（二）大部分的紀念碑與紀念雕像都是白人男性；（三）大部分的紀念碑與紀念雕像都跟戰爭與侵略有關；（四）現有的紀念碑與紀念雕像沒有真實呈現美國的歷史。

當然這個普查是以美國為背景，但我們若也以同樣的標準來檢視台灣的現況時，結論或許可已預期。

提到銅像的拆除，前不久在美國最引起注目的案例，就Robert E. Lee將軍銅像的拆除。Robert E. Lee是美國南北戰爭時代南方邦聯的代表性人物，這座銅像的存在也代表著，種族主義在美國依舊仍未被去除。

銅像拆除的當天，在現場的維吉尼亞州州長Ralph Northam說了這句話：「經歷了如此漫長的癒合過程後，維吉尼亞州總算可以向前行，成為一個包容、多元、友善的一州」 。

現場有一位民眾受媒體訪問時也說道：「不論你是什麼膚色，如果你熱愛歷史，如果你認識這條馬路，在這裡長大，你會想說Oh My God（他們竟然把它給拆了）。不過年紀大了，你就會知道這個銅像是需要被拆了」。

在這個案例裡我們看到，拆除可以是包容，對很多人來說，存在反而是傷痛，生命的消失與銅像的存在有著強烈的對比。

Photo Credit: AP / 達志影像 Robert E. Lee銅像拆除前的樣貌。

當然，拆除只是一個步驟，如何去讓更多人認識歷史的真相，應更為重要。在美國西岸的波特蘭市，也有銅像被推倒的案例，一座設於Mount Tabor公園裡，紀念早年白人拓荒者Harvey Scott的銅像，在反種族歧視的抗議過程中，被群眾推倒在地。

美國西部的拓荒，雖然為歐洲移民帶來開墾的機會，但也造成原住民族的顛沛流離。同時，這個拓荒更是建構在對黑奴的剝削與迫害。Scott的銅像被推翻後，留下的底座，後來被一位沒有署名的藝術家，放上一座新的頭像，紀念當年拓荒時期一位名為York的奴隸。後來波特蘭公園局順應民意，讓這座新的銅像留下，這段暗黑歷史也因為有了新的創作而重新被認識。

去威權化