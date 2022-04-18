台灣史上最大經濟犯罪「力霸案」：王又曾完美示範如何成功詐貸，用小公司掏空大公司

2016年5月王又曾在美國發生車禍過世，不知道在加州10號公路奧迪A8上的生命最後一刻，王又曾對於掏空案的眾多受害者跟25萬民股東，心理是否曾感到一絲歉疚呢？

1959年創立「中國力霸鋼架」後，王又曾不斷拓張業務版圖，最後跨足銀行、保險、票券、水泥、電信、百貨等等，還擁有五家上市公司，全盛時期總資產最高達5000多億台幣。跟現在大型集團的總資產比起來，5000億看起來不算什麼，但若你知道2006年鴻海集團總資產也不過4600多億，就能夠體會當時力霸集團的重量了。

集團中歷史最悠久的兩家上市公司──中國力霸與嘉食化，長年來營運狀況不佳，特別是弊案爆發前七年來，累積虧損合計超過250億，還跟20家左右金融機構借款，總負債至少406億元以上，每月光利息就要近億。連年虧損，加上又得償還鉅額借款跟利息的情況下，財務狀況已經搖搖欲墜，只好在2006年最後一個工作日、又稱為股市封關日的12月29日星期五下午四點半（非常會找時間），向台北地方法院聲請重整與緊急處分。

為什麼要重整跟緊急處份？

因為這兩家公司財務狀況真的很糟，糟到還不出錢來了。以嘉食化為例，2006年就曾經跟各債權銀行協商，希望即將到期的140億左右的長期貸款，銀行團能夠降低利率並且延後還款。跟電視或電影演的一樣，凶狠的討債集團要求趕快還錢，可憐兮兮的借款人下跪拜託，不停地說：「拜託再給我一個禮拜的時間，我下禮拜就有錢了，一定還給你！」只不過，場景換成企業跟銀行而已。

協商的結果很遺憾，絕大多數銀行都拒絕了。

可想而知，銀行下一步絕對不會傻傻坐等還不出錢的那一天，而是馬上想方設法要公司先還錢（行使債權），像是聲請拍賣抵押物等。如果每間債權銀行都開始要求行使債權，就跟拿走即將溺水者旁邊的游泳圈一樣，只是讓情況加速惡化，公司連想要浴火重生的機會都沒了。這樣的惡性循環，不僅債權人可能損失當初借出的錢，供應商收不到款項，公司員工失業，投資的股東更因此多了好幾張壁紙，沒有人會是贏家。

因此，《公司法》第282條規定了公司「重整」制度。它希望給目前遭遇財務困難、瀕臨倒閉，但有機會東山再起的企業一次機會。法院會檢視公司的重整計畫後，若認為可行，則會在法院監督下執行，希望達成既把債務還清，公司又能繼續營運的雙贏局面。

不過，法官不是神，也需要時間好好檢視重整計畫。在法院裁定可以重整前的空窗期，如果債權人要求行使債權，公司還是活不到重整，根本沒意義，所以通常還會申請「緊急處分」。概念有點像時間暫停、大家都不准動，債務暫時不用還，但公司也不能出脫資產，只能支付營運必要的費用。

紙包不住火

2007年1月4號，台北地方法院裁定，准予中國力霸跟嘉食化緊急處分，為期90天。當天兩公司隨即在證交所宣布「重大訊息」，財務問題正式浮上檯面。

奇怪，明明早在2006年12月29日就已向法院聲請重整與緊急處分，拖到現在才公告，是不是刻意拖延，而且應該要被重罰才對？

是不是刻意拖延，嘉食化副董事長王令一當時的解釋是「我以為證交所下班了」、「資料沒準備齊全」。如果你知道王又曾連自己的兒子都瞞，就不會嘲笑上面這些荒謬的答案。

因為事實更荒謬。據《今周刊》報導，申請重整後隔天，王又曾與四房馬上就飛到香港（畏罪潛逃），而在2006年最後一天應父親要求飛來香港會面的王令一，見到父親交給他的一疊文件，竟然是力霸與嘉食化的重整申請書時，才知道原來父親不是找他跨年，而是要他處理這個爛攤子，順便擔下責任。

而重罰倒是不缺，畢竟棒打落水狗一點都不難。證交所因為兩公司延遲重整公告情節重大，各開罰100萬，金管會也針對此延遲，開罰兩公司負責人王金世英（四房）各240萬。

除了兩家公司外，力霸集團旗下關係企業紛紛跌停，即使強調與力霸已切割的東森也無法逃過一劫。旗下銀行中華商銀也發生擠兌，政府部門動用金融重建基金、並從其他行庫調撥資金，但民眾完全無視也毫無信心，一週內提領的現金就高達500億元。

那麼，到底是純粹經營不善，有機會再次奮起，還是公司早被掏空，爛泥扶不上牆了呢？

這就得需要公權力的介入，才有辦法水落石出了。台北地檢署於1月8日正式立案，罕見地指派五名具財經背景的檢察官投入偵辦。初步調查後認為王又曾涉嫌重大，又遲不回台說明案情，因此於2007年1月15日發布通緝令。

經歷2個月的調查，2007年3月8日，台北地檢署調查完成，正式起訴。

錯綜複雜的手法

在講述犯罪手法前，必須先了解力霸案中扮演重要角色的「小公司」。王又曾先後主導成立了68家人頭公司，由親戚、朋友、親信或員工等上百人充當負責人、董事、監察人或經理人，方便後續掏空與詐貸使用。

根據最高法院的新聞稿，力霸案的犯罪類型可以分為二大類──「掏空」力霸集團公司資金、與其它金融機構「詐貸」。掏空即利用各種名目與不合常規的交易，如投資、貸款、購買公司債、預付款、高價購買等，讓資金從集團主要的大公司（王家持股不多）流入「小公司」，小公司非公開發行公司，限制少，被掏空的資金很容易進到私人口袋；詐貸則是向其他不知情的金融機構，謊稱經營狀況良好，或是有實質交易，因而取得貸款。