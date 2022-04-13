本土+744例，指揮中心籲長者及洗腎病人打疫苗、國人開發「清冠一號」證實有效抗病毒

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增933例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為744例本土個案及189例境外移入（95例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之744例本土病例，為358例男性、385例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年4月4日至4月12日，其中包含368例為無症狀感染。個案分佈為新北市（264例），臺北市（141例），桃園市（65例），基隆市（56例），高雄市（50例），花蓮縣（48例），新竹縣及臺中市（各23例），宜蘭縣及屏東縣（各14例），臺南市（12例），新竹市（11例），彰化縣（7例），臺東縣（4例），苗栗縣、嘉義市及嘉義縣（各3例），雲林縣（2例），南投縣（1例）。相關疫情調查持續進行中。

指揮官陳時中表示，中症增加3位，重症個案沒有增加，輕症比例維持99.64％。中症個案皆為80幾歲，使用瑞德西韋治療中。3位中症者2女1男，2位接種3劑疫苗、1位接種2劑。

陳時中鼓勵65歲以上長者施打疫苗，目前65歲以上第一劑接種比例為84.1％，第二劑為79.6％，第三劑為64.9％，和全國接種比例相比，長者接種有一些努力空間。而全台各縣市以連江縣接種比例最高，第一劑接種9成，第二劑為76.2％。

配合歐盟資料，數位新冠病毒健康證明修正未滿18歲民眾基礎劑效期為365日

指揮中心發言人莊人祥表示，歐盟執委會指出，歐盟數位新冠證明（EU-DCC）中之疫苗證明，鑑於12歲以上民眾之追加劑雖已獲歐洲藥品局（EMA）核准，惟並非各國均已實施，因此修正基礎劑僅限於18歲（含）以上、有效期限為270日，未滿18歲之民眾所持證明基礎劑有效期限仍為365日，並希望各EUCC成員國配合修改各國查驗程式。

指揮中心指出，我國「數位新冠病毒健康證明查驗程式」將配合於今日改版，此項修正不影響申辦平臺及已核發之數位證明，系統將自動判斷未滿18歲之民眾所持證明基礎劑有效期限仍為365日。

指揮中心提醒，由於必須配合歐盟資料更正，各場所使用查驗程式，可透過重新連線至查驗程式網站，並清除使用者端的快取記憶，以利保持最新驗證邏輯。詳細數位證明申辦及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區。

洗腎病人重症死亡率是10倍，專家籲務必接種疫苗

台灣腎臟醫學會理事長黃尚志，針對透析病人施打疫苗建議、狀況進行說明，透析病人多免疫力低下，且以高齡族群為主，一週至少要去血液透析診所3次，比一般人多5至20倍感染機會；產生重症、死亡更是10倍以上。

據統計，目前仍有將近3萬透析病人未施打第三劑。黃尚志指出，從國內外研究來看，透析病人施打疫苗副作用沒有比一般人多；加上透析病人進出診所，若染疫會造成醫療人員被隔離匡列，導致專業人力短缺。黃尚志呼籲透析單位遵守指揮中心防疫規範，並鼓勵病人接種疫苗降低重症和死亡率。

清冠一號證實對輕中症、Omicron有效

指揮中心今也針對國人自行研發的抗病毒中藥「臺灣清冠一號」進行說明。衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰表示，清冠一號在台灣是處方藥，可多靶點治療新冠肺炎，不僅抗病毒、還具免疫調控和體質支持作用。只要病人不須用氧氣支撐，就可以用清冠一號處理、避免重症。重症可用清冠二號治療、避免死亡。

據臨床實驗數據，使用清冠一號的149例輕中症患者中，30天內僅有14例轉加護病房；使用清冠二號的249例個案中，死亡僅7例。且清冠一號抗病毒效力不受病毒而異，對Delta和Omicron變異株的效果都不受影響。

陳時中指出，在居家照護模式的確診者，可直接由地區主責院所開立清冠一號，或中醫以視訊診療的方式開立，有相關需求的民眾可到中醫師公會全聯會官網查詢，或撥打22縣市中醫師公會專線，或透過「健康益友APP」查詢。

陳時中補充，昨（12）日共施打8萬7238劑，第一劑涵蓋率為83.9％，第二劑為79.04％，第三劑為53.19％。陳時中表示，現在為疫情發展初期，往上的趨勢為必然，但高點仍難以預測。民眾應落實勤洗手、佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動或集會，避免出入人多擁擠的場所和高感染傳播風險場域，積極配合各項防疫措施。

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核稿編輯：羅元祺