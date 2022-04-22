《啃老浪潮》：為什麼除了幼童之外，就連成年、中年子女也會故意惹父母生氣呢？

文：最上悠（Mogami Yu）

父母光是接納孩子的真實想法，就能讓孩子改變

比「家裡蹲」更讓父母頭疼、感到心累的有：言語或行為暴力、自殘行為、各式成癮症、攝食障礙等問題。

孩子們之所以會出現這些偏差行為，是因為他們無法感受自己痛苦的原始情緒，導致他們顯露出自己的次級情緒，飽受各種問題折磨，如：扭曲的想法、膨脹的情緒、不健全的身體感受和反應。為了解決那些自己無法感受到的原始情緒，他們會希望父母能體諒自己難受的心情。而說不出口或無法傳達給父母時，就會改以行動來表達「我就是這麼痛苦」。

比方說，子女的家暴行為可說是家庭內的恐怖攻擊，它不僅無法改善親子關係，還會帶來惡性循環，但是，這也等於是在告訴父母，自己的孩子或許正在受苦。

只是，有辦法用這種形式來傳達痛苦的，也只有力氣比較大的男性，或者是個性比較強勢，能夠顯露出情緒的人而已。

如果是無法訴諸暴力的女性或個性柔弱的人，就會透過繭居、飲食異常、攝食障礙、自殘行為等內向型衝動行來表現自己的痛苦，或者是對某事物成癮。例如，厭食症的另一面可能是無意識的絕食抗議。有些患者就是這樣，藉由讓自己生病，才終於得到父母的關心。不過，有些人並沒有這個意思，卻也得了厭食症，因此千萬不可妄加臆測他人的病因。

以下也是實際上經常發生的例子——爸媽一吵架，年幼的孩子就開始喊「我的肚子好痛」。於是，爸媽開始認真討論小孩的事，忙著打電話叫救護車，或一起帶孩子上醫院。而父母的「同心協力」讓小孩鬆了一口氣，因此到院後，腹痛也消失了……。

腹痛並不是小孩裝出來的。這是因為，即便是語言能力尚未成熟的幼兒，也會從父母的衝突中，感受到作為生物的生存危機，所以，他的本能才會用這種非語言的形式來傳達訊息。

然而，有些看不清事物本質的父母，就只會毫不在乎地說出「一遇到問題，你就裝病」這種話來諷刺孩子。有這樣的父母，還能指望孩子重視自己的感受嗎？

此外，在叛逆期走偏了的孩子也一樣。對我來說，從前那些暴走族在夜裡製造出來的喇叭聲，聽起來就像他們的悲痛吶喊——「老爸、老媽，求你們回頭看看我，體諒一下我的痛苦和寂寞啊。」

同樣的，孩子做出問題行為，也是為了傳達「自己正陷入窘境」。當一個不被父母接受，且笨拙、不成熟的孩子，試圖把自己的難處傳達出去時，他的問題行為或症狀就會「越演越烈」。而且不幸的是，事態並不會往好的方向發展。

那麼，為什麼除了幼童之外，就連二十幾歲的大孩子，甚至是四、五十歲的中年子女也會故意惹父母生氣呢？

這都是因為，從很小的時候起，他們就因為父母，而不得不扼殺自己的「真實」情感。

就像嬰兒哭鬧一樣，年幼的孩子也會撒嬌或鬧脾氣。上了幼稚園或小學後，也會吵著「我想買那個！」「我不想念書！」之類的。此時，父母可能會罵：「不可以任性」，但在大多數的情況下，父母還是會讓孩子大哭一場，把想講的話講完，也就是讓孩子表達「真實」情感，使孩子的壓力得以抒發。

孩子還小時，對父母不滿的話，頂多就是吵著要買便宜的餅乾糖果，或是摔摔玩具就過去了。

然而，若小時候不能表露那些情緒，那麼長大後，就會用不健康的形式將壓力囤積在心底。由於孩子無法將「真實」感受傳遞給父母，因此沒辦法順利學會「處理情緒」的技巧，換言之就是無法重置自己的心情。

正如我在前面提過的，「真正」的感受又叫做「原始情緒」，也有人會稱之為「心靈的指南針」。這是生物的本能，若能感受到自己的想法，並有建設性地表現出來，我們就能傳達自己的意願，做自己喜歡的事，或擺脫不喜歡的事。假如從小就一直被父母用「別說那種傻話」來阻止自己說出感受，那麼長大後就不敢說出想法，只能夜夜哭泣了。然後不知從什麼時候開始，就變成只會看別人臉色行動、害怕失敗、無法挑戰新事物的人了。到頭來，不但無法磨練獲取成功的技術，還搞不清楚自己真正的感受、自己究竟想做什麼。

真實感受屬於本能，因此和身體感覺有密切關聯。正因為如此，人一旦壓抑了真實的情緒，就會影響健康。症狀因人而異，有的像得到厭食症一樣，感受不到飢餓；有的像暴食症一樣，吃再多也不覺得飽；有的像過勞一樣，不管做什麼事都無法健全地感受到疲勞，進而引發感覺異常，例如無法恢復的慢性疲勞、倦怠和疼痛，或是對割腕產生快感等。

相信各位已經知道，能幫助那些孩子解決問題行為的，就是「父母用心聆聽孩子的真實心聲」。不管對年幼的孩子或成年的子女來說都一樣。年齡不過就是一組數字而已。

小時候沒學過怎麼寫字的大人，就算活到一把年紀，也只能從基礎的單字開始學起。同樣的道理，如果成年之前沒有養成健全的心靈，那麼這位大人也只能從兒童的程度開始學起。不管外表多成熟，內心的本質還是跟小孩一樣。父母親的影響就是如此之大。

然而，與未成年孩子不同的是，成年子女還得被「我都幾歲了，到底還要對年邁的父母說多久的幼稚話」的罪惡感所折磨。而這種因內心糾葛而生的煩惱，是會隨著年紀增長而膨脹的。我們千萬不能忘記這件事。

「生氣的人就是遇到困難的人。」

這是心理學界常講的一句話。有心病和心放不開的人之所以生氣，並不是因為他們想生氣，而是因為他們的背後有焦慮、寂寞、悲傷等真實感受（原始情緒）在影響他們（請參考下方的圖）。他們想消除這些痛苦不堪的情緒，卻又因為太痛苦而無法面對它，所以才把真實感受埋藏起來，然後想盡辦法逃避它。而情緒不斷累積、膨脹後，就會溢出，化為怒氣與衝動行為。