2022/04/16,
健康

選便當菜別錯過「電話線」：海茸熱量極低還有四大營養價值，對人體相當有益

選便當菜別錯過「電話線」：海茸熱量極低還有四大營養價值，對人體相當有益
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

人叫它「捲捲的海帶」、「電話線菜」，也有人說它是螺肉的一種。其實這個海藻的本名叫做海茸，營養價值勝過許多便當菜。

在便當裡經常可以看到一道菜，顏色很深，形狀跟螺肉相似，呈現怪異螺旋狀，吃起來口感Q彈，味道就跟海帶、海帶芽等海菜相近。因不知其名，有人叫它「捲捲的海帶」、「電話線菜」，也有人說它是螺肉的一種。

其實這個海藻的本名叫做海茸，營養價值勝過許多便當菜，就讓《Hello醫師》為你揭密海茸外型的由來，以及海茸的四大營養功效。若你尚未體驗過其獨特口感，下次吃自助餐時不妨夾些海茸嘗嘗。

來自海外的進口菜「海茸」

海茸學名為叢梗藻（Durvillaea antarctica），生長在南半球冷溫帶至接近極區的海域，國內販售的海茸皆進口自南美（智利、阿根廷）、澳洲、紐西蘭等地。

海茸的藻體十分巨大，外型如巨型髮絲，最長可長至10公尺，近三層樓高。在尚未乾燥之前，海茸的質地即與皮革相似，因此口感才會如此彈牙。

海茸自海裡摘起後，便會經過切絲、乾燥等手續，販售到世界各地。乾燥的海茸如紐帶般呈深色直條狀，經過切割、泡水才會吸水緊縮，成為我們一般常見的「電話線菜」。

Durvillaea_antarctica_washed_up
由 Stug.stug at the English Wikipedia, CC BY-SA 3.0
在紐西蘭Sandfly Bay沖上岸的叢梗藻

海茸的四大營養價值

海茸所含的營養成分相當豐富，熱量極低，每100克僅25卡，同時又含有褐藻醣膠、藻褐素等近年研究證實可降低慢性病、心血管疾病及癌症風險的營養成分，對人體相當有益。

以下為大家介紹海茸主要的營養成分及功效。

1. 豐富的水溶性纖維

藻類的膳食纖維來自海藻膠，屬於水溶性纖維，具有黏性。有80～100％水溶性纖維可以被大腸的細菌分解發酵，提供腸道細胞能量來源，可結合水份形成黏稠的水漾層，延緩腸道排空速度、增加飽足感，降低碳水化合物及油脂等營養素的消化與吸收，有助減少熱量攝取及血糖控制。

此外，膳食纖維更能加速膽固醇的代謝，降低血中膽固醇，預防心血管疾病。

2. 食物中碘的主要來源

海茸、海帶、紫菜等海藻皆含有豐富的碘。碘是人體合成甲狀腺素的重要微量營養素，而甲狀腺素則具有維持孕婦生產機能、幫助胎兒腦部發育，以及調節新陳代謝速率的重要關鍵，而長期碘攝取不足者，則有較高機率出現甲狀腺腫大

衛福部建議成人每日應攝取140微克的碘，因此讀者可食用海茸，並搭配其他以含碘鹽所料理的海水魚貝類，補充每日所需的碘量。

3. 高鈣

每100克海茸含有162毫克，更勝牛奶一籌，尤其適合作為素食者與乳糖不耐者補充鈣質的良好來源。攝取充分的鈣質可預防骨質疏鬆症，降低骨折機率，減少身體肌肉抽筋，穩定神經，改善睡眠狀況。

建議食用海茸時，與動物性蛋白質如肉類或蛋一起食用，如此可提高植物性鈣質吸收率。（延伸閱讀：吃這些就對了！老人補鈣預防骨質疏鬆

4. 含有不飽和脂肪酸

藻類所含的脂肪酸比例為1～5％，而且大多為不飽和脂肪酸，有助降低體內低密度脂蛋白膽固醇（LDL，又稱壞膽固醇），保持血管暢通，而多元不飽和脂肪酸中的亞麻油酸及次亞麻油酸為必需脂肪酸，由於人體無法自行製造，僅能從食物吸收，可稀釋血液濃度，降血壓及改善免疫系統功能。

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。