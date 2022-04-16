選便當菜別錯過「電話線」：海茸熱量極低還有四大營養價值，對人體相當有益

在便當裡經常可以看到一道菜，顏色很深，形狀跟螺肉相似，呈現怪異螺旋狀，吃起來口感Q彈，味道就跟海帶、海帶芽等海菜相近。因不知其名，有人叫它「捲捲的海帶」、「電話線菜」，也有人說它是螺肉的一種。

其實這個海藻的本名叫做海茸，營養價值勝過許多便當菜，就讓《Hello醫師》為你揭密海茸外型的由來，以及海茸的四大營養功效。若你尚未體驗過其獨特口感，下次吃自助餐時不妨夾些海茸嘗嘗。

來自海外的進口菜「海茸」

海茸學名為叢梗藻（Durvillaea antarctica），生長在南半球冷溫帶至接近極區的海域，國內販售的海茸皆進口自南美（智利、阿根廷）、澳洲、紐西蘭等地。

海茸的藻體十分巨大，外型如巨型髮絲，最長可長至10公尺，近三層樓高。在尚未乾燥之前，海茸的質地即與皮革相似，因此口感才會如此彈牙。

海茸自海裡摘起後，便會經過切絲、乾燥等手續，販售到世界各地。乾燥的海茸如紐帶般呈深色直條狀，經過切割、泡水才會吸水緊縮，成為我們一般常見的「電話線菜」。

海茸的四大營養價值

海茸所含的營養成分相當豐富，熱量極低，每100克僅25卡，同時又含有褐藻醣膠、藻褐素等近年研究證實可降低慢性病、心血管疾病及癌症風險的營養成分，對人體相當有益。

以下為大家介紹海茸主要的營養成分及功效。

1. 豐富的水溶性纖維

藻類的膳食纖維來自海藻膠，屬於水溶性纖維，具有黏性。有80～100％水溶性纖維可以被大腸的細菌分解發酵，提供腸道細胞能量來源，可結合水份形成黏稠的水漾層，延緩腸道排空速度、增加飽足感，降低碳水化合物及油脂等營養素的消化與吸收，有助減少熱量攝取及血糖控制。

此外，膳食纖維更能加速膽固醇的代謝，降低血中膽固醇，預防心血管疾病。

2. 食物中碘的主要來源

海茸、海帶、紫菜等海藻皆含有豐富的碘。碘是人體合成甲狀腺素的重要微量營養素，而甲狀腺素則具有維持孕婦生產機能、幫助胎兒腦部發育，以及調節新陳代謝速率的重要關鍵，而長期碘攝取不足者，則有較高機率出現甲狀腺腫大。

衛福部建議成人每日應攝取140微克的碘，因此讀者可食用海茸，並搭配其他以含碘鹽所料理的海水魚貝類，補充每日所需的碘量。

3. 高鈣

每100克海茸含有162毫克鈣，更勝牛奶一籌，尤其適合作為素食者與乳糖不耐者補充鈣質的良好來源。攝取充分的鈣質可預防骨質疏鬆症，降低骨折機率，減少身體肌肉抽筋，穩定神經，改善睡眠狀況。

建議食用海茸時，與動物性蛋白質如肉類或蛋一起食用，如此可提高植物性鈣質吸收率。（延伸閱讀：吃這些就對了！老人補鈣預防骨質疏鬆）

4. 含有不飽和脂肪酸

藻類所含的脂肪酸比例為1～5％，而且大多為不飽和脂肪酸，有助降低體內低密度脂蛋白膽固醇（LDL，又稱壞膽固醇），保持血管暢通，而多元不飽和脂肪酸中的亞麻油酸及次亞麻油酸為必需脂肪酸，由於人體無法自行製造，僅能從食物吸收，可稀釋血液濃度，降血壓及改善免疫系統功能。

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航