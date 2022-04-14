當元宇宙實踐時——科技巨擘如何執行下一步？AWS x Arm x Qualcomm 4/28免費線上論壇

「元宇宙」的概念，最早是在1992年發行的小說《潰雪》中首次出現；直到2021年底，這個科幻名詞一系之間成為科技界最熱議的話題，因為它好像有了實現的可能。元宇宙的概念雖然清晰，討論聲量也大，但坦白說，目前卻未見可立即落地應用的機會。因此，如何在元宇宙熱潮裡找到企業的決勝施力點，是當前更實際的課題。

回顧過去，在每一次科技突破時，總是由科技巨擘開拓先河，因此雲端服務供應商龍頭AWS聯合 Arm、Qualcomm 三家科技巨擘舉辦「元宇宙論壇」，希望藉由分享科技巨擘的下一步，讓更多人能找到元宇宙應用與實踐的方向。

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2022年，人人必聽的「元宇宙論壇」

為什麼要參加這場論壇？許多關於元宇宙的討論，目前僅限於名詞的想像與可能創造的規模，但對於如何實踐、怎麼進行？一直以來都沒有清晰的論述或實務經驗分享。

因此， 4月28日即將舉行的元宇宙論壇中，將結合基礎架構大廠 Arm、晶片與 5G 通訊龍頭 Qualcomm以及雲端領導品牌 AWS，由三間大型跨國企業的總經理與總裁，為我們剖析元宇宙的基礎知識，並從中獲得實質應用機會。

Photo Credit：The News Lens Brand Studio 左起：INSIDE主編 李柏鋒、AWS 台灣暨香港總經理 王定愷、Arm 台灣總裁 曾志光、Qualcomm 副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁 劉思泰

本場論壇活動中，除了能快速理解元宇宙基本概要，還能聆聽元宇宙生態系領導者的策略與洞察，以及實際應用案例的分享，並從中找到屬於自己的落地機會。

這場論壇不只是當代最需要的元宇宙通識課，更是個人與企業掌握趨勢、搶進決勝點的必修學程。值得一提的還有，本場線上論壇可以免費報名參加，取得第一手獨家珍貴的分享內容。

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AWS x Arm x Qualcomm 元宇宙論壇，集結重磅講者一次看

在一線的資深專業經理洞察與落地案例分享後，本場論壇將由 INSIDE 科技主編李柏鋒訪問三間大企業領導者，為參與者探索業界最關注的問題，也包含對未來趨勢的預測。

精彩且實用的議程如下：

Photo Credit：AWS

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時間：2022年4月28日（四）13:30-16:30

地點：線上參加，完成報名後將收到專屬連結

注意事項：請點選報名連結，填寫資料後即可完成報名