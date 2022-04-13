別有居心？墨西哥總統民調支持度高達60％，為何要發動公投「罷免自己」？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）於2022年4月10日，在一項旨在決定「墨西哥總統是否應在2024年任期結束前，撤銷其總統職位？」的公投中，以壓倒性的優勢贏得公投，即羅培茲可繼續擔任總統一職。

據《彭博社》（Bloomberg News）報導，這次的公投其實是由羅培茲自己發起，公投亦是其2018年當選總統時的承諾，讓墨西哥選民有機會在總統的後半段任期內罷免羅培茲，以回應其自身宣稱的「民主價值」。

美國《國家公共廣播電台》（NPR）引用墨西哥國家選舉委員會（INE）所公布的罷免結果顯示，每十名符合投票資格的墨西哥選民中，就有九人支持羅培茲留任，即超過90％的選民支持其繼續維持六年任期的執政至2024年。

但美國新聞網站《Axios》也提醒，本次公投的全國投票率其實只有17％至18.2％，遠不及具有法律效力的公投所要求之40％門檻。

羅培茲對此次公投結果仍表示滿意，並承諾將尋求修法途徑，希冀能將具備法律效力的公投最低門檻從原本的40％下修到30％或20％。

《彭博社》亦強調，就算在公投之前也沒有民眾或政治人士認為羅培茲會被罷免成功，因為過去幾年其國內支持度皆維持在60％左右。

英國《衛報》（The Guardian）提及，羅培茲自2018年12月就職總統以來，雖未能兌現其消弭暴力犯罪以及振興經濟等競選承諾，但其成功推出了符合社會基層期待的福利政策，並將自己形塑成一位「正直的社會底層捍衛者」且正在對抗貪腐權貴的角色，這些都有助於博得基層民眾對他的好感。

「罷免自己」公投真的零負評嗎？

儘管羅培茲獲得諸多民眾的支持，但此次罷免自己的公民投票仍招致國內不少的批評。根據《法國24電視台》（France 24）報導，部分批評人士認為，這場公投所費不貲，支出費用恐高達8000萬美元，羅培茲應該將經費用在防範暴力、毒品、減少貧困和改善經濟的問題上。

62歲的退休教師岡薩雷斯（Laura Gonzalez）便告訴《法國24電視台》：「政府所舉行的公投對墨西哥沒有任何的幫助，錢就這樣被浪費掉了。」

墨西哥保守主義政黨「國家行動黨」（PAN）主席科爾特斯（Marko Cortes）批評這場公投是「非法、謊言、操弄以及挪用公共資源」的綜合體。

《路透社》轉述部分反對派政治人物的說法表示，公投耗費了公共預算，導致諸多不滿羅培茲的民眾選擇忽略這場公投，結果便是投票率下降，真正投下「罷免票」的民眾少之又少。

「這次的公投就是個笑話！」居住在首都墨西哥城（Mexico City）的23歲學生亞歷杭德拉（Alejandra），在接受《路透社》訪談時表示，她雖然在2018年墨西哥大選時曾投票給羅培茲，但現在已不再支持他，部分原因是羅培茲的國家能源政策遭到國內民眾詬病。

同樣居住在首都的42歲的平面設計師羅米洛（Roberto Romero），亦是2018年將選票投給羅培茲的支持者，但羅米洛告訴《路透社》，他現在已經對政府感到失望透頂，因此並沒有參加公投。

《衛報》亦指出，早在公投前，部分反對黨領袖便呼籲民眾不要前往投票，並譴責公投是總統自身的宣傳活動，成本高昂且故意分散民眾對於其他社會問題的注意力。

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這場公投背後的目的為何？

對於設計出罷免自己的公投，羅培茲強調，這對墨西哥民主的進程至關重要，其在4月10日所發布的演說中便表示，這場公投「史無前例」且深具「歷史意義」。

「公投是為了維護墨西哥的民主而向前邁出的一大步。在墨西哥，我們沒有極權君主、沒有特權階級，這是一個民主國家，由人民統治，總統的去留也由人民決定。」羅培茲在演說中如此說道。

然而，美國《合眾國際社》（United Press International）認為，礙於墨西哥當前的憲法規定「總統任期為六年，且不得連任」，羅培茲可能想藉此取消「總統不得連任」之規定，或延長總統任期，因此才會舉行罷免自己的公投以提高聲望。

《路透社》、《衛報》及《法國24電視台》皆指出，此場公投的意圖在於，羅培茲欲為推動能源改革等國家政策注入強心針，例如透過修改憲法以此扶持墨西哥的國有能源企業，該議題將在公投結束一週內於國會進行表決。

蘇格蘭亞伯丁大學（University of Aberdeen）政治暨國際關係講師佩卓薩（Lisdey Espinoza Pedraza）分析，羅培茲推動公投的目的不僅是要確保其領導的左翼政黨「國家復興運動」（Morena）能在2024年的總統選舉中保持優勢，同時避免其政黨內部發生總統繼任人選的內鬥。

佩卓薩亦認為，這次公投的勝利也將強化羅培茲在大眾心目中的權威形象，並促使其自身能順理成章的將政策合法化，間接讓反對派在政治角力間保持守勢。

歐洲媒體《現代外交》（Modern Diplomacy）於2022年3月刊登佩卓薩的投書時提及，不僅限於墨西哥，當全球民粹主義浪潮興起，政治機會主義也將伴隨而至，而公民投票往往便被當作政治工具，是國家領袖為了維護自身權力、欲使不切實際的政策合法化，而算計好的策略性舉措。