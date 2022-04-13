中國審查機器再度出手，《怪獸與鄧不利多的秘密》同性戀情節遭到6秒刪減引發熱議

風靡全球的《哈利波特》衍生電影作品《怪獸與鄧不利多的秘密》，即將於在明（14）日於全台盛大上映，不過，《怪獸與鄧不利多的秘密》其實早在6日便陸續於世界各地登場亮相，而8日上映的中國，則爆出刪減了《怪獸與鄧不利多的秘密》約6秒片長，主因為片中含有同性戀元素，引發各界熱議。

童書《哈利波特》首集《哈利波特—神秘的魔法石》在2001年時，被華納兄弟改編成電影躍上大銀幕，而後原作書籍共7集，共被改編成8集電影，全球吸金共約77.33億美金，成為影史最賣座的魔法系列。

正當眾人以為《哈利波特》電影版畫下句點時，華納兄弟自然不可能放過此吸金能力極強的金雞母IP，於是推出衍伸外傳《怪獸與牠們的產地》，以奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）飾演的奇獸飼育學家紐特斯卡曼德（Newt Scamander）為軸，述說20世紀美洲大陸的魔法世界。

此系列前兩集《怪獸與牠們的產地》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》分別收下8.14億美金、6.54億美金，成績略遜於《哈利波特》正傳系列，而到了第三集《怪獸與鄧不利多的秘密》，卡司陣容最大變動則是強尼戴普（Johnny Depp）飾演的葛林戴華德（Grindelwald），因家暴風波替換成邁茲米克森（Mads Mikkelsen）演出，其餘包含艾迪瑞德曼、裘德洛（Jude Law）、伊薩米勒（Ezra Miller）、丹富樂（Dan Fogler）等人全數回歸。

Photo Credit: 華納兄弟提供 接續強尼戴普飾演葛林戴華德的邁茲米克森

《怪獸與鄧不利多的秘密》耗資2億美金拍攝，而導演大衛葉慈（David Yates）持續執掌導演筒，編劇則由J.K.羅琳（J.K. Rowling）、史蒂夫克勒伍（Steve Kloves） 攜手執筆，也讓眾家魔法世界的「麻瓜影迷」引頸期盼，至於《怪獸與鄧不利多的秘密》本集的最大亮點除了奇珍異獸之外，自然就是鄧不利多與葛林戴華德兩位巫師昔日的同志戀情。

而根據《好萊塢報導者》指出，為了配合中國審查制度，華納兄弟刪除了「因為我曾愛過你」、「那年夏天葛林戴華德和我墜入愛河」等大約6秒的台詞，以便安撫中國。

雖然在片長約144分鐘的電影中，刪減6秒看似並無大礙，但這幾句台詞，明確指出了鄧不利多與葛林戴華德曾經的愛侶關係，且對於角色的形塑也至關重要，更有望成為《哈利波特》系列的經典台詞之一，而對於此次的刪減，華納兄弟也發出相關聲明。

華納兄弟發言人解釋：「 作為一家製片廠，我們致力於維護每部發行電影的完整性， 但至今我們都得應對當地市場的不同狀況，進而做出細微剪輯的問題 。以 《怪獸與鄧不利多的秘密》為例，我們 進行了6秒鐘的剪輯刪減，以符合中國當地要求。不過，電影的精神不變，我們希望全球的觀眾都能看到並享受這部電影，對我們來說很重要的是，中國觀眾也有機會體驗到魔法世界，即便他們看到的版本是經過些許變動。」

Photo Credit: 華納兄弟提供 裘德洛飾演鄧不利多

中國對於影像的審查非常嚴格，有關於LGBTQ、性、暴力、毒品等元素，都時常成為「閹割」對象。例如《波希米亞狂想曲》在中國上映時，就曾刪減主角性傾向的鏡頭；而美國經典情劇喜劇影集《六人行》近期在中國播映時，第一季第2集的女同志背景說明在中國也遭到刪減；此外，大衛芬奇（David Fincher）執導的《鬥陣俱樂部》炸毀大樓的結局近期也遭到刪減並修改，但經過中國網友大動作抗議之後，遂又恢復原版結局。

最後，根據北美指標性票房網站《Box Office Mojo》指出，《怪獸與鄧不利多的秘密》在中國首週末拿下980萬美金，不過因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，54％的電影院被迫關閉，此成績便遠遠不及《怪獸與牠們的產地》在中國首週票房的4040萬美金，以及《怪獸與葛林黛華德的罪行》的3660萬美金。

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核稿編輯：羅元祺