「敘利亞屠夫」上場：普亭任命戰場經驗豐富的德沃尼科夫將軍，接任俄軍對烏戰爭總指揮

文：吳宗宜

自2月24日入俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄軍一直未能順利攻下烏克蘭首都基輔等關鍵城市，在烏軍頑強的抵抗下，戰爭並沒有俄方原本想像中的順利。4月初，俄羅斯稱其在烏克蘭軍事行動第一階段「已經達成目標」，其進軍基輔的行動本來就是為了掩護東部、南部軍隊進攻，現在達成目標後，將撤回進攻烏克蘭北部的部隊，並轉將其調向東部，以完全解放烏東兩宣布獨立的地區。

然而，國際輿論廣泛將其視為俄軍失敗後的戰略調整，而一些分析人士則稱，俄軍久攻不下烏克蘭是因為缺乏戰爭的總指揮。

據悉，近日俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）新任命有「敘利亞屠夫」之稱、現年60歲的南部軍區司令德沃尼科夫（Aleksandr Dvornikov）將軍為對烏克蘭戰爭的最高指揮官。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在4月10日在接受CNN採訪時證實了這個消息，並稱4月8日俄軍向烏克蘭東部克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）火車站發動空襲（造成包括兒童在內50多名平民死亡，約有300人受傷）的主謀便是德沃尼科夫，美方指控德沃尼科夫在此次攻擊中使用的手段，與他在敘利亞內戰期間使用的同樣殘酷。

蘇利文指出，任命德沃尼科夫表示俄羅斯計劃持續對烏克蘭實行焦土政策，即在戰爭過程中，徹底摧毀一切可能對敵人有用的物資。據聯合國統計，在敘利亞持續十多年的內戰中，由於焦土政策與不斷的戰爭，已有超過35萬人喪生，更迫使數百萬敘利亞人國內流離失所或逃往其他國家。

俄羅斯近來被指控在烏克蘭首都基輔附近的布查（Bucha）大量殺害平民。烏克蘭軍隊在3月收復該鎮後，稱逾300位平民在該鎮遭俄軍屠殺，聯合國及西方媒體並透過衛星照片及當地民眾的證言直接、間接的證實此事，烏克蘭稱此為俄軍的「種族滅絕」行動，並呼籲國際社會透過國際刑事法院及國際法院等起訴俄軍的戰爭罪刑。

克里姆林宮則完全否認該行為，並稱西方國家和烏克蘭假造了屍體散落街道上的報導和影片，稱此為假新聞。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，蘇利文表示：「我們看到了暴行、戰爭罪和大規模謀殺，像布查鎮令人震驚的畫面，以及克拉馬托爾斯克的空襲。我認為任命德沃尼科夫將軍的上任，意味著我們將看到更多這樣的情況，任何將軍的任命都無法抹去俄羅斯已經面臨在烏克蘭戰略失敗的事實，這位將軍將只是另一個對烏克蘭平民犯下罪行和殘暴行為的犯人。」

CNN報導，美國前中情局（CIA）局長彼得雷烏斯（David Howell Petraeus）同意蘇利文的觀點，指出普亭已改變了他在烏克蘭的戰略。「俄羅斯在敘利亞的行為基本上就是減少各地的人口，如他們在敘利亞北部大城阿勒坡（Aleppo）所做的事，我認為這就是未來在烏克蘭戰爭中會發生的事。」

前美國陸軍中將赫特林（Mark Hertling）向CNN表示，「德沃尼科夫是我們見過的那種劊子手，我們在車臣和敘利亞都看過這類大量襲擊平民和殺害平民的事件。」

赫特林並指出，克里姆林宮很可能希望透過任命德沃尼科夫，讓俄軍在5月9日之前取得某種形式的戰果，這是俄羅斯紀念二戰蘇聯戰勝納粹德國的國定假日，是俄羅斯最重要的節日之一。

以色列《國土報》（Harretz）報導，一位仔細研究過俄羅斯在敘利亞的戰略和戰術的前以色列高級軍官表示，德沃尼科夫在敘利亞舞台上表現出了決心和對一些戰術的熟悉；然而，他也被證明是俄羅斯軍隊僵化和官僚機器的典型產物。「我不確定他是否會成為俄羅斯在烏克蘭已步履蹣跚的戰爭的救星。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

誰是德沃尼科夫？

德沃尼科夫於1961年8月出生在烏蘇里斯克，於1982年時加入蘇聯軍隊，1991年，在蘇聯解體之際，他獲得了軍事學院的文憑。在2000年代，德沃尼科夫參加了第二次車臣戰爭，他曾擔任多個高階軍職，而在普亭於2015年9月決定派兵支持敘利亞總統阿薩德（Bashar al - Assad）政府後，德沃尼科夫擔任俄羅斯在敘利亞軍事行動的第一任指揮官。

2016年後，他則負責督導黑海地區和克里米亞的南部軍區，該軍區包括2014年被俄羅斯佔領的克里米亞半島，普亭於2020年6月宣布德沃尼科夫晉升為陸軍上將。

德沃尼科夫領導在敘利亞的俄羅斯軍隊拯救陷入困境的阿薩德政權時，他下令俄羅斯軍隊與阿薩德的軍隊一起對敘利亞平民、社區和醫院進行了廣泛的、不分青紅皂白的轟炸，其目的是造成盡可能多的破壞，恐嚇平民並在反叛團體中散播恐懼，德沃尼科夫和他的軍隊毫不猶豫地瞄準了醫院、學校和人道主義救援基地，造成大量平民喪生、流離失所。

德沃尼科夫還指派了俄羅斯的顧問來訓練敘利亞、伊朗、黎巴嫩真主黨和親伊朗的什葉派民兵，並讓他們回歸母國投入殘酷的行動中，他還引入了惡名昭彰的瓦格納集團傭兵進入敘利亞戰場。

德沃尼科夫的策略為阿薩德的政權贏得了勝利，他無情屠殺平民的舉動，讓他被稱作「敘利亞屠夫」，而他凱旋歸國後贏得到普亭的讚賞，並授予他俄羅斯聯邦英雄（hero of the Russian Federation）勳章，這是該國可以授予個人的最高榮譽。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航