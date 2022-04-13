2022/04/13,
政治

監察院《廉政專刊》：前綠委蘇震清年增超過1億債務，總負債達3億3553萬元

監察院《廉政專刊》：前綠委蘇震清年增超過1億債務，總負債達3億3553萬元
立法委員蘇震清就涉貪案至台北地院參與言詞辯論｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2021年因涉貪暫時退黨的立法委員蘇震清，相較去年增加1億3200萬元的債務，總負債超過3億3553萬元。

監察院今（13）日公布第185期《廉政專刊》，財產申報的公職人員以立法委員為主。2021年因涉貪暫時退出民進黨的立法委員蘇震清，相較去（2021）年增加1億3200萬元的債務，總負債共超過3億3553萬元。

除了高達3億元的債務之外，蘇震清夫婦名下擁有5筆屏東縣土地、4筆建物，存款約有277萬元，手上持有股票、基金及其他有價證券總價額約240萬元。

與蘇震清一同被捲入收賄案的國民黨立委廖國棟，本次申報債務共約4232萬元，相較上次申報增加約500萬元。廖國棟夫婦在台東縣另申報一筆土地、一筆建物。

除蘇震清、廖國棟外，國民黨立委陳超明有苗栗縣47筆土地，多為繼承取得，另有1筆建物。其存款因未達100萬元而空白，持有的股票約價值11萬元，並有約1500萬元債務。

國民黨立委李貴敏名下有4筆土地、5筆建物，約1298萬元存款，另申報珠寶、珍珠飾品及雕像、字畫等具有相當價值的財產，總價額約為1433萬元。李貴敏也投資金典法律事務所5000萬元、金鼎立股份有限公司500萬元與艾登華200萬元。

國民黨立委林為洲有分佈於花蓮縣、新竹縣、桃園市、新北市等24筆土地、1筆新竹縣建物，以及信託10筆新竹縣市土地和1筆建物。其存款約為51萬元，未持有有價證券。

民進黨立委陳明文在嘉義縣市、台中市、台北市共有49筆土地、16筆建物，存款約968萬元、有價證券總價額約889萬元，另外有約1550萬的債權、4333萬債務，事業投資遠景、安邑、建鼎等公司共達7560萬元。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在台北市信義區有1筆土地、4筆建物，並有一台賓士汽車，其存款約為96萬元、有價證券總值51萬元，有將近4400萬元債務。

民眾黨立委蔡壁如在永和有1筆土地、1筆建物，存款約為1302萬元、有價證券總值255萬元。

時代力量立委邱顯智與配偶名下沒有不動產，另有賓士、Yaris汽車各一台，存款未達100萬元，而在表上顯示空白，有價證券總值約35萬元。邱顯智原有雪谷南榕法律事務所，因民代不得履行律師職務，因此暫時停業。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。