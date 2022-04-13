監察院《廉政專刊》：前綠委蘇震清年增超過1億債務，總負債達3億3553萬元

監察院今（13）日公布第185期《廉政專刊》，財產申報的公職人員以立法委員為主。2021年因涉貪暫時退出民進黨的立法委員蘇震清，相較去（2021）年增加1億3200萬元的債務，總負債共超過3億3553萬元。

除了高達3億元的債務之外，蘇震清夫婦名下擁有5筆屏東縣土地、4筆建物，存款約有277萬元，手上持有股票、基金及其他有價證券總價額約240萬元。

與蘇震清一同被捲入收賄案的國民黨立委廖國棟，本次申報債務共約4232萬元，相較上次申報增加約500萬元。廖國棟夫婦在台東縣另申報一筆土地、一筆建物。

除蘇震清、廖國棟外，國民黨立委陳超明有苗栗縣47筆土地，多為繼承取得，另有1筆建物。其存款因未達100萬元而空白，持有的股票約價值11萬元，並有約1500萬元債務。

國民黨立委李貴敏名下有4筆土地、5筆建物，約1298萬元存款，另申報珠寶、珍珠飾品及雕像、字畫等具有相當價值的財產，總價額約為1433萬元。李貴敏也投資金典法律事務所5000萬元、金鼎立股份有限公司500萬元與艾登華200萬元。

國民黨立委林為洲有分佈於花蓮縣、新竹縣、桃園市、新北市等24筆土地、1筆新竹縣建物，以及信託10筆新竹縣市土地和1筆建物。其存款約為51萬元，未持有有價證券。

民進黨立委陳明文在嘉義縣市、台中市、台北市共有49筆土地、16筆建物，存款約968萬元、有價證券總價額約889萬元，另外有約1550萬的債權、4333萬債務，事業投資遠景、安邑、建鼎等公司共達7560萬元。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在台北市信義區有1筆土地、4筆建物，並有一台賓士汽車，其存款約為96萬元、有價證券總值51萬元，有將近4400萬元債務。

民眾黨立委蔡壁如在永和有1筆土地、1筆建物，存款約為1302萬元、有價證券總值255萬元。

時代力量立委邱顯智與配偶名下沒有不動產，另有賓士、Yaris汽車各一台，存款未達100萬元，而在表上顯示空白，有價證券總值約35萬元。邱顯智原有雪谷南榕法律事務所，因民代不得履行律師職務，因此暫時停業。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺