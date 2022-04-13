2022/04/13,
城鄉

疫情下，香港活躍農地正在復甦

疫情下，香港活躍農地正在復甦
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

數據或能反映在疫症之下香港市民更加重視食物自給的城市抗逆力，面對無菜供港時仍可以自給自足，亦見新有一代農青及小農戶租地進場。

根據最新漁護署數據，首度公佈全港常耕活躍農地的各區變化，可見在疫情下農地耕作情況逐年顯著增長，兩年間增多了14公頃（約150萬呎）的活躍農地，可見在發展商囤地兼併的情況下仍然有龐大耕作需求。

署方同時亦公佈仍然有525多人正向漁護署排隊申請近農地復耕，估計面積近90公頃，數字亦在逐年增加，也是另一個香港農地復甦的指標。當然，官方之「估計數字」未必完全反映真實狀況，個體農戶（散戶）有可能沒被全面納入當中統計。

277747582_5140092286086803_7266927687908
圖片由作者提供

究其原因，數據或能反映在疫症之下香港市民更加重視食物自給的城市抗逆力，面對無菜供港時仍可以自給自足，亦見新有一代農青及小農戶租地進場。與此同時，數字也可能反映近年多了一些以「農場」作為賣點的私人營地發展進駐，令各區尤其元朗區的數字出現明顯增幅（+12公頃）。

在沒有可耕農地保存及棕土優先的土地發展策略下，去年北區的活躍農地錄得顯著下跌（-11公頃），明顯受去年農業園及新界東北收地計劃，影響原有農戶失地無法再行耕作有關。

當中的數字亦首次清楚公佈，全港760公頃常耕活躍農地，200公頃都正位處北部都會區，佔活躍農地多過四分之一。

未來北部都會區強調「城鄉共融」的規劃原則，但新田新發展區只留有7公頃作農業用途，其餘新發展區亦未見相關保育農地的明確意向，明顯不足夠補償受影響的可耕及活躍農地。

最新數字亦反映全港一般可耕農地佔地4100公頃，政府數年前研究訂立「農業優先區」以保存可耕農地，到今天仍然無影，已導致愈來愈多農地遭棕地化及發展商囤積，就著相關政策，最新回覆是：

由於有關研究涉及大量農地，因此預計研究仍需時1至2年才可完成。

相關資料：

文章獲授權轉載，原文可見於

【加入關鍵評論網會員]每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。