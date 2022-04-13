疫情下，香港活躍農地正在復甦

根據最新漁護署數據，首度公佈全港常耕活躍農地的各區變化，可見在疫情下農地耕作情況逐年顯著增長，兩年間增多了14公頃（約150萬呎）的活躍農地，可見在發展商囤地兼併的情況下仍然有龐大耕作需求。

署方同時亦公佈仍然有525多人正向漁護署排隊申請近農地復耕，估計面積近90公頃，數字亦在逐年增加，也是另一個香港農地復甦的指標。當然，官方之「估計數字」未必完全反映真實狀況，個體農戶（散戶）有可能沒被全面納入當中統計。

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究其原因，數據或能反映在疫症之下香港市民更加重視食物自給的城市抗逆力，面對無菜供港時仍可以自給自足，亦見新有一代農青及小農戶租地進場。與此同時，數字也可能反映近年多了一些以「農場」作為賣點的私人營地發展進駐，令各區尤其元朗區的數字出現明顯增幅（+12公頃）。

在沒有可耕農地保存及棕土優先的土地發展策略下，去年北區的活躍農地錄得顯著下跌（-11公頃），明顯受去年農業園及新界東北收地計劃，影響原有農戶失地無法再行耕作有關。

當中的數字亦首次清楚公佈，全港760公頃常耕活躍農地，200公頃都正位處北部都會區，佔活躍農地多過四分之一。

未來北部都會區強調「城鄉共融」的規劃原則，但新田新發展區只留有7公頃作農業用途，其餘新發展區亦未見相關保育農地的明確意向，明顯不足夠補償受影響的可耕及活躍農地。

最新數字亦反映全港一般可耕農地佔地4100公頃，政府數年前研究訂立「農業優先區」以保存可耕農地，到今天仍然無影，已導致愈來愈多農地遭棕地化及發展商囤積，就著相關政策，最新回覆是：

由於有關研究涉及大量農地，因此預計研究仍需時1至2年才可完成。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin