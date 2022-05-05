2022/05/05,
社會

中正紀念堂轉型討論（下）：在拆與不拆的選項之外，還有更大的想像空間

中正紀念堂轉型討論（下）：在拆與不拆的選項之外，還有更大的想像空間
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中正紀念堂不只是一個威權遺址，它也是位於台北市精華蛋黃區的一個大公園，對於這個公共空間該如何利用，有許多人提出不同的看法，但在決定該如何行動之前，促進並納入公民討論是一個必要的一步。

文： 侯志仁（中原大學地景建築學系兼任客座副教授）

公共空間

展望未來，中正紀念堂的轉型以及去威權化要怎麼做？

佔地二十五公頃的中正紀念堂，是首都重要的公共空間，也是國家視覺的門戶，除了轉型正義之外，是需要有其他公共空間以及都市議題的關注。

在西方自由民主制（liberal democracy）的傳統裡面，公共空間不只是實體的空間，它更應該是一個政治對話與論述的空間，透過這樣的對話與審議來形成所謂的公眾（public），並用言論來制衡國家機器。

中正紀念堂轉型的公眾討論，就是一種公共空間的展現。文化部之前委託沃草所辦的一系列的工作坊，就是一種公眾討論的方式，促轉會這幾場的座談亦然。有更多人的參與和對話，就可以有更多的理解與想像。

在國際上，透過設計競圖或創意競圖（idea competition）對空間未來的發展來發想，是個普遍的做法。紐約市著名的High Line公園就是一個例子，公園的前身是一座廢棄的高架鐵道，用來把貨物送到市區的工廠。這個案例透過市民的倡議而被保留下來，轉化變成一處線型公園。

當年High Line公園還在倡議階段的時候，倡議團體辦了一場成功的創意競圖，提案包羅萬象，有一英里長的游泳池，也有水上雲霄飛車，也有平價住宅，這些創意有些雖然不切實際，但成功地打開了民眾對High Line未來的想像力，High Line的保存也因此得到更多民眾、甚至市長參選人的支持，進而最後得以落實，現在成為紐約重要的地標，也為其他類似的空間改造，創出先例。

西雅圖中心水岸（Central Waterfront）的改造過程中，創意發想也扮演重要的角色。西雅圖的中心水岸的高架道路與海堤，在二〇〇一年的一場地震後，被發現有結構上的損壞，水岸重建的規劃也隨之展開。

但是市政府的規劃過程在前期只關注交通規劃，沒有公共開放空間與生態的考量，於是在公民團體Allied Arts of Seattle，邀請了七組空間專業團隊，啟動了一場設計協力營，提出了不同的替代方案，也邀請市府官員來參加成果發表。

數個月後，市府單位也順應民意，舉辦了一場更大規模的工作坊，有22組共三百多位市民與專業者報名參加，工作坊所提的構想，經過市政府彙整後，成為日後計畫推動的準則。

經過一番坡折後，新的海提如今已經落成，高架道路也於二〇一九年拆除，走入歷史，取而代之的是一條兼顧生態、公共空間與都市再生的新水岸空間，以及城市的門面。

類似紐約與西雅圖案例的公民參與都市空間再造，其實台灣之前也有嘗試操作過。早於一九九六年，台北市就曾經辦過總統府前廣場空間解嚴規劃構想的公開徵件，當年淡水工作室的幾個提案，讓我印象非常深刻。

其中「國家：無家者的家」一案，提出以衛浴、暖氣、遮棚、樹林和廣場，來創造一個體貼無家者的環境，凸顯社會弱勢族群的議題；在「生態的大佳臘洋」一案中，透過台北盆地原生地景的復育，將總統府前廣場打造成都市沙漠中的新綠洲。


Photo Credit: 淡水工作室黃瑞茂提供
「國家：無家者的家」，總統府前廣場規劃構想提案

一案強調的是社會正義的議題，另一案則是生態復育，以更長的時間軸來看都市空間的轉型正義。即使當年的提案無法及時落實，但淡水工作室的提案，為歷史留下了見證。有創意的構想仍可以啟發我們的想像，即使在二十五年後。


Photo Credit: 淡水工作室黃瑞茂提供
「生態的大佳臘洋」，總統府前廣場規劃構想提案

中正紀念堂所在的基地未來該如何轉型，可以透過類似的過程，吸引更多公民與專業者的參與和討論，打開民眾的想像力，激發出更多的創意，並推動社會的對話。

暫時與永恆

當然，這個社會對話很可能需要一些時間，中正紀念堂的未來，在短期之內似乎難以有定論。因此在大規模的改造之前，或許我們也可以用臨時性的裝置，來嘗試園區的轉型。這些行動其實早有先例，最早的案例包括1995年民主進步黨在中正紀念堂所辦的黨慶活動。

當時黨慶活動結合了選舉的造勢，除了舞台設計之外，還有廣場上的裝置藝術。當年北藝大的陳愷璜教授，在廣場上設計了一座綠色金字塔，五層的塔體內，每一層有不同主題的學生創作，對台灣各種社會與環境議題提出批判。

這個塔體剛好就落在中正紀念堂園區的中軸線上，透過視線的阻隔，如魔術一般把堂體變不見，如同實現了一個暫時性的轉型正義。


Photo Credit: 侯志仁提供
1995年民主進步黨黨慶裝置藝術

除了視覺的魔術之外，或許在社會對堂體的拆除與否還沒有共識前，我們可以先把堂體遮蔽起來，甚至包住，這時自然聯想到Christo與Jean-Claude的作品，剛好今年九月他們早期包覆巴黎凱旋門的構想，在多年後終於獲得實現。

被包裹著的凱旋門，成為巴黎極具受歡迎的暫時性地標，開幕儀式更是請到了法國總統與巴黎市長前來出席。Christo與Jean-Claude的地景藝術創作強調的不是永恆，而是暫時，對他們來說，暫時代表了一種急迫性。而他們的作品也因為短暫，引起眾多民眾的重視與喜好。

在中正紀念堂的案例中，包覆的做法或許也可以試試，但長期下會是個挑戰，時間一久材料也可能隨時間而損壞。因此，或許可以參考北美館X-site的做法，每一個週期有不同的設計與裝置，每一件作品也可嘗試對基地有不同的詮釋。

在「轉型，下一步」第一場的座談會中，我嘗試拋磚引玉，丟出一個構想，一個裝置（也是紙上建築）的概念：在社會對中正紀念堂的轉型未有定案或共識之前，在堂體外建一個半封閉的圍牆，讓堂體以一個未定的空間來呈現，像是正要拆解，也有似將要整修。


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