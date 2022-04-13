中油累計虧損650億達資本額一半，傳考慮調漲天然氣10%，預計台灣15家排碳大戶將受影響

台灣中油新任董事長李順欽昨（12）日指出，由於國際油價高漲，中油已經虧損達650億元，相當於目前中油資本額一半，為彌補虧損，將在5月董事會上評估調漲天然氣10%及相關燃油價格，而台灣前15大排碳大戶是否受影響備受矚目。

中油虧損650億元，考慮調整天然氣10%及相關燃油價格

國際油價在去（2021）年12月時開始升溫，受惠歐美各國疫苗覆蓋率提升，各大城市打開邊境，帶動消費市場活絡，拉抬了低迷許久的油價。

以布蘭特原油（Brent crude）來說，去年12月在波段低點，每桶71.9美元，此後一路攀升至今年2月逼近每桶100美元，讓各國通膨貨膨脹居高不下。

隨後俄羅斯侵略烏克蘭，進一步推升油價每桶12.8美元新高，逼得美國日前宣布，每日釋出戰略儲油100萬桶，為時6個月，總計相當於1.8億桶，這才使得壓低回到每桶100美元附近。

然而，在這段日子裡頭，台灣中油為穩定民生物價，除了啟動雙穩定機制吸收成本外，天然氣和桶裝瓦斯凍漲，帶來巨大虧損。

4月12日李順欽指出，今（2021）年首季累計虧損新台幣620億元，如果再加上4月虧損金額，可能高達650億元相當於目前中油資本額一半。

李順欽解釋，天然氣才是形成虧損主因，目前累積未調漲差額仍相當大。

他強調，為了彌補虧損，中油將評估針對「電業大戶」進行天然氣、油電調整。根據《工商時報》報導，中油已提出方案向經濟部報告，價格漲幅在10%以上，但是最終還需要5月中油董事會決議，且由經濟部裁量。

預計台灣15家排碳大戶將受影響

鑑於中國疫情復燃，各地傳出封城，導致布蘭特原油一度跌破百元大關，讓各國得稍微喘息，不過油價回跌和天然氣調漲，仍難以彌補虧損。

《工商時報》估計，目前天然氣每立方公尺成本約20元，但中油銷售價格才13元，這代表電業大戶調漲10%讓中油可少虧137億元，但是仍未完全反映成本，導致相較於去年仍虧損達新台幣1048億元。

目前若因能源調漲可能受影響的用電大戶數量約506個大戶電號，根據經濟部統計扣除教育、醫療保健及社會工作服務業等用電事業後，約有300多家企業，包含石化、半導體、鋼鐵、電子等工業用戶居多。

經濟部能源局公告，《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》，俗稱用電大戶條款，用電大戶定義是指與台電公司簽訂供電契約容量在「5000瓩以上的用戶」。

雖然台灣用電大戶名單仍未完全透明，但是用電和排碳息息相關，再生能源推動聯盟於2021年發布名單顯示：台積電、台灣化學纖維、台灣水泥、亞洲水泥、台灣中油、群創光電、友達光電、中石化、長春石化、中國鋼鐵、台灣塑膠、中龍鋼鐵、台塑石化、大連化工、南亞塑膠共計15企業上榜，未來是否因能源調漲而有影響待後續評估。

經濟部長王美花於今（13）日，就中油虧損回應，經濟部會密切關注，也會了解整個中油的油和天然氣售價情形，她並重申，「政府絕對不會讓中油倒」。

至於，天然氣價格及相關燃油調漲一事，王美花則未過多表示，強調中油每個月會做評估，且經濟部會客觀評估引應局勢變化。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航