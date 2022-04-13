純素主義：純素飲食一定健康？

文：葉子

圖：香港電台

過去20年，聯合國糧農組織及世界衞生組織持續發出警告，指農業工業化生產模式，將大批免疫力低的動物困在擠逼的環境，並以大量抗生素維持動物生命；一旦出現病毒變異，隨時引發病毒大流行，令大部分抗生素失去功效。2019年末，在新冠肺炎肆虐全球，傳統的肉食習慣進一步受質疑；相反以植物為基礎飲食的純素主義，則越來越受追捧。有人認為純素飲食方式更為健康，有人則為追求更有道德的生活態度，拒絕剝削、暴力對待及殘殺動物。以奧地利為例，過去數年整體經濟增長約2%，但純素行業增長竟達20至30%，反映純素主義的風潮。

曾34次在全國賽跑奪冠的奧地利跑手沃伊塔，幾年前作出大膽嘗試，轉型為純素食運動員，結果發現每次完成強度訓練或比賽後，身體能在一、兩天內完全恢復狀態。不過，沃伊塔強調轉食純素並非追求健康或提升狀態，而是認為蛋、奶、肉類生產工業存在很大問題，希望透過改變飲食習慣，減輕動物所受的痛苦。

對肉食主義者來說，純素飲食感覺單調乏味，令人失去飲食的樂趣。有純素餐聽東主為改變這種想法，特地推出純素快餐，將漢堡、卷餅加入菜單，讓食客更容易接受純素食物。在維也納，有廚藝學院致力培訓年輕人成為純素烹飪專家，發掘更多新食材及烹調方式，希望推廣這種健康、有道德的飲食潮流。

不過，純素飲食是否一定健康？有營養學家提醒，純素飲食是否健康關鍵在食物本身是否有益，如果每天只吃朱古力、炸薯條、白汁意粉或餅乾等，雖然同樣是純素飲食，但對健康絕對是有百害而無一利。另外，由於人體較難透過植物吸收鐵質、維他命B12等營養素，一旦缺乏這些元素，可能會導致神經嚴重損傷及血液失調。根據牛津大學的歐洲癌症與營養前瞻調查，純素食者的維他命D及鈣質都偏低，較易患骨質疏鬆及同骨折。營養學家建議，純素食者應該定期驗血及檢查身體，觀察營養狀況，並服用補充劑如維他命D及B12。此外，亦有營養師反對孕婦、餵哺母乳的媽媽、兒童及青少年奉行極端純素飲食，認為至少要進食雞蛋及牛奶，以免營養不良及造成嚴重疾病。

有諮詢公司研究預期，2040年禽畜類肉類市場的佔有率會跌至40%，而近年高速發展的植物肉及實驗室人造肉，需求則會大幅增加。不過，大家要留意這類加工素食多數屬高鹽、高脂及低纖維，純素食者應該小心選擇及平衡，在奉行更有道德的飲食習慣的同時，亦要汲取充夠的營養，過更健康的生活。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex