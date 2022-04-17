微軟與Sony的遊戲訂閱服務大戰，XGP vs. PS Plus誰能勝出？

文：易起聊聊

Sony（NYSE：SONY）在2022年3月底正式公布全新的PlayStation Plus遊戲訂閱服務（以下簡稱PS Plus），合併了現行PlayStation Plus及PlayStation Now兩種不同體系的遊戲訂閱服務，正式向Microsoft（NASDAQ：MSFT）旗下的XGP（Xbox Game Pass）宣戰。

本文會聊聊XGP及PS Plus之間的競爭，以及未來誰比較有可能吃下遊戲訂閱服務這塊大餅。

遊戲訂閱服務

目前遊戲訂閱服務的市場分成兩大類別：一是以XGP、PS Plus為代表的遊戲訂閱服務，使用者付費訂閱服務後便可以無限制的下載並遊玩平台上所有的遊戲。二是以Google Stadia、Nvidia GeForce Now為代表的雲端遊戲串流服務，使用者訂閱服務後，可以使用服務商提供的伺服器遠端遊玩遊戲（有可能需要另外花錢買斷遊戲）。

這兩者的商業模式是完全不同的，最大的差異是前者的使用者是在本機端遊玩遊戲（自己的電腦或遊戲主機上），使用者仍須擁有足以支援遊戲效能的硬體設備；而後者是透過網路連線到遠端的伺服器遊玩遊戲，使用者可以透過任何連網裝置玩遊戲，但需要足夠穩定的網路。

本文主要討論的是第一項的遊戲訂閱服務，即XGP及PS Plus之間的競爭。了解了遊戲訂閱服務的市場及概念後，我們來看看XGP及PS Plus目前的經營狀況，以及它們分別提供給玩家哪些服務及方案選擇。

XGP

XGP目前提供了三種訂閱方案：

PC： 用戶可以在電腦上下載並遊玩XGP提供的遊戲，北美訂閱價格為每月9.99美金。

用戶可以在電腦上下載並遊玩XGP提供的遊戲，北美訂閱價格為每月9.99美金。 Console： 用戶可以在家用主機上（XBOX系列）下載並遊玩XGP提供的遊戲，每月9.99美金。

用戶可以在家用主機上（XBOX系列）下載並遊玩XGP提供的遊戲，每月9.99美金。 Ultimate：用戶可以在電腦及家用主機上（XBOX系列）下載並遊玩XGP提供的遊戲，每月14.99美金。

截至2022年初，三種訂閱方案全球合計至少有2500萬名訂戶。

XGP目前提供了約400款遊戲，其中包含微軟旗下最著名的遊戲Minecraft、Halo及EA旗下的FIFA系列等等。除了非常少量的大作之外，多數為小品遊戲。

PS Plus

預計在六月推出的PS Plus新方案分為四種訂閱方案：

Essential： 即為原本的PS Plus方案，每月提供訂戶兩到三款免費遊戲。若玩家需要線上連線遊玩（例如GTA的線上模式、2K系列的連線對戰等等）也必須訂閱此方案，每月9.99美金。

即為原本的PS Plus方案，每月提供訂戶兩到三款免費遊戲。若玩家需要線上連線遊玩（例如GTA的線上模式、2K系列的連線對戰等等）也必須訂閱此方案，每月9.99美金。 Extra : 訂戶除了享有Essential方案所有的服務外，還有額外400款遊戲可下載遊玩。這個方案是跟XGP最接近的方案，每月14.99美金。

訂戶除了享有Essential方案所有的服務外，還有額外400款遊戲可下載遊玩。這個方案是跟XGP最接近的方案，每月14.99美金。 Premium : 訂戶享有Essential、Extra方案的服務外，另外還能使用雲端遊戲串流服務（原本的PS Now，跟Google Stadia及Nvidia GeForce Now提供的服務類似），每月17.99美金。

訂戶享有Essential、Extra方案的服務外，另外還能使用雲端遊戲串流服務（原本的PS Now，跟Google Stadia及Nvidia GeForce Now提供的服務類似），每月17.99美金。 Deluxe : 針對不支援雲端遊戲串流服務的國家提出的閹割版Premium方案，擁有Essential、Extra方案的服務及遊戲試玩的服務。

PS Plus訂戶數量 | 資料來源：Statista

目前PS Plus舊方案約有5000萬名訂戶，這些訂戶在Sony推出新方案後會被歸類在Essential方案中。

Sony目前還沒公布PS Plus的遊戲列表，但鑒於Sony旗下有許多獨佔IP，例如地平線、戰神、漫威蜘蛛人、對馬戰鬼等等。我預期PS Plus甫推出時會將一部分較舊的大作放入PS Plus以吸引玩家訂閱。

誰會勝出？

讀者看到這邊，應該對於遊戲訂閱服務以及XGP、PS Plus的方案內容有基本的認識了。再來我們可以接著分析，XGP跟PS Plus誰比較有機會吃下遊戲訂閱服務這塊大餅。

我們可以把此分析拆成兩個部分：

玩家怎麼選擇訂閱哪個服務？ Sony、Microsoft及遊戲製作廠商怎麼從訂閱服務賺更多錢？

玩家怎麼選擇訂閱哪個服務？

如果你是一個熱衷於電玩的玩家，想要在XGP跟PS Plus中選擇一個訂閱，你會怎麼選擇？當然是看哪個平台上有比較多自己想玩的遊戲！

除此之外呢？你可能會希望在自己面臨遊戲荒時，可以在上面找到自己有興趣的遊戲。而後者才是訂閱服務能不能留下長期訂戶的關鍵。

對照Netflix的例子，多數的Netflix訂戶可能是因為Netflix上架了幾部自己有興趣的影集、電影或動畫才訂閱Netflix。並且多數使用者一開始可能是抱持著「先訂一個月把自己想追的劇看完，看完再退訂就好」的心態加入的。

但Netflix在使用者看完有興趣的劇後，接著推薦其他可能有興趣的劇，讓使用者願意續訂並成為長期訂戶。

同樣的概念放到遊戲訂閱服務也是適用的，一兩個玩家有興趣的遊戲可以讓玩家嘗試訂閱，但真正能留下玩家的是遊戲的多樣性。遊戲的多樣性越高，越能讓不同的玩家都能在平台上找到自己喜歡、想玩的遊戲，並繼續訂閱下去。

Sony、Microsoft及遊戲製作廠商，怎麼從訂閱服務賺更多錢？

對於整個遊戲產業鏈而言，推行遊戲訂閱服務的目的無非是想從玩家身上搾取更多的利潤。

從遊戲買斷制來看，遊戲在剛推出時是以原價販售。視遊戲熱門程度過半年到一年後會開始第一次的特價（通常是七八折左右），遊戲的價格會隨著推出越久逐漸變便宜。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

之所以會有這樣的現象，是因為對於遊戲開發商及發行商來說，遊戲製作及營銷的花費幾乎都是在遊戲推出前或剛推出時支出的，當遊戲上架一段時間後，藉由特價吸引原本還在觀望或興趣不高的玩家購買可以最大化榨乾遊戲的剩餘價值。

因此無論是提供平台的Sony、Microsoft還是遊戲製作發行商，都不太可能將非常熱門的遊戲一發行就上架到遊戲訂閱平台上，因為遊戲一推出時死忠玩家通常會使用原價立刻購買。

XGP vs. PS Plus

我們可以從以上兩點來分析Sony跟Microsoft在競爭中的優勢。

XGP的優勢：跨平台（電腦與主機）有機會吸引更多玩家且遊戲的多樣性較高。

PS Plus的優勢：擁有較多大作的IP，且對於現有訂戶來說因為只需花5美金從Essential升級為Extra，相較於花10美金訂閱XGP，訂戶可能傾向繼續使用PS Plus。

Sony手握較多大作的IP，意味著Sony比較有能力在PS Plus上架較能吸引新訂戶加入的遊戲。但Microsoft XGP跨平台的優勢更能提供多樣化的遊戲（發行在主機上的遊戲數量，相較於電腦平台上少了許多）。

從以上的分析可以歸納出一個結論：PS Plus有較強的集客力；但XGP較有長期留住訂戶的潛力。因此我認為Microsoft XGP在這場競爭勝出的機會較高，因為用戶留存率才是訂閱制度能否成功的關鍵。

無論如何，遊戲訂閱服務肯定會對遊戲市場及生態系造成衝擊及影響，XGP及PS Plus未來的發展都是投資人可以關注的重點。