【電影】《怪獸與鄧不利多的秘密》麻瓜教戰守則：觀影前須知十大亮點＆七大奇珍異獸

在眾多魔法迷的熱烈期盼下，萬眾矚目的電影《怪獸與鄧不利多的秘密》即將上映啦！本片為《哈利波特》系列前傳《怪獸》系列第三集，也是整個哈利波特魔法世界第11部電影，場景還特別拉到不丹，展開一場驚奇刺激的魔法冒險。

《怪獸與鄧不利多的秘密》距離上一部電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》已經相隔四年，由艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）、裘德洛（Jude Law）與邁茲米克森（Mads Mikkelsen）等人主演，雖然中間歷經了強尼戴普（Johnny Depp）因家暴遭到換角、疫情延檔等問題，但做為娛樂商業電影大片，該有的賣座因素還是沒有少！

《怪獸與鄧不利多的秘密》劇情描述魔法世界裡最強的黑巫師葛林戴華德（邁茲米克森 飾），領導的黑暗勢力逐漸強大，累積了廣大的追隨者，葛林戴華德想發動戰爭，建立一個完全由巫師統治麻瓜的世界。

由於劇中設定不丹王國是魔法的重要起源地，不丹也成為本集新舞台，而魔法世界也因為一場選舉而陷入動盪不安，本集就成為黑巫師及追隨者，與鄧不利多團隊陣營的角力大戰。

而葛林戴華德的正氣師好友、昔日舊愛鄧不利多（裘德洛 飾）為了防止世界造成混亂，不讓葛林戴華德統一麻瓜世界，因此決定阻止他的計劃，找來奇獸飼育學家紐特斯卡曼德（艾迪瑞德曼 飾）率領一小群巫師、女巫師及紐特的麻瓜好友，組建巫師團隊拯救世界。

話不囉唆，以下就是《怪獸與鄧不利多的秘密》十大必看亮點與七大奇獸介紹。

十大必看亮點

1. 劇情暢順明瞭

《怪獸與鄧不利多的秘密》片長多達142分，但劇情流暢順利、時間軸清楚明瞭、故事線單純直接，情節構思及角色安排精彩動人，劇組製作細膩用心，沒有硬塞一堆內容，讓人沈浸於劇情中，無論是死忠魔法迷、或是忘記前二集演了什麼，還是第一次看這部電影的人，也不會有銜接不起來的問題。

2. 各角色別具魅力

鄧不利多的隊員包括奇獸飼育學家紐特、紐特的哥哥魔法部正氣師西瑟（卡倫透納 飾）、紐特的助理邦媞（維多利亞葉慈 飾）、魔咒教授尤拉莉席克斯（潔西卡威廉斯 飾）、法籍非裔巫師尤瑟夫卡瑪（威廉奈迪蘭 飾）及雅各（丹富樂 飾）。

劇中角色各司其職，每位成員各有專長，發揮獨特魅力，指派扮演不同的角色，這集鄧不利多還給了雅各一根魔杖，讓他正式加入魔法冒險。

Photo Credit: 華納兄弟

3. 鄧不利多與葛林戴華德的感情線

原作者J.K 羅琳（J.K. Rowling）曾在訪談中透露：「鄧不利多是同性戀，他與葛林戴華德的關係不僅只是好友。」

而從前部電影就可以得知，鄧不利多與葛林戴華德是昔日的好夥伴，倆人的交情更是好到曾經立下血盟，約定雙方不可以背叛彼此。兩人以往的愛恨糾葛，也會在本集中進一步揭露。

但其實早在《哈利波特》第一集裡，甜點巧克力蛙（Chocolate Frog）的收藏卡就已經寫著他們的結局：「鄧不利多擊敗了黑巫師葛林戴華德。」

4. 揭曉鄧不利多家族的秘密

鄧不利多有一位弟弟阿波佛（理查柯爾 飾）及妹妹亞蕊安娜，鄧不利多家族的歷史與創傷將在本集被掀開，而在前作登場的魁登斯巴波（伊薩米勒 飾）也是鄧不利多家族一員，真名是阿留斯鄧不利多，現在已成為葛林戴華德的追隨者，找到了他的歸屬及認同感，但他究竟是那位鄧不利多的血親呢？本集也會揭開他的身世秘密。

Photo Credit: 華納兄弟 裘德洛

5. 最適合的反派

原來飾演葛林戴華德的強尼戴普，因為家暴醜聞而換成邁茲米克森，許多影迷比較擔心強尼戴普這種亦正亦諧、渾身散發魅力的人物應該很難被取代，沒想到丹麥男星邁茲米克森竟然完美駕馭角色，完全融入角色。

在片中，邁茲米克森散發著強大氣場與迷人魅力，吸引力直接穿透了銀幕，許多人看完他的演技後，都給予極高的評價，表示他才是詮釋葛林戴華德的最佳人選，甚至應該在剛開始就選定他演出才對。

Photo Credit: 華納兄弟 邁茲米克森

6. 加入新角色及新陣地

鄧不利多領軍的巫師團隊除了奇獸飼育學專家紐特、英國正氣師西瑟、麻瓜烘焙師雅各與及紐特的助手邦媞，這次還增加了新戰友魔法學院女教授拉利、莉塔的哥哥卡瑪，一同阻止葛林戴華德的陰謀。繼美國與英國魔法部，這集還出現了德國魔法部與魔法的起源地不丹，展開一場政治與魔法的權力鬥爭。

7. 各對CP感情線

除了魔法與鬥爭，還有充滿粉色泡泡的感情線也是必看亮點。前一集鏡留在美國的蒂娜與紐特的後續故事，還有加入黑暗陣營的奎妮與雅各，大家又會迎來什麼樣的結局？而雅各的甜言蜜語也是一大看點。

8. 奇妙的可愛蠍子萌舞

片中紐特的哥哥西瑟被關在厄克斯泰格監獄中，由巨大可怕、貪吃又不人道的監獄守衛人面蠍尾獅看守著，人面蠍尾獅能在幾秒內輕易的壓碎並吞噬掉人。

紐特闖進監獄去解救西瑟，為了逃離地牢並躲避人面蠍尾獅的追擊，紐特發揮奇獸飼育學家的專長，必須全程跳著奇妙怪異的扭腰擺臀舞，融入人面蠍尾獅幼獸的步伐，將人面蠍尾獅引導到其他地方，這段也成為全片最精彩的笑點。

Photo Credit: 華納兄弟

9. 可愛奇獸輪番登場耍萌

既然是《怪獸》系列電影，當然也要延續《怪獸與牠們的產地》的傳統，除了有精采的魔法對決，更少不了耍萌古怪的可愛奇獸們。除了前二部已經出現，備受影迷喜愛的木精皮奇，以及又萌又胡鬧、最愛發亮物品的玻璃獸，都再度加入紐特的冒險之旅。