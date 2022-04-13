三接工作船2年前擱淺傷觀塘藻礁，中油改善對策通過環評審核

（中央社）環評大會今（13）日審查2年前觀塘工業區東坪8號擱淺事件，造成藻礁受損因應對策，在中油承諾加強硬體、精進海象資訊，並強化藻礁、柴山多杯孔珊瑚監測、復育等，會議決議審核修正通過。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第417次會議，審查「桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書東坪8號擱淺事件因應對策」。

事件始末

中油第三天然氣接收站工作船於2020年3月28日因海象因素，斷錨擱淺於大潭藻礁，造成約0.58公頃傷害，深度達30公分。根據調查結果，總結藻礁受損範圍內有5個區域20點位，其中11個點位發現柴山多杯孔珊瑚。

根據環保署公布的環評會議通知單，海洋委員會提出的調查報告結果顯示，造成該區藻礁受損面積0.58公頃，「顯對環境造成不良影響」，環保署在2020年4月底依《環境影響評估法》第18條第3項規定，要求中油對施工損害藻礁一事提出因應對策。

本案於今（2022）年1月通過初審，環評委員仍提出彙整近5年當地的環境特性，加強防災、減災對策等要求。

中油承諾加強硬體、強化藻礁監測與復育

中油表示，已向天氣風險管理開發公司採購精準小區域氣象預報資料，針對各船舶耐風浪特性制訂作業標準，船舶硬體部分也加強，船錨換裝成適用本地海床地質型式，部分船錨由3.5噸增加為5噸，纜線則由500公尺增長至700公尺。

中油指出，會於受損藻礁區設置一條垂直海岸線的穿越線，再於穿越線上設置上、中、下潮位的調查樣站，調查頻率則為冬、春兩季每月調查1次，夏、秋季則每季調查1次。

另外，中油提到，受損藻礁區內生長的柴山多杯孔珊瑚有8個群團，除針對此8個群團進行監測瞭解其生長狀況外，將與G1區其他未受損藻礁區內柴山多杯孔珊瑚，進行生長情形比較，以瞭解微環境因子改變對柴山多杯孔珊瑚生長的影響。

中油表示，已委請海洋大學團隊進行3年期殼狀藻生活史及生殖研究；另外已向海委會申請海洋保育類野生動物利用同意核准，進行柴山多杯孔珊瑚室內養殖及觀察研究，瞭解其最適宜環境生長條件，並持續野外觀察監測。

會中各列席機關、環委也都不再提出意見，會議僅約20分鐘，本因應對策審核修正通過。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺