香港晚報：新移民「妮珂」疑因參與香港社運於內地被捕

1）新移民妮珂疑因參與香港社運於內地被捕

《自由亞洲電台》報導，香港新移民覃秋艷（妮珂）去年4月2日遭廣州警方逮捕，現正關押於柳州市公安局看守所；由於她的家人亦懷疑遭禁止向外界透露訊息，案件代理律師和案件進展不得而知。妮珂自去年4月失蹤以來一直音訊全無。

據《自由亞洲電台》消息指，妮珂去年4月往中國大陸探親，本次逮捕原因和妮珂參與2014及2019年香港社會運動有關，相信當局會試圖透過她獲得其他曾參與運動的中國大陸公民的資料。妮珂友人估計，她可能準備獨自承擔罪責。

香港維權人士廖劍豪指，當局指控妮珂「煽動顛覆」，包括接待到港參與抗議活動的大陸人士、在社交媒體報導反修例實時新聞、救助傷員。

妮珂失蹤一年來，友人和支持者嘗試登文「尋人」，美國組織「人道中國」也曾發起「尋找妮珂」活動。

Photo Credit：HK-妮珂Twitter截圖

2）反修例250在囚者接受去激化治療

保安局向立法會特別財會提交文件，提及截至2021年年底，涉反修例案件受「法定監管」的釋囚有89人，而截至今年2月底自願參加「去激化措施」的在囚者有約250人。

據《獨媒》了解，早前獲悉的梁天琦獲釋後正受法定監督，該監管令可能會歷時兩年。

此外，懲教署署長黃國興解釋，去激化措施是為幫助涉及嚴重罪行及思想激進的在囚者「擺脫激進思想及行為，重新建立正確的價值觀」。該措施有三大針對性方向，包括「認識中國歷史及國民教育」、「心理及價值觀重整」及「生涯規劃及家庭關係重修」。署方形容措施「反應正面及良好」。

Photo Credit：Newscom / 達志影像

3）599章自去年4月罰款逾9千萬

警務處公佈，警隊自去年4月一共發出21,613張599章相關告票，檢控1,107人；合計約9千萬港幣的罰款，將撥歸政府庫房。

599章相關的規定包括進入特定處所必須使用安心出行及接種疫苗、限聚令及口罩令。根據警方的數字，前者去年4月至今的罰款合計733萬元，後兩者的罰款則有約8千2百萬元。

上月底，港府亦宣佈599章中不遵從「隔離令」的罰則，若定罪可被判最高監禁6個月及罰款1萬元；不遵從「強檢令」最高罰款也增至2.5萬元，及監禁6個月。

Photo Credit：Newscom / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin