2022/04/13,
生活

【未來大人物來Talks】海洋子民們解鎖！漫步和平島神秘地帶，聽海達人說海故事

【未來大人物來Talks】海洋子民們解鎖！漫步和平島神秘地帶，聽海達人說海故事
Photo Credit - 和平島公園

我們想讓你知道的是

導演齊柏林說過：「很多人說台灣很小，但你都看過了嗎？」身為海洋島嶼的子民，四面被海包圍，其實大海離我們好近，但你敢說熟悉海嗎？ 4/24 一起實地走訪「和平島公園」，踏入要預約才到能進入的「神秘地質地區」，慢慢走、仔細聽，從人文、生態與永續旅遊觀點親近海洋、認識和平島，一起認識大海的故事！

文：未來大人物編輯室

你去過嗎？距離台北不到1小時，被大海環抱的基隆有座和平島，那裡有「全台第一座跨海大橋」、還有「要預約才到能進入的神秘地質地區」，更有一群人努力在為自己的海做很多努力，用力用心在述說海洋的故事。身為海洋島嶼一份子的你，怎能不起身行動來感受一下。夏天來臨前，邀請所有海洋子民們都該來認識一下這一片海，跟著海洋狂熱份子和平島島主與兩位「未來大人物」，一起慢慢走、仔細聽，從人文、生態與永續旅遊觀點親近海洋、認識和平島，聽聽大海的故事。

活動：【來Talks】解鎖！漫步和平島神秘地帶，聽海達人說海故事
時間：2022-04-24(日) 13:00 ~ 16:30
地點：和平島公園園區探險＋海景會議室對談（基隆市中正區平一路360號）
活動：解鎖！漫步和平島神秘地帶，聽海達人說海故事
報名：早鳥優惠至4/18，前往Accupass購票去>>

玩什麼？
1 小時專人帶遊～散步走入和平島神秘地質地區，找神奇守護岩與千萬年化石痕跡
2 種海洋小食～甜蜜蜜黑糖石蓴餅＋很消暑石花凍，吃吃喝喝聽故事
3 位達人對談～坐下來！聽島主如何把和平島推向國際、看海洋兒女們為海做的衝撞事

走闖海洋神秘地帶，走400年前西班牙人的路與看千萬年化石

從沒想過，基隆和平島真的是座島。距離「台灣本島」只有75公尺，因為跨海大橋連接，讓進入這座島嶼時並沒有「跳島感」。當開車經過全台「第一座跨海大橋-和平橋」進入和平島地區，空氣中風的味道竟然開始有了一點海的味道。不能出國的這些日子裡走一趟基隆，竟然就在和平島裡就可以跟航海時代的西班牙、荷蘭、日本沖繩、甚至千萬年前痕跡相遇！

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Photo Credit - 和平島公園
行駛過台灣第一座跨海大橋，就可到達和平島。

遇見大航海時代西班牙：1626年西班牙佔領北台灣雞籠（基隆）時，為了防衛與興建，於和平島建立了聖薩爾瓦多城、三座堡量及諸聖修道院，開啟了北部走入大航海時代的開端。而經過考究與挖掘，和平島公園裡現今的停車場、遊客中心下方都留有聖薩爾瓦多城堡與教堂遺址。走一趟和平島公園就能感受400年前西班牙人走過的路。

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Photo Credit - 和平島公園

遇見日本沖繩痕跡：和平島公園入口不遠處，設有一座集善堂，外頭則有一座「琉球漁民慰靈紀念碑」，是把台灣與日本沖繩緊緊相繫的象徵，用以紀念琉球漁民遺骸。而今和平島公園也於每年與沖繩合辦的共島祭，更讓島嶼文化緊緊相繫。

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Photo Credit - 和平島公園
與日本沖繩相遇的歷史痕跡也在和平島公園內遇見。

遇見神秘千萬年生痕化石與守護岩：踏入和平島公園神秘的地質區域，就像走進一座自然雕刻美術館，尋找千萬年前生痕化石的痕跡，還可在導覽老師指導下，看見蕈狀石、豆腐岩、海蝕平台等奇特地質地貌，還能尋找園區守護岩「豬頭岩、海兔岩、人面獅身、彈塗魚、海豹岩」等神奇地質地貌。

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Photo Credit - 和平島公園
一起來找豬頭岩。
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Photo Credit - 和平島公園
海兔岩，看得出來嗎？
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Photo Credit - 和平島公園
海豹岩，還有眼睛喔。
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Photo Credit - 和平島公園
在園區內悠哉走上等嶼亭，一整片蕈狀岩就在腳下。

海邊聊聊，聽這群狂熱份子還想為海做的事

遊闖完和平島神奇地景地貌，接著鑽入1626年西班牙所建聖薩爾瓦多城堡遺址上的遊客服務中心，有著一群海洋狂熱份子，從島嶼永續旅遊、七星潭食魚教育、湛鬥機器人清除海洋垃圾三種方向，邀請你吃著甜蜜蜜黑糖石蓴餅以及消暑石花凍，一起聽聽他們為自己的大海做的事。

來和平島Talks-黃偉傑
和平島島主黃偉傑，從海洋島嶼出發為台灣發聲的海洋力。
來和平島Talks-陳思穎
海洋垃圾湛鬥聯盟盟主，用機器人湛鬥機與海垃圾搏鬥中。
來和平島Talks-黃紋綺
七星潭摸魚長，從吃魚到識魚，要大家一起認識台灣海洋的魚類。
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4/24，一起去冒險，報名去！

何謂「來Talks」

我們不是只是嘴巴說說要擁抱多元觀點，更希望與你一同擁抱真實社會。我們需要更多行動實踐的力量，這群改變的實踐者將與你一同分享他們行動後所帶來的不同。因為你的參與，來Talks系列活動不僅是知識與經驗的傳遞，也是凝聚開創能量的現場。

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►為配合防疫政策，本場次活動將於報到時進行體溫測量與手部消毒，請參與者全程配戴口罩。若當日有身體不適情形如發燒、咳嗽等，主辦單位有權取消其報名資格，並在扣除活動必要費用後，將餘款退還。

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  3. 若有活動相關問題，請直接聯繫活動主辦單位:未來大人物，聯繫方式: to.contact@becomingaces.com

責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：王銘岳


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