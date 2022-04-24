《噢！原來如此 有趣的天文學》：發生月全食時，月亮穿過地球的影子為什麼會變血紅色？

文：李昫岱

月亮穿過地球的影子，為什麼會變紅？

通常我們看見的月光是銀白色的，但月亮本身不發光，銀白色的月光是月球反射太陽光造成的。不過，非常特別的是，當月亮穿過地球影子，也就是發生月全食時，月亮會變成血紅色！

月全食發生時，地球位在太陽和月亮之間，太陽光會被地球遮住。地球遮住了太陽光，為什麼我們還是能看見月全食呢？

如果地球沒有大氣，月全食發生的時候，月亮將完全看不見。不過太陽光受到地球大氣層折射，折射後的太陽光照在月球上，所以我們可以看見月全食的月亮。

為什麼月全食看起來是紅色的？因為大氣層將太陽光中的紫色、藍色、綠色等波長較短的光都散射掉，只剩下紅色的太陽光折射到月球表面。血紅色的月全食和紅色夕陽原理是一樣的，中午時的太陽看起來是白色的，當夕陽西下時，太陽穿過較厚的大氣，這造成太陽光散射較嚴重，所以夕陽看起來才會是紅色的。

你的月食是我的日食

地球上發生月全食時，如果月球上有太空人，太空人會看見什麼景象呢？

因為地球位在太陽和月球之間，所以地球會將太陽遮住，月球上的太空人將會看見日全食。前面提到太陽受到地球大氣折射和散射，會將紅光投射在月球表面，所以月球上即使發生日全食，月球上的太空人還是可以看見地球的大氣層發出紅光，就像是一圈紅色的環。

Photo Credit: 麥浩斯出版 當我們在地球上看見月全食（左），月球上的太空人會看見什麼？月球上會看見地球把太陽完全遮住，不過地球大氣會折射和散射太陽光，月球上的人會看見地球大氣呈現紅色的環（右），這是月球上看見的日全食景觀！

東風被孔明借走了，只好借月全食！

月全食是月球進入地球影子的自然現象，發生的時間可以事先準確預測。月全食發生時，月亮會變成血紅色，血紅色的月全食看起來相當詭異，不知所以的人會心生恐懼，以為將發生不好的事。

哥倫布差點變美洲新住民

哥倫布是第一位從歐洲航行到美洲的航海家，除了優秀的航海技術，天文知識也很重要。哥倫布一生中從歐洲航行到美洲四次，最後一次差點回不了歐洲！

1503年6月30日，哥倫布抵達牙買加，牙買加的原住民一開始很歡迎歐洲來的客人，不過六個月後，哥倫布的水手跟原住民之間出現衝突，原住民不再提供食物給哥倫布一行人。少了食物和水的補給，哥倫布和他的水手可能會被困在牙買加，無法返回歐洲一行人可能變成美洲的新住民。

哥倫布從天文日曆上知道，當地在1504年2月29日會發生月全食，所以他在月全食發生前就警告原住民，如果原住民再不提供食物，天上的神會生氣，把月亮變成紅色。一開始半信半疑的原住民，看到天上的月亮變成血紅色後，嚇得趕緊請哥倫布轉告天神，他們會再提供食物。在哥倫布一陣裝神弄鬼的把戲後，血紅色的月亮就恢復原狀。哥倫布一行人就在月全食的神助攻下，解除返航危機。

Photo Credit: 麥浩斯出版 哥倫布利用月全食，讓牙買加的原住民提供返回歐洲所需的物資；有科學家相信，馬雅人在哥倫布到達美洲前，已經能夠預測日月食。

勞倫斯也愛月全食

湯瑪斯．愛德華．勞倫斯（Thomas EdwardLawrence, 1888/8-1935/5）是第一次世界大戰裡英國的軍官，他被稱為阿拉伯的勞倫斯。他曾經領導阿拉伯人，對抗當時佔領阿拉伯的土耳其人。

1917年7月4日晚上，勞倫斯要攻打土耳其人的一處高聳要塞。當天晚上是滿月，這對進攻者極為不利，因為他們會暴露在月光下，讓土耳其守軍清楚看見他們。不過勞倫斯知道當天晚上即將發生月食，反而利用月亮變暗的時機發動攻擊。土耳其守軍看到月亮變血紅色時非常驚慌，迷信的土耳其人用步槍對著天空發射子彈，敲打鍋子，要解救變紅、變暗的月亮。勞倫斯等人趁著土耳其人慌亂時爬上要塞，一舉攻下這個易守難攻的軍事基地。

勞倫斯以極少的人力，利用難得的天時克服敵軍的地利，戲劇化的以寡擊眾，讓他成為第一次世界大戰中的傳奇人物。

知識到底是不是力量？哥倫布和勞倫斯應該最清楚！

Photo Credit: 麥浩斯出版 阿拉伯的勞倫斯曾經用月全食攻下一處土耳其人的軍事要塞。

書籍介紹

本文摘錄自《噢！原來如此 有趣的天文學》，麥浩斯出版

作者：李昫岱

繪者：Jozy

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬