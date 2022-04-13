2022/04/13,
政治

李家超獲過半選委提名參選，外間料特首選戰結果無懸念

李家超獲過半選委提名參選，外間料特首選戰結果無懸念
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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李家超宣佈參選後短短四天，已迅速取得足夠提名，正式「入閘」。他的提名票甚至已超越當選門檻所須票數，其比例較前兩任特首都高，令這場一人選戰更沒懸念。

（德國之聲中文網）香港前政務司司長李家超4月13日早上，在競選辦主任、全國人大常委譚耀宗等競選辦人員陪同下，到中環遞交提名表格，正式報名參選特首。他手上的報名文件信封封面，寫著其競選口號「同為香港開新篇」。

李家超說，總共取得786名選舉委員會提名，即已經超過選委人數一半。至今，他仍未提出具體的政綱，已取得多數選委支持。被問到這樣會否削弱選舉的認受性，李家超回應稱：「由宣佈參選至今只有幾天，寫政綱的確要點時間。我是個務實的人，希望寫出來的施政理念和措施會真真正正落實，所以我很認真考慮每一方面如何做。」雖然沒有競爭對手，但他說競選工作不容易，「取得提名只是第一步」。他稱正收集意見，會盡快交代和解釋政綱，並舉辦不同主題的諮詢會。

李家超4月6日辭任政務司長、4月9日宣佈參選到今天報名，前後只是約一星期。他是首位正式報名參選這次特首選舉的人士，外界預期亦很可能是唯一一位，令香港事隔十多年再次出現「一人模式」選舉。

李家超在上週六宣佈參選的記者會上，提出三大施針理念：「以結果為目標」解決問題，全面提升香港競爭力，奠定香港發展的穩固基石。他在兩、三天以來會見了約十個政黨和團體，對象暫時都是以建制派為主。他說與會的選委都一致支持他的理念，強調他未來會強化共同解決問題的團隊文化。

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李家超在上週六宣佈參選的記者會上，提出三大施針理念：「以結果為目標」解決問題，全面提升香港競爭力，奠定香港發展的穩固基石。

除了建制派政團，香港四大地產商和多數商界也已表態支持李家超，包括長江集團、新鴻基地產、新世界發展等。香港首富李嘉誠長子、長江集團主席李澤鉅表示，李家超是合適人選，會提名他參選。信和集團副主席黃永光則加入李家超的助選團。

因為疫情關係，原定3月底舉行的特首選舉延期至5月8日，是北京修改香港選舉制度後的第一場特首選舉。負責提名和投票的選舉委員會，由往屆的1200人增至1500人，但由於多人的界別身份重疊，實際上只有1448名選委。即使只有一人參選，也須進行投票，候選人要取得逾750票才當選。

在新選制下，參選門檻大幅提高，每名參選人必須從五大界別分別取得至少15個提名，整體合共188個提名才合資格。不少民主派一直擁有高持度的專業界別，都由個人票改為團體票，資格也有所修訂，令其支持者在選委會中幾近絕跡。

從2007年起，每屆特首選舉都有多於一人參加，泛民也曾派人出選。過去兩屆，更加出現建制內部互相競爭的局面，而外界通常視提名票數量及分佈為選情風向標。林鄭月娥當年是取得最多提名票的候選人，有580張；梁振英則一開始處於較下風，取得305張提名票，位列第二。兩者的提名票數，都未及當選門檻。

修改選舉制度後，新增設資格審查委員會，審查參選人的背景，並確保其擁護基本法及效忠特區。資審會主席原本由時任政務司司長李家超擔任，他辭職後，該位置至今一直懸空。林鄭月娥早前指，會將本週公佈繼任人，有信心資審會會在4月23日前確認候選人資格。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alex
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