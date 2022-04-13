誤信高薪廣告遭詐騙，16馬來西亞人成功逃離柬埔寨

上個月傳出數名馬來西亞人陷入柬埔寨打工騙局，他們誤信可以賺取美金而誤入詐騙集團的陷阱，引起馬來西亞警方高度關注。4月12日，16名受困於柬埔寨的受害者在馬來西亞皇家警察、國際刑警組織（Interpol）、東協刑警組織（Aseanapol）、外交部及柬埔寨警方的協助下終於獲救，期中12名已經安全抵達馬來西亞，4名因確診在金邊（Phnom Penh）隔離。

根據馬來西亞警方文告，16名受害者是因為在臉書上看到高薪招聘客服人員的廣告才受騙，受害者年齡介於19至43歲，其中一名是女性。文告指出，受害者到柬埔寨才驚覺受騙，工作內容是進行線上賭博、電話詐騙、不存在投資、比特幣挖掘等，與實際不相符，但因為證件被沒收，行動受限而無法逃離。

馬來西亞全國警察刑事調查局總監加里爾（Abdul Jalil）在吉隆坡國際機場召開記者會時表示，除了16名受害者，警方還另外接獲35宗投報。加里爾相信，報案的受害者只是冰山一角，還有不少受操控者仍未向警方通報。

《透視大馬》訪問負責安排獲救受害者的律師邢智立，他說：「在解救行動中，從西哈努克市（Sihanouk）轉至金邊警局期間，受害者遇到生命威脅，包括改口供、家人生命危險。」他也透露，受害者們心理承受巨大壓力，不斷擔心遭到報復，「直到剛剛登陸馬來西亞土地，才放下心中大石。」

邢智立稱，受害者們從去年9月開始分梯次進入柬埔寨。她也指出，受害者曾嘗試向外求助，但在被發現後慘遭毒打、虐待，身心備受煎熬，「雇主會在同伴面前施暴，讓其他員工害怕。」

執政黨馬華公會的公共服務及投訴部主任張天賜表示，他在今年一月就陸續接獲有關詐騙的求救訊息，兩個月期間共有8男2女透過通訊軟體Whatsapp向他求救。其中一名受騙者說，詐騙集團開出高薪待遇吸引民眾，令許多人抱著到國外賺取美金的希望，瞞著父母到柬埔寨打工。不料，抵達柬埔寨以後不僅被毒打，還被「轉賣」到其他詐騙集團工作。

張天賜補充，大部分受害者透過不法手段被帶出境後，安置在一棟建築物內，「詐騙集團為受害者設下騙額目標，若沒有達成或違反指令，將受到嚴厲的懲罰。」馬華公會青年團總團長王曉庭補充道，「懲罰包括虐打、電擊、吃老鼠、辣椒、苦瓜等，一些則會被軟禁，不准吃飯。」

根據《光明日報》報導，其中一名受害者母親分享，從兒子口中得知負責看管他們的都是中國人，兒子到柬埔寨這段時間已被「轉賣」兩次，也經常聽到人被毆打的聲音。另有一名18歲男子在家人交付馬幣1萬8千令吉（約新台幣12萬3千元）贖金後獲釋。據該名受害者了解，目前尚有逾300名來自菲律賓、緬甸和中國的受害者受困於建築物。

12名受害者抵達馬來西亞當天，其中一人不願正面回應記者詢問返馬感受，而是向記者說出：「你們自己去一趟，就知道我們的感受。」王曉庭表示受害者們已身心俱疲，在他们得到充分休息後才會讓媒體採訪。馬來西亞警方則在記者會上多次向民眾強調，勿被高薪所騙，也呼籲知情者積極向警方通報。外交部副秘書長安然莫哈末（Mohammad Amran）也說明，柬埔寨執法官員暫時不會對受害者們採取行動，儘管他們在柬埔寨從事非法活動。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒