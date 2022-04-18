【劇評】《尚食》：打破傳統父權的宮鬥城門，最終離開或留下，是女人自己的選擇

文：蔡顯柔

近期因為美食文化嶄露頭角的古裝劇《尚食》中，除了烹煮美食的畫面值得一看外，宮中女人之間討論和對話的主題，不再是圍繞著帝王打轉，有性別和階級的不平等、有百姓民生的需要、有權勢者的貪污勾結，有女人彼此內在成長經歷的娓娓道來。

劇情發展擺脫傳統父權框架，讓女性有機會展現能力並獲得認可。姑且不論劇情內容是否考究屬實，但題材比起典型勾心鬥角為得到皇帝寵愛、母憑子貴的各宮鬥爭，更多著眼在女性自我實現的追尋，展現更多女性在政治和權力上的反思和企圖心。

女性是有自主意識、有機會發聲的個體

在《尚食》中，展現女性在不同位置角色的故事和經驗，女性是有自主意識、有機會發聲的個體，撇開傳統被動和依賴的角色。進入宮中成為女官的女主角姚子衿，拒絕皇帝納入妃嬪享有榮華富貴，並以自己身為女官感到自信，想以自己的才能成為尚食。

雖然最後仍被太后強行納入後宮，姚子衿了解且能反思祖制的利弊，運用自己的影響力倡議改革，挑戰當時帝王過世尚未產子的妃嬪要跟隨殉葬的祖制。

在女性運動中，讓女性發聲和賦予權力的同時，並不是為了要抵抗男性，而是為了去指認和結束不同類型的歧視、剝削和壓迫。跟隨姚子衿的引導，帝王和女官能在走入街坊考察時，突破官員欲蓋彌彰的障眼法，從基本民生必需，醫療資源匱乏到獨居老人照護，體察百姓真實的需要。

女性關係取向特質的翻轉，展現關懷的人道主義精神

在《尚食》中，女性關係取向的特質，被翻轉甚至作為一種優勢觀點。傳統的宮廷劇常見於女人何苦為難女人，此劇卻更試圖呈現理解和合作。

外人多認為進到宮中的女主角姚子衿，從女官當上孫貴妃是為了有朝一日能奪回皇后之位，當中外人試圖拉攏一方或挑撥離間，而身為貴妃的姚子衿，卻冷靜地尋求與皇后共存的可能。

不僅僅是皇后，姚子衿理解妃嬪鬥爭背後生存和被看見的需要，衡量宮中困境，向太后提出后宮妃嬪若能發揮所長協助治理六宮，能減輕宮中人力不足問題，同時減少為帝王爭風吃醋的心力。

當國內出現戰亂時，帝王在外平亂，宮內則由後宮和女官守護：太后在戰時，體民所苦、與災民同吃一樣的飲食，果斷放糧賑災，更在面對叛變脅迫時不輕易妥協就範；入宮前原在行醫的胡氏皇后，不在乎身分尊貴和染病的風險，展現醫者良心走入災區醫治病人；孟尚宮的先見之明，讓災民在戰時能以戰備糧果腹和學習識別野草飽食。

妃嬪和女官的有勇有謀、關懷的人道主義精神，得以緩解戰亂、疾病和飢荒，在危難時刻堅定的保衛家園。

賦權於女性，看見不同女性的生存樣貌

《尚食》展現了對女性的賦權（empowerment），在劇中我們可以透過妃嬪、太后、女官的故事支線和視角，看見不同角色的女性的生存樣貌，行為背後常常伴隨著被壓迫的脈絡。

透過不同類型壓迫的指認，我們看見階級的歧視、性別不平等、權力不對等存在於生活每個縫隙。可貴的是，當中有些女性在意識到社會和政治脈絡的對個人的影響後，不甘妥協也不妄自菲薄，著眼於個人的改變，長期醞釀和累積實力，並在適當的時機發揮影響力，聚焦於制度的改革。

劇中尚食局的最高女官孟尚食，熟知宮廷文化和人心，步步為營只為有朝一日能恢復舊制成為最高尚宮，取得足以改革的力量，打擊宮內人員貪腐弊端；女主角的好友殷紫萍，過程中可以看見翻轉階級的不容易，忍受挫折和把握機運，除了向上翻轉的強烈渴望，其實，最重要的是不能打從心底看不起自己。

Photo Credit: 《尚食》

最終，離開或留下，是女人自己的選擇

整體而言，故事發展非典型崇尚飛上枝頭成鳳凰的單一觀點，透過不同女性的故事脈絡和發展，迎來相對多元的結局。

在故事最後，胡氏皇后決定離開皇宮，在孫貴妃協助下，皇帝准許請辭和離婚，皇后的離開不是背負罵名和死罪，恢復自由後可以繼續完成行醫的宿願；原來想透過女官翻身的殷紫萍，在升任尚食當下，體認到自己渴望的不再是證明賤民也有能力成為女官、擁有世人認可的名聲地位，而是走遍四方，立志成為頂尖的庖廚。

在劇裡始終溫和低調的方典膳，在戰亂時的發聲，才知道她不捲入權力爭鬥是為了暗待來日能為民貢獻，最後在殷司膳的禪位下升格尚食。雖然女主角最終仍然成為皇后，伴隨著與當初理想不符的失落、和種種無法一時改變現況的妥協，但姚子衿明白此刻陪伴在相愛的人身邊，是自己做的決定。

內在世界持續成長的女人，有自主和追求自我實現的權力

《尚食》中的女人，內在的世界未停止思考和成長，過程裡縱然有困惑迷茫，但她們從未停止對自我的探索追尋，對外在環境的壓迫保持覺察，不輕易隨外在價值左右而做決定，清楚自己想要的是甚麼，並試圖找出在文化容許範圍內的改變之道。

這部現代版的宮廷劇，打破了傳統父權的宮廷城門，展示女人，除了死亡、出家和被迫逐出宮廷，還能有個選項是可以自己走出來，或是以不貶抑自己價值的姿態留下來；女人，即使在外在和社會文化價值的束縛下，仍然可以有自主意識，有做決定和追求自我實現的權力。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航