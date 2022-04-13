2022/04/13,
經濟

擴大生質能源應用，拜登宣布夏季將出售高乙醇汽油，恐加劇斯里蘭卡糧食危機

擴大生質能源應用，拜登宣布夏季將出售高乙醇汽油，恐加劇斯里蘭卡糧食危機
Photo Credit: 中央社

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自從全球疫情爆發以來，斯里蘭卡觀光業遭到重創，又加上伴隨而來的糧食問題，導致過去2年消耗超過3分之2的外匯存底。

為了壓抑高居不下的能源價格，拜登政府（Joe Biden）昨（12）日宣布，擴大生質能源應用，允許在今（2022）年夏季出售高乙醇含量的汽油，這意味著要將玉米、小麥等糧食要轉作能源使用，恐加劇如斯里蘭卡（Sri Lanka）等糧食進口國的危機。

拜登宣布出售高乙醇含量的汽油

美國阿帕拉契（Appalachia）地區的大宗物資正在創下新高，《華爾街日報》預估包含煤炭、荷蘭的天然氣、汽油、柴油、丙烷、棕櫚油、銅和錫等礦物能源將持續強勢。

其中，重要糧食如大豆油、燕麥、芥花籽油、菜籽油，還有大豆、瘦肉豬、冷凍豬肉製品和鋅的價格也會接近歷史高點。

目前「全球糧食問題」正在惡化，由於全球氣候變遷下，南美洲農作物的收成開始短少，再加上俄烏戰爭影響，歐洲主要糧倉受到破壞造成了嚴峻的供需失衡。

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）大宗商品策略師Tracey Allen表示，世界各地的能源、農業和金屬庫存都處於極低水平，預計到了2023年，價格仍會高居不下。

這樣的看法並非空穴來風，因為昨日拜登宣布，將允許在今年夏季的幾個月裡出售高乙醇含量的汽油。

白宮官員向《華爾街日報》還透露許汽油摻入較高比例的乙醇將減少對石油的依賴，並稱為駕駛人提供更多選擇，還可以在每加侖汽油上節省10美分。

美國國家環境保護局（EPA）正式公告在今年6月1日至9月15日期間出售，乙醇含量達15%的汽油（E15），預計將在6月1日之前發布相關緊急豁免命令。

目前，如乙醇等生質能源的原料是植物光合作用產生的「碳化合物」，通常以甘蔗、玉米為主，其他也包含、小麥、燕麥還及稻米等。這樣意味著，大量的糧食將被用來能源使用，糧食進口國家影響最大。

生質能源應用，恐加劇斯里蘭卡缺糧危機

近年疫情爆發斯里蘭卡是處境最為艱辛的國家之一，當地民眾飽受缺糧之苦，大批民眾抗議燃料、電力、食物和藥品短缺，已經持續1個多月，而生質能源應用將會加劇斯里蘭卡的糧食危機

1名當地的醫生怒吼著告訴《日經亞洲》記者，除了糧食以外，基本藥品、設備都不足。他說：「他們（政府）不斷用沒有美元當藉口，這個政府沒有維護基本的健康人權」

然而，斯里蘭卡中央銀行總裁威拉辛格（Governor P. Nandalal Weerasinghe）說：「現在已經到了難以且無法償還債務的時刻。」

他強調，目前所能採取的最好行動，就是進行債務重整，避免債務違約。此刻必須集中精神在進口必需品，暫時不去處理外部債務。

自從全球疫情爆發以來，斯里蘭卡觀光業遭到重創，又加上伴隨而來的糧食問題，導致過去2年消耗超過三分之二的外匯存底。

截至今年3月底，斯里蘭卡在外匯儲備僅餘19.3億美元（新台幣559億元），而預計到期的外債償付支出則是在40億美元（新台幣1160億元）。斯里蘭卡將於下週開始與國際貨幣基金組織（IMF）針對貸款計劃進行談判。

農委會告訴《關鍵評論網》糧食危機不僅是特定區域受害，受到複合性影響，全球的飼料、肉品都開始起漲，根據統計生質能源主要原料玉米，相較前年漲了4成，在地緣政治問題未解情況下，糧食上漲機率相當大。

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核稿編輯：翁世航


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