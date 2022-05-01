日式拉麵以前叫「支那そば」，現在大眾使用的「ラーメン」在台灣叫「拉麵」其實只是音譯

台灣剛開始流行日式拉麵時，我曾經在某個拉麵店看到關於日式拉麵由來的資料。當時我印象比較深的是，資料提到拉麵的語源是「老麵」。我看到這個詞的第一個反應是「這是什麼鬼呀？」

當時的台灣已經理所當然可以看到很多日本的電視節目，在台北也很容易買到日文原文書籍或雜誌。不過台灣流傳的日本相關資訊還是有很多都市傳說。由於我不覺得開日式拉麵店的台灣商人，會真的去研究日式拉麵的起源，所以我只當那個日式拉麵起源的資料是都市傳說。

在日式拉麵還沒登陸台灣時，一般民眾如果聽到「拉麵」，不會想到日本的食物，而是會聯想到「用手拉製的麵條」。因為以前台灣的電視台有找過製麵師傅上節目表演製作拉麵。早期台灣的電視頻道不多，而且這樣的表演在電視上不只出現過一次。所以就算沒吃過拉麵的人，只要常看電視，至少會知道拉麵是什麼。另一方面，以前的資訊不發達，一般民眾出國也不太容易，所以一般台灣民眾不太可能知道日本的「拉麵」。事實上，當時日本的拉麵是相當平凡的食物，也沒有理由會受到外國人的關注。

日本是在1990年代大眾開始有美食觀念後，平凡的日式拉麵才開始進化，然後在90年代的最後以日本美食的形態傳入台灣。當我實際接觸到日式拉麵這種食物時，最感到不解的就是「拉麵」這個名稱。因為日式拉麵的麵條顯然不是用手拉製的，和我所知道的「拉麵」完全不同。當初我只覺得可能是日本人不懂什麼是真正的「拉麵」，就只是糊里糊塗地把「拉麵」這個詞套用在他們的麵食名稱上，然後積非成是。當然，我的想像並不正確。

其實日本人並沒有把「拉麵」這個詞用在他們的麵食名稱上。日本的拉麵店的招牌或菜單上寫的都不是漢字的「拉麵」，而是片假名的「ラーメン」。我到日本生活後，還真的沒有看過有拉麵店在菜單上用「拉麵」這種漢字名稱。

我也有向從事中翻日筆譯工作而且愛吃麵食的日本友人確認過。友人指出，日本的拉麵店幾乎都是寫片假名的「ラーメン」。或許有些店家的招牌或菜單會用漢字，但是那只能算個別店家的創意美工設計，本質上日本人感覺中的拉麵都是寫作「ラーメン」。愛吃麵食的友人還告訴我，在日本，餃子常常會寫成漢字，但是餛飩大多只用片假名。

日本的「ラーメン」在台灣叫「拉麵」，就只是音譯的結果。因為「ラーメン」的音真的很像「拉麵」。當然，以前從事翻譯工作的人可能也沒有吃過真的「ラーメン」，大概也不知道「ラーメン」不是用手拉的。就只是憑感覺把「ラーメン」翻成「拉麵」而已。當我還沒真正接觸到日式拉麵時，也因為這個翻譯名稱的關係，誤以為日式拉麵的麵條也是用手拉的。

事實上，日式拉麵的「拉麵」就只是個翻譯名稱，然後這個名稱和我以前知道的用手拉製的麵條的拉麵相同，如此而已。

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現在的日本大眾用「ラーメン」來稱呼日式拉麵，只是偶然的結果。在戰前，日本的拉麵有好幾種稱呼。例如在東京多半叫「支那そば」、在長崎則是叫「南京そば」，橫濱是兩種稱呼都有。北海道則是「ラーメン」比較多。

日文的「そば」本來是指蕎麥。用蕎麥做出來的麵也直接沿用「そば」這種稱呼，結果有些日本人就習慣把麵條叫「そば」。「支那そば」和「南京そば」的意思就是「支那麵」和「南京麵」。到了戰後，日本因為外交的關係，「支那そば」的稱呼開始改成「中華そば」，意思就是「中華麵」。

至於「ラーメン」這個名稱可能是戰前飲食店的日本老闆和中國廚師溝通下的產物。在科學教育不發達的時代，一般大眾的用詞不精確，日本老闆和中國廚師之間的溝通當然也不可能精確。當時的中國廚師到底用什麼詞彙來稱呼「麵」，已經不可能考證了。當時的日本老闆恐怕就只是用日語重現中國廚師的發音，然後造出了「ラーメン」這個詞。日式拉麵的名稱起源恐怕就是來自這個不清不楚的溝通。

「ラーメン」這種稱呼在戰前的日本電影就已經出現過，不過電影裡的台詞並不是只用「ラーメン」，也有用「支那そば」。到了戰後，一般日本大眾對拉麵的稱呼主要還是「支那そば」或「中華そば」。

1950年代，日本的作家花森安治在雜誌專欄上介紹札幌的拉麵。由於當時的札幌多半還是用「ラーメン」這種稱呼，所以專欄裡就是用「ラーメン」這個詞。結果這個專欄提升了「ラーメン」這個詞在日本的能見度。日本大眾知道在札幌可以吃得到「ラーメン」， 當時的專欄文章也帶動了札幌的觀光。之後，花森安治又透過別的媒體介紹了「ラーメン」的食譜，再度讓日本大眾認識「ラーメン」這個詞。

1958年，速食麵「雞拉麵」（チキンラーメン）上市。商品名稱就帶了「ラーメン」。日清食品為了促銷雞拉麵，花了很多心力在報紙、廣播，以及當時還不普及的電視上打廣告。把「ラーメン」這種稱呼直接送到日本民眾的家庭生活中。而且日清還瞄準兒童節目時段來打雞拉麵的廣告。把「ラーメン」這個名稱深深地烙印在當時的日本兒童的腦中。結果「ラーメン」漸漸取代了「〇〇そば」，成為日式拉麵的主流稱呼。

語言的詞彙形成帶了很多恣意和偶然的部分。如果當初花森安治沒有在雜誌上寫札幌拉麵的專欄，「ラーメン」這個稱呼可能不會擴大到日本全國。如果日清食品的速食麵商品名沒有用「ラーメン」這個詞，或是沒有在各種媒體上打廣告，日本人可能還是會繼續把拉麵叫作「中華そば」。這種食物如果打入台灣的市場，翻譯名稱大概也不會叫「拉麵」，翻成「日式中華麵」或「日式中華蕎麥」的可能性還比較高。