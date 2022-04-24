盧燕俐《0050＋台股基金超額獲利很簡單！》：股災來了，單筆買的0050可以不停損嗎？

文：盧燕俐

股災來了，單筆買的0050可以不停損嗎？

多頭時代，0050怎麼買怎麼賺，即使短期套牢，牙一咬，忍一下，就海闊天空。但行情總在樂觀中毀滅，單筆買進的0050，一旦遇到股災，跌勢凶猛又驚人，該不該停損？又要如何停損？也是一門大學問。

本書1-1已提及，0050自2003年發行以來，至今只有四年虧損，其餘十五年都是正報酬，單看表面數字，很容易讓投資人刻意忽略，原來買0050也可能賠錢。

0050過去一共遇到五次股災，每次的波段跌幅不同，跌最深的是2008年金融海嘯這次，從最高72.11元，快速跌至29.24元，只花了一年多的時間，淨值就重挫近六成；其次是2020年的新冠疫情，0050也只用了兩個月，就從高點98.69元跌到69.1元，大跌三成，其餘三次的跌幅，則多落在兩成多左右（詳見表）。

Photo Credit: 方舟文化出版

可見，除非是遭遇全球金融的系統性風險，單筆買進0050較可能腰斬，否則，幾乎都是屬於合理性的修正，回檔兩成後再繼續往上攻，走入另一次的多頭循環。

換句話說，即使是全台灣最倒楣的投資人，每次單筆買0050，都買在相對高點，撇除系統性風險不談，最差的情況，就是淨值跌兩成、資產縮水兩成。賠兩成算多還是少？相信每個人的標準不盡相同。

對保守穩健族群來說，兩成幅度不小，投資100萬元，就虧損20萬元；對大膽積極族群而言，賠兩成還好，總比買到下市股變壁紙，要來的好太多！因此，單筆買0050遇股災，要不要停損？就衍伸出以下不同的思考層面。

❶ 如果是保守族群，可先部分停損

部分停損的好處是，起碼不用天天去猜明後天是否會反彈，還是會再繼續暴跌，大幅減輕內心壓力，同時，當跌幅夠深時，也才有多餘的子彈加碼攤平。

不過，基本上如果是保守族群，布局0050，採取定期定額方式還是優於單筆，畢竟0050的波動幅度並不低，與價值型的台股基金、投資等級公司債基金相比，震盪都偏高，並不適合保守族單筆一次全部重壓。

❷ 如果是積極族群，更要分批停損

我周圍的積極族群，大多會利用0050賺取波段行情，對短線敏感度極高，嚴設停利停損機制，更是致勝的不二法門。有些積極者甚至在0050賠10％到15％、自認看錯大盤指數時，就會先停損離場，先離場先冷靜，思考周全，再靜待下次的出手時機。

所以，停損沒什麼不好，反倒醞釀了下一次反敗為勝的契機。

❸ 如果用閒錢，要放長可考慮不停損

只要是用閒錢買，即使整體資金虧損兩成，也自覺不會影響生活品質，並且也打算長期持有，擺長五到十年以上，要賺台股的循環財，那麼，不積極停損，耐心靜待下次多頭再起，也是可行的方法之一。

因為不管何時進場，跌至最低點後，歷經多次多空循環，0050淨值至今還在百元以上，說明了台股歷年平均現金殖利率高達3.5％，在許多外資機構看來，極具長線投資價值，而0050正是最安全的標的之一。

買台股高息基金可以抗股災嗎？

「燕俐老師，我比較保守，也快到退休年齡，很怕一進場買台股基金，遇到股災就大賠，如果鎖定的是近年風行的高息台股基金，感覺上配息穩定，基金績效表現也很不錯，是否較能安然度過可能發生的股災？」

現在的退休族，以及屆齡退休人士，並不滿足於只有穩定的配息，最希望能選到的台股基金是，配息與淨值兩頭賺。投信公司聽到了大家的聲音，這兩年，主動型的高息基金，紛紛募集上市，有月配、季配、半年配等不同的選擇，剛好適逢台股多頭，績效都不錯。

其中，最受矚目的，當屬元大台灣高股息優質龍頭基金，以高股息與優質龍頭股為訴求，2020年3月底成立時，因10元掛牌價實在太親民，規模很快就衝到百億元以上，擠下不少老牌台股基金，再加上獨特的月配息與年終加碼機制，深受小股民喜愛，至2021年底，配息與不配息兩種級別加總，規模已突破300億元，成為全台最大的主動型台股基金。

據2022年1月號月報，這檔基金的前十大持股，分別是台積電、 聯電與聯發科，持股比重依序為8.28％、4.64％與4.43％，可以想見，台積電股價變化影響基金淨值趨勢。

隨著台積電股價在2022年1月中創高，來到688元，基金淨值也創下15.89元的新高。更讓投資人開心的是，由於2021年締造了25.81％的好成績，使得「年終配」加上「月配」金額驚人，共計2.2537元，換算年化配息率高達18.48％。

儘管許多專家都看好台積電未來競爭力，但別忘了，2022年國際股市充滿變數，美國縮減QE、升息和縮表全擠在同一年，光是2022年1月，美股就已腥風血雨，新創股紛紛大跌，台股難保不受波及。

所以，想布局元大台灣高股息優質龍頭基金，應抱持著較健康的心態，千萬別誤以為年年鐵定都能「年終配」18％，不以過高的期待標準，來持有這類主動型高股息基金，相信就能抱得久，月月領息越領越開心。

另外，其他的高息基金，像是：國泰台灣高股息、復華台灣好收益、富邦台灣永續發展高股息，及永豐台灣ESG永續優選等，2021年全年績效，大多落在三成到五成之間，比起0056的不到兩成，相對突出，在在說明透過專業經理人的選股，這種主動型的高息基金，也能創造較佳利潤（詳見下頁表）。