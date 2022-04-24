《我已經夠努力了，你還要我怎麼樣？》：曾經多如牛毛的YOLO族都跑哪去了？

文：朴庭漢、李相穆、李洙昌

曾經多如牛毛的YOLO族都跑哪去了？

YOLO！

幾年前，高喊著「YOLO」的生活風格如旋風般引起關注。沒錯，人生只有一次，要享受現在。

「如果現在無法幸福，未來也不會幸福」這句話說不定是對的。反正用這點薪水，想要在首爾購入自己的家，根本是天方夜譚，要是白白努力掙扎，明天卻突然死去，這不是很委屈嗎？

「沒錯，人生無常，今天應該享受的幸福，就不要拖到明天了。」

我也曾被YOLO生活風格說服，苦惱著該怎麼讓「現在」立刻變得幸福。

另一方面，YOLO正在流行之際，精品品牌Gucci的設計師換人了。他們甩開了過去Gucci的保守風格，增添了各種色彩。加入蛇與老虎、星星的時尚設計，吸引了人們的目光。再加上那個連平凡上班族都只要稍微勒緊褲腰帶，就能購入的包包價格，讓它看起來比香奈兒或愛馬仕更加合理。

眼前不斷飆高的房價，真讓人覺得好像永遠也買不到一間房子；而且就算想要買車，後續的維持費用也不容小覷。不過，大家似乎都認為Gucci的包包或鞋子好歹可以擁有一件，所以賣場前面總擠滿了購物的人潮。當時，許多人的Instagram上，不難看到這樣的標籤：#Gucci #SWAG #FLEX #YOLO。

這樣的現象好像不會是曇花一現。特別是在從過去就非常重視名分的韓國，「面子文化」依舊非常顯著。必須做遍眾人認為很「潮」的事，那該死的面子才掛得住。為了這「面子」二字，韓國人總是一窩蜂地追求流行的事物。別人買的東西、做的事、吃的食物，都必須跟著買、跟著做、跟著吃。而且，一定要做到引人注目才甘心。

我就讀高中時，有所謂的「羽絨外套排行榜」。每到冬天，同學們都會穿上縫著高價品牌商標的羽絨外套，藉此互相炫耀，就像是孔雀在炫耀著自己身上五彩繽紛的羽毛一樣。同時，也會不動聲色地觀察誰穿了什麼品牌。同學之間分成了穿著知名品牌羽絨外套的小圈圈，以及不穿名牌羽絨外套的族群，在彼此之間瀰漫著不尋常的彆扭。

最近因為社群平台更加發達，讓我們可以向更多人更仔細、更生動地炫耀「我的東西」。在Instagram和YouTube上，不斷出現精品鞋開箱、包棟民宿住宿心得。看著朋友們上傳的那些煞有其事的貼文，讓我也覺得自己必須拍一些照片，凸顯自己的存在感。

正好，我有一個之前看中的包包，買了！買下包包後，我馬上在Instagram上傳了認證照。當然，購物袋和盒子的照片也不能少。不到幾分鐘，朋友們的留言不停湧入。

現在終於有面子了！ 這讓人莫名覺得十分心滿意足又幸福。當然，分了十二期買下的這點是秘密。

「現在這個當下，我覺得很幸福。」所以這好像是很好的選擇。這種程度的消費和我的幸福相比，根本是輕而易舉。然而，真的在這之後就幸福了嗎？或者會不會只是因為暫時的刺激和解放、朋友們留下的讚數和幾句羨慕的留言，讓自己誤以為這就是幸福了？

突然，曼徹斯特聯足球俱樂部的傳奇教練—佛格森爵士的名言給了我一記當頭棒喝。

「社群平台是在浪費人生。」

僅僅為了「有面子」，消耗的可不只是金錢。在我們耗費時間與努力，浪費了人生之後，剩下的是什麼呢？

另一方面，在這個世界上，還有一群「其他類型的YOLO族」。

就是所謂的自我啟發型YOLO族。

平常想要學習樂器卻猶豫不決的人，搭上了這股YOLO的風潮……沒錯！就下定決心不再繼續拖延，放手去學習一直想學的樂器，於是開始練爵士鼓當成興趣。最近還乾脆開設了YouTube頻道，上傳自己練習打鼓的影片，甚至迷上得到他人回饋的趣味。為了打得更好，讓自己不會在上傳影片之後，因表現不足而有所遺憾，只要一有空檔，總是不會忘記練習。

另一個想要學習皮拉提斯的朋友則果敢地買下了一年的課程券。雖然費用很可觀，不過為了幸福，她下了很大的決心，要把這筆錢好好投資在自己身上。就這樣過了一年、兩年，現在這位朋友甚至已經取得了皮拉提斯講師執照，過起了嶄新的人生。

批判YOLO的人往往會這麼說：「這樣下去的話，以後要是生病或發生需要用到一大筆錢的事情時，該怎麼辦？為了安定的未來，就算現在犧牲一點，也要好好做準備才是。」

這是非常可能會有的擔憂，也是非常有道理的話。但是，我不是以「為了當下衝動的快樂而活！」這種意義來描述YOLO，而是在探討真正為了自己而做的YOLO是什麼？

買到想買的東西時感受到的情緒，有很高的機率只是瞬間的愉悅。為了滿足剎那刺激而消費之後，拿著變薄的錢包，難道不會開始節省起當下必須支出的其他花費嗎？結果為了剎那的幸福，反而讓自己有好一陣子，必須走上離幸福越來越遠的道路。

在享受購物YOLO生活的時候，我周邊開始出現一、兩個所謂「人生勝利組」的朋友。有在大企業步步高升，成為最年輕科長的朋友；也有些朋友成為了新創企業的老闆。在我還在償還名牌包包的分期卡債時，還聽到了一個存下很多錢的朋友的消息。

那些朋友也不曾對我不好，但是我不知道自己為什麼會覺得如此不痛快。是我的生活方式錯了嗎？然而不管我再怎麼反省思考，在這個無法預知未來的世界裡，「現在最重要」這句話好像都並沒有說錯。所以，我們不能夠說YOLO絕對是