東南亞飲食在美國（四）：年產量2000萬瓶，由越南難民創立且風靡全美的「是拉差辣醬」

文字整理：吳象元

這是《東南亞飲食在美國系列》的第四集，在上一集中，我們分享的是菲律賓菜在美國的現況，而這一集我們則是要來分享一個由美國越南移民創立的辣醬品牌「是拉差辣醬」（Sriracha）。

如果要談「東南亞飲食在美國」，怎能不提風靡全美的「是拉差辣醬」呢？在美國，你一定有在餐廳見過這個瓶身上有一隻公雞圖案的醬料瓶，它就是「是拉差辣醬」，而它不只受到越南和其他亞洲社群的喜愛，許多美式餐廳店內也會附上這罐辣醬。

不過許多人都有一個誤解，認為「是拉差辣醬」是源自越南的辣醬，但其實，這是80年代由越南難民大衛（David Tran）在洛杉磯首次調配出來的，另外「是拉差辣醬」也不是越南辣醬，而來自泰國一個沿海小鎮Si Racha的「泰國辣醬」，而因著大衛創立的匯豐牌Sriracha在美國的大放異彩，讓許多人都誤認這是越南辣醬。

出生越南的大衛曾是南越少校，1978年為逃離共產黨統治的越南，他和其他3317名難民乘坐了一艘名為 「匯豐」（Huey Fong） 的貨輪離開家鄉，之後定居加州洛杉磯。

赴美安頓後，大衛就下定決心，要製作能滿足東南亞移民口味的醬料，並用了當年離開越南時搭乘的貨輪名字，將公司命名為「匯豐食品公司」。80年代，大衛販賣的「是拉差辣醬」第一個月就賺進了2300美元，之後他將目標轉向了加州的移民餐館，到了2000年時期，「是拉差辣醬」就開始出現在美國各地的超市架上。

Photo Credit: AP / 達志影像 受美國大眾喜愛的拉差醬

雖然「匯豐食品公司」日漸壯大，但公司依舊沒有銷售團隊，且能在不花任何廣告費用下，獲得數百萬美元的收入。2019年「是拉差辣醬」的年收入達到1.5億美元，佔了美國整個辣醬市場的10％，2020年Sriracha辣醬的產量為2000萬瓶，而根據市場研究公司IBISWorld提供的數據，匯豐是美國企業中的三大辣醬公司之一。

此外，匯豐也沒有將「是拉差辣醬」註冊商標，但在眾多競爭對手環繞下，匯豐版本的「是拉差辣醬」依舊最具代表性，還在美國掀起了「是拉差風潮」。

在美國，「是拉差」辣醬瓶成了萬聖節裝扮的靈感，也是年輕世代熱門的紋身圖案，美國大聯盟的西雅圖水手隊還曾舉辦過「是拉差之夜」，自製「水手隊是拉差」T恤送給當天來看球的球迷，而「是拉差」口味的洋芋片、棒棒糖和冰淇淋，也讓美國大眾躍躍欲試，受歡迎的產品還有匯豐推出的「是拉差辣醬」吊飾，讓「是拉差迷」能隨身攜帶。

Photo Credit: AP / 達志影像 是拉差醬辣醬創始人大衛（ David Tran，右二）與他的工人和支持者，在2014年4月23日在加州爾文戴爾（Irwindale）市議會前抗議，當時市議會表示，生產廣受歡迎的是拉差醬的工廠是公害。

《洛杉磯時報》的一篇報導是如此定義了是拉差辣醬的意義：「這個塑膠瓶的首次亮相，描述了全球化的故事。」而從身為難民在異鄉調配出鍾愛的辣醬口味，到這款辣醬跟著太空人來到了無重力的國際太空站內，回顧是拉差辣醬締造的成果，大衛僅謙虛地表示：「我今日的成功是因為好運，我對我所擁有的非常滿意。」

Photo Credit: AP / 達志影像 2014年5月22日星期四，在西雅圖水手隊和休斯頓太空人隊在西雅圖舉行的棒球比賽的是拉差之夜促銷活動期間，外場的球迷們戴著綠色帽子歡呼雀躍。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒