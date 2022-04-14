東南亞飲食在美國（四）：年產量2000萬瓶，由越南難民創立且風靡全美的「是拉差辣醬」
我們想讓你知道的是
許多人都有一個誤解，認為「是拉差辣醬」是源自越南的辣醬，但其實，這是80年代由越南難民大衛（David Tran）在洛杉磯首次調配出來的，另外「是拉差辣醬」也不是越南辣醬，而來自泰國一個沿海小鎮Si Racha的「泰國辣醬」，而因著大衛創立的匯豐牌Sriracha在美國的大放異彩，讓許多人都誤認這是越南辣醬。
文字整理：吳象元
這是《東南亞飲食在美國系列》的第四集，在上一集中，我們分享的是菲律賓菜在美國的現況，而這一集我們則是要來分享一個由美國越南移民創立的辣醬品牌「是拉差辣醬」（Sriracha）。
如果要談「東南亞飲食在美國」，怎能不提風靡全美的「是拉差辣醬」呢？在美國，你一定有在餐廳見過這個瓶身上有一隻公雞圖案的醬料瓶，它就是「是拉差辣醬」，而它不只受到越南和其他亞洲社群的喜愛，許多美式餐廳店內也會附上這罐辣醬。
不過許多人都有一個誤解，認為「是拉差辣醬」是源自越南的辣醬，但其實，這是80年代由越南難民大衛（David Tran）在洛杉磯首次調配出來的，另外「是拉差辣醬」也不是越南辣醬，而來自泰國一個沿海小鎮Si Racha的「泰國辣醬」，而因著大衛創立的匯豐牌Sriracha在美國的大放異彩，讓許多人都誤認這是越南辣醬。
出生越南的大衛曾是南越少校，1978年為逃離共產黨統治的越南，他和其他3317名難民乘坐了一艘名為 「匯豐」（Huey Fong） 的貨輪離開家鄉，之後定居加州洛杉磯。
赴美安頓後，大衛就下定決心，要製作能滿足東南亞移民口味的醬料，並用了當年離開越南時搭乘的貨輪名字，將公司命名為「匯豐食品公司」。80年代，大衛販賣的「是拉差辣醬」第一個月就賺進了2300美元，之後他將目標轉向了加州的移民餐館，到了2000年時期，「是拉差辣醬」就開始出現在美國各地的超市架上。
雖然「匯豐食品公司」日漸壯大，但公司依舊沒有銷售團隊，且能在不花任何廣告費用下，獲得數百萬美元的收入。2019年「是拉差辣醬」的年收入達到1.5億美元，佔了美國整個辣醬市場的10％，2020年Sriracha辣醬的產量為2000萬瓶，而根據市場研究公司IBISWorld提供的數據，匯豐是美國企業中的三大辣醬公司之一。
此外，匯豐也沒有將「是拉差辣醬」註冊商標，但在眾多競爭對手環繞下，匯豐版本的「是拉差辣醬」依舊最具代表性，還在美國掀起了「是拉差風潮」。
在美國，「是拉差」辣醬瓶成了萬聖節裝扮的靈感，也是年輕世代熱門的紋身圖案，美國大聯盟的西雅圖水手隊還曾舉辦過「是拉差之夜」，自製「水手隊是拉差」T恤送給當天來看球的球迷，而「是拉差」口味的洋芋片、棒棒糖和冰淇淋，也讓美國大眾躍躍欲試，受歡迎的產品還有匯豐推出的「是拉差辣醬」吊飾，讓「是拉差迷」能隨身攜帶。
《洛杉磯時報》的一篇報導是如此定義了是拉差辣醬的意義：「這個塑膠瓶的首次亮相，描述了全球化的故事。」而從身為難民在異鄉調配出鍾愛的辣醬口味，到這款辣醬跟著太空人來到了無重力的國際太空站內，回顧是拉差辣醬締造的成果，大衛僅謙虛地表示：「我今日的成功是因為好運，我對我所擁有的非常滿意。」
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒