聯合國警告：英國必須停止讓烏克蘭女難民與英國單身男性「配對」

自俄羅斯入侵以來，已有超過465萬名烏克蘭人逃離家園，堪稱是 二戰以來歐洲最大的難民危機， 其中九成為女性與兒童 。雖然周邊國家願意接納流離失所的烏克蘭人，不過 聯合國難民署週三（13）提出警告，英國政府應阻止單身英國男性接收烏克蘭女性，更傳出有些男性正利用這些計畫瞄準這些弱勢族群。

英國政府3月14日推出「烏克蘭之家」計畫，任何在英國有空房的人（不限英國公民）都可以參與這項服務，能幫助烏克蘭人申請到到英國的簽證，並在英國生活3年， 推出首日就有超過10萬個人和組織註冊， 已經有少數烏克蘭人因該計畫抵達英國 。

根據《BBC》， 願意接納難民的人將受到英國政府一系列的審查，包括 地方當局登門拜訪，以確保能提供適合接待的空間，接待方也必須接受無犯罪紀錄檢查（DBS）。

不過有民間組織指出，這項住房計畫允許英國人與烏克蘭人自行「配對」，是模仿交友軟體Tinder「向左滑No，向右滑Yes」來挑伴的模式，對那些尋求庇護的人來說沒有足夠的保障，可能成為「性販子的Tinder」（Tinder for sex traffickers）。

聯合國難民署（UNHCR）發出聲明表示，英國 需要採取適當的保障措施和審查措施來防止剝削，難民署認為，讓烏克蘭女性和在英國有家庭或有伴侶的人「配對」，比起與單身男性配對來得更適合。

「在她們經歷過的流離失所、家庭分離和暴力等創傷，沒有適當的監督下進行配對可能會增加女性面臨的風險。」一名發言人表示。

根據英國《衛報》掌握到的一封電子郵件，一名來自烏克蘭東部城市巴赫穆特的32歲女性正在英國尋找適合接待她的人，她在臉書上收到了性暗示訊息。「一位來自倫敦的老男人找到我，他說我必須和他共用一個臥室，並問我是否同意。」

“I have a large bed. We could sleep together.” @UNHCRUK is calling on the Home Office to match Ukrainian refugees more appropriately, after lone British men were found to be sexually exploiting women who have fled to the UK to seek refuge.https://t.co/lyl9aYz9cM — Nicola Kelly (@NicolaKelly) April 13, 2022

英國《泰唔士報》則指出，一個20多歲的女性正試圖在英國找到另一個家，而被「配對」到的男性問她是否有男朋友，以及是否準備好談戀愛。

《泰唔士報》也派出記者進行臥底調查，結果發現英國男性要求烏克蘭女難民和他們一起睡覺，或者發生性關係以留在英國，在某些情況下，甚至要求與他們結婚才願意擔保讓女難民進入英國。

作為調查的一部分，《泰晤士報》的記者偽裝來自基輔的22歲女性，她在臉書交流社團貼出訊息 幾分鐘內就被尋求關係的男性發送不恰當和性暗示的訊息淹沒：

我有一張大床。我們可以一起睡。 我準備好幫助你，也許你也可以幫助我。

一名47歲的男性問這名記者偽裝的烏克蘭女性是否單身，然後不斷提議和他結婚，還說「別擔心，我不是性變態，我不是那種人。」 另一名43歲的男性則說，他不會為任何不願和他發生性關係的人提供住處。

Some men lied about having several bedrooms in their one-bed homes while another proposed sharing a bed, writing: “I have a large bed. We could sleep together” https://t.co/XHIdmy2xsT — The Times (@thetimes) April 9, 2022

這名記者2天內收到的75則私訊中，有41則來自獨居的單身男性。

負責該計劃的政府官員 透露， 已經看到了幾起接待方和難民配對失敗的案例， 即使在烏克蘭難民持英國接待方贊助的簽證抵達後，關係卻破裂。經分析原因，部分是因男性接待方對女性難民的性暗示。估計至少有40起「配對」失敗。

有關部門表示，每個難民都會收到一個歡迎禮盒，其中說明了如果配對走樣該怎麼辦，也提到如果接待方與難民間出現分歧應向地方議會反應，當地議會將提供支持，包括給每個需要重新安置的難民約1萬英鎊（約新台幣38萬元）幫助他們找到臨時居住所。不過「配對」失敗的烏克蘭難民，無法重回「烏克蘭之家」計畫的資料庫。

英國難民委員會首席執行官索羅門（Enver Solomon）表示， 資助難民會是一個有益的經歷和巨大的承諾，「儘管有這麼多人願意提供幫助令人感到溫暖，但我們應該現實地看待雙方在其中面臨的挑戰。」他也坦言，接待方 和難民之間的關係伴隨著風險和責任。

不過也有報導指出，一些申請成為接待家庭的英國人抱怨申請過程過於複雜和冗長，無法應對眼前的緊急情況。

《每日郵報》就指出，吹毛求疵的官僚作風正阻擋烏克蘭難民進入英國。像 在Radio 4的《World at One》節目中，主持人Sarah Montague提到：「我們聽說過一些事情，人們被告知，如果要接待（烏克蘭的）孩子來，他們需要排乾池塘的水。」

另外一個想當接待家庭的英國家庭被拒絕，「因為他們的插頭插座太低了，不適合孩子。」 Sarah Montague痛批，竟然讓 這種事情阻止戰區的人們進入英國。

一位烏克蘭母親則告訴《每日郵報》，希望能簡化申請流程，「任何事情都比冷 地堡好。」 她和5歲的女兒目前睡在混凝土地下室。

Council zealots worried about plug sockets and garden ponds 'are blocking UK homes for refugees'... but anything is better than freezing cold bunker, says mother who is sheltering in basement with her daughter https://t.co/45PwKctzcz — AJAK (@AjakAjak1652) April 7, 2022

截至4月7日，已經有 3.6萬份人提出「烏克蘭之家」的申請，已發出2.8萬多張簽證 ，不過只有1萬多人實際抵達英國。

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責任編輯：黃筱歡

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