沖繩回歸日本50週年：縣民所得僅全國平均75%，美軍設施佔比7成更是沈重負擔
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沖繩縣美軍專用設施面積到今年一月止約1萬8483公頃，儘管50年來減少約34%，但因為沖繩縣外其他地方的美軍設施持續縮減，造成沖繩美軍設施占比不減反增，從50年前的58.7%成長到目前的70.3%。
（中央社）今天是沖繩縣回歸日本50週年，當局將在沖繩及東京舉行紀念儀式。面對駐日美軍設施高達7成集中沖繩，以及沖繩所得仍跟不上日本本土水準，依舊是回歸50年當下的嚴肅課題。
1945年日本軍隊在沖繩縣與美軍發生沖繩戰役，是第二次世界大戰期間太平洋戰爭傷亡最慘重的一場戰役；二次大戰結束後，沖繩被美軍暫管，直到1972年才回歸日本，美軍統治時間長達27年。
日本琉球新報、日本放送協會（NHK）及讀賣新聞報導，日本政府與沖繩縣政府今天下午2時起，將在沖繩縣宜野灣市與東京都兩處會場，透過現場連線方式共同舉行沖繩回歸50週年紀念儀式。
沖繩縣知事玉城鄧尼已正式決定未來10年作為沖繩振興指導方針的「新21世紀願景基本計畫」，今天將親手交給首相岸田文雄。
美軍基地成沖繩沉重負擔
從沖繩縣人口自回歸時的96萬人成長到目前的146萬人等情況來看，50年來在經濟層面確實有所發展。
不過，沖繩縣民最期待的「沒有基地的和平沖繩」至今仍無法實現。美軍基地衍生的刑案、事故及噪音等，已成為沖繩民眾日常生活沉重負擔；美軍基地影響了當地經濟生活也是明擺眼前的事。
沖繩民眾因美軍基地受害案件層出不窮，加上日本政府持續推動美軍普天間基地遷移到名護市邊野古海域，與反對此舉的沖繩縣政府間嫌隙依舊很深。
跟50年前相比，美軍位於沖繩的專用設施面積至今已減少到2/3，但對面積僅占日本國土約0.6%的沖繩來說，高達7成駐日美軍設施仍集中在沖繩。
沖繩縣美軍專用設施面積到今年一月止約1萬8483公頃，儘管50年來減少約34%，但因為沖繩縣外其他地方的美軍設施持續縮減，造成沖繩美軍設施占比不減反增，從50年前的58.7%成長到目前的70.3%。
《中央社》報導，昨天當地民眾前往美軍普天間基地與嘉手納基地附近舉行「和平遊行」，訴求減輕沖繩縣的基地負擔。遊行從上午9時左右開始，上千民眾頭上綁著寫有「打造沒有美軍基地的沖繩」等字樣的頭巾，在美軍普天間基地及嘉手納基地附近遊行並呼口號，要求減輕沖繩的基地負擔等訴求。
沖繩市民團體與工會，每年配合5月15日回歸紀念日都會舉行和平遊行；不過前兩年受到疫情影響停辦，今年在縮小規模後時隔3年再度舉行。
《中央社》報導，日本首相岸田文雄親赴沖繩參加紀念儀式時表示，政府深刻理解沖繩一直以來背負的沉重負擔。會持續全力減輕沖繩的美軍基地負擔。
沖繩所得僅約日本平均75%
從經濟面來看，沖繩縣民所得僅約日本全國平均的75%，要實現沖繩回歸時所期待的「與本土並駕齊驅」，仍留有諸多課題。
受惠觀光產業持續成長，沖繩觀光收入到2019年止的10年間成長近兩倍。不過，截至2018年數據顯示，沖繩縣平均每人年所得約239萬日圓（約新台幣55萬元），僅約全國平均值的75%，與本土薪資仍有一定差距。
雖然隨著基礎設施建設及觀光業發展，2018年度沖繩縣國內生產毛額（GDP）約4兆5056億日圓，是50年前約10倍，但平均每位縣民所得在日本各地持續墊底，「兒童貧困率」也是全國平均約兩倍，可以看出沖繩跟日本本土間的差距依舊難以消弭。
《中央社》報導，岸田文雄則表示，沖繩要朝「強有力沖繩經濟」邁進，重要的是「產業高度化與高附加價值化」。除了在沖繩科學技術大學院大學持續量子與生物科技領域研究外，也要打造新創產業據點及建設那霸機場第2跑道等基礎設施，「在致力產業振興方面進行最大限度活用」。
沖繩縣知事玉城丹尼談到沖繩經濟時說，建構「自立型經濟」的目標尚未達成，仍有許多待克服的課題。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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俄烏戰火後的危機！台灣天然氣10%缺口 中油準備好應戰了嗎？
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天然氣被國際視為最佳橋接能源，台灣也計畫將燃氣發電佔比調升至50%、燃煤降至30％、綠能提高至20％，以完成2025年非核家園之能源轉型目標；然而台灣天然氣幾乎全仰賴進口，若要提高燃氣發電配比，勢必要增加氣源購置，並確保原料能穩定輸入。
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綜觀國際天然氣進出口趨勢，澳洲東部新興煤層天然氣（Coal Seam Gas，簡稱CSG）出口量持續成長，70％輸出至日本、韓國、中國等亞洲多國市場，使澳洲仍坐擁世界最大液化天然氣供應國寶座。傳統天然氣是由不透水岩石覆蓋的多孔砂岩地層中取得，氣體透過浮力經氣井移動至地面，無需抽取，但隨蘊藏量下降，需要由非傳統天然氣來補足。過去CSG熱值低，且技術未臻純熟、用水量高、恐有污染風險而無法量產；如今技術革新，能夠利用壓力變化來取得吸附於煤質基中的天然氣，同時用水量少，不致消耗澳洲珍貴的水資源，且鑽井成本比傳統多孔砂岩層天然氣低廉許多。
為供應出口所需，澳洲東岸的傳統天然氣儲量面臨枯竭窘境，未來5-7年須倚靠昆士蘭州內超過85%的大型CSG庫存，來支持生產量能，轉換為液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）滿足外銷需與其國內市場需求。澳洲政府也正擴大天然氣運輸管道佈建與效能，將北部與東部市場連接，並開發更多氣田，強化天然氣現貨供應力。我國雖然與澳洲簽約購置天然氣，但大多與西澳地區供應商交易，未與東澳產業締結合作關係，少了對新興氣源的探索，十分可惜。
對於俄羅斯「斷氣」解方，亦有增加卡達進口之呼聲，但中東區域局勢不定，恐對氣源供應造成嚴重影響。美國於1984年將伊朗列為恐怖主義國家，而沙烏地阿拉伯等中東鄰近國家也因伊斯蘭教派立場分歧，與伊朗對立，其友好國卡達也遭受波及，與多國失去外交關係，被施以經濟與交通封鎖，天然氣出口風險極高。已有烏俄戰爭作為前車之鑑，中東長久以來政局動盪，只怕危機一觸即發，造成台灣氣源將出現更大的缺口。
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