【影評】《明天的世界》：「極＿派激進分子」與「純素主義者」拯救世界？

自2020年3月COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）正式在歐洲大肆傳播後，歐洲各國即在第一波封城、10月第二波感染人數暴增再度大規模封城、歐盟開始限制邊境、到2021年4月陸續開始施打疫苗，如此時好時壞的疫情波動起伏裡度過。

雖然政府基於防止疫情擴散而採取了許多措施，除了全國性或部分性封城之外，也如德國聯邦政府制定了「感染保護法」（Infektionsschutzgesetz），以增加疫情擴散期間醫生、獸醫、醫院、學術機構，社區乃至於聯邦的各省級公私機構之間的資訊交流及合作——然而，如今疫情尚未完全結束，便已有不少人在大城市內組織大型抗議活動，而抗議者最核心的訴求便是「政府的決策限制了人民的人身自由」。

以德國為例，這樣的抗議活動最早於2020年5月便已經出現。彼時，疫情尚未如數月後成為全球性的災難；經過調查後，參與2020年5月、包含往後集會的人身份多為反對接種疫苗者、神秘主義者（Esoteriker）、人智主義者（Anthroposoph），人智主義者主張，人類具有與精神世界建立連結的能力，而這樣的思想，某種程度或許認定物質世界是片面且不可信的。

而純素食者（Veganer），以及少部分的「極右派主義分子」（Rechtsextremisten）與「極左派主義分子」（Linksextremisten）。這三者拒絕遵守感染保護法的緣由是可見的：反對接種疫苗者可能認為，流行病為財閥或軍方所策劃的「陰謀」，因此首先釋放病毒、再來提供疫苗，皆屬於他們的計畫，因此反對疫苗者於此層面上屬於陰謀論者。

而神秘主義者及仁智主義者各自對於這個世界的主張雖然不同，然兩者無疑都是某種未知力量的擁護者。前者相信超自然、宗教性的力量的存在，後者則將物質世界——也當前普遍認知所身處的世界，是以原子所構成的，是為表象，進而主張人類應當發展精神的、心靈的能力。

如上所言，不論是將病毒視為權力者的陰謀，某個不可知者對於人類的懲罰與啟示錄，又或是全然不相信病毒的物質性存在，他們反對國家基於疫情而限制人民基本權利的緣由，皆是可以理解的，即便我們可能無法接受。不過，「純素食者」與「極左／極右派分子」亦參與抗議活動的動機，就並不是那麼地清楚了。

極＿派激進分子

2020年代表德國角逐第93屆奧斯卡最佳外語片的《明天的世界》（Und morgen die ganze Welt, 2020），原先的上映計畫也被疫情打亂，甫上映一星期，德國便宣布在第二波疫情的考量下，再度進入封城，而此封城同樣持續了數月，直至2021年四月開始施打疫苗後，才制定法律放寬已接種及肺炎康復者的行動自由。

《明天的世界》的劇情與疫情並無直接關係，同樣沒有對於過往任何歷史流行病的影射，但是其中所談論的對象「極左派分子」，卻相當呼應了當代的德國社會，而且極左派分子的身份，在疫情之下也產生了其他的意涵。

正在就讀法律系第一學期的女學生露易絲，基於朋友巴特的緣故而接觸了本片中的「極左派團體」P81——不過，這個「極左派團體」，實際上並非現實生活中我們所認定的「極左派團體」：

極左派主義分子意圖藉由現存國家及社會秩序的消除，進而消除自由和民主的基本秩序。為了達到這樣的目標，極左派分子試圖影響社會及政治，且幾乎每天、遍及全國皆上演大量嚴重的刑事及暴力犯罪。

由上聯邦憲法保護局（Bundesamt für Verfassungsschutz）對於「極左派激進主義」（Linksextremismus）的定義而言，以「和平運動」為號召的P81，其截至露易絲加入前所採取的行動，或許多半就如露易絲於電影前半段所參與的第一場抗議活動——而這場抗議活動，僅是對於虛構的右派政黨Liste 14的集會進行攪局而已。

至於該右派政黨是否真的為「極右派分子」，又或者是該政黨是否採取了暴力行為，以試圖擴張他們對社會的影響力——如露易絲在最初搶走一名右翼分子的手機後遭到毆打，或一行人前往右派分子舉辦活動的場地途中，碰巧遇上了外國人遭到襲擊的場面，而現場警察對著對講機說到「（這起事件是）右翼分子幹的」（von irgendwelchen Rechten），我們亦無從得知。

不僅是P81所採取的立場，對於Liste 14的敘述，也全部來自以露易絲等人的視角出發所做的描述。

因此，即便我們知道Liste 14似乎影射德國歷史上真實存在的右派組織「德國人民聯盟」（Deutsche Volksunion，另稱為Liste D）。以我們目前所知，這個政黨所做的，多是意圖翻轉納粹於二次大戰後所背負的大屠殺罪名。

而Liste 14的黨徽幾乎與德國議會內擁有部分支持者的右傾政黨「另類選擇黨」（Alternative für Deutschland）一樣，且他們集會中所發表的言論，也明顯地展現出排外思想以及對於外國人的敵意，但是我們仍然無法於此情況下斷定片中的右派分子都採取了極端行為，或是都是新納粹分子（Neonazi）或法西斯主義者（Faschist）。