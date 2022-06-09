國民黨駐美代表處正式揭牌，朱立倫盼撕「親中反美」標籤，勸北京強硬手法只會引起反感
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國民黨駐美代表處地點由僑胞熱情協助找尋，座落於華盛頓特區的賓州大道601號，正好位於美國白宮與國會山莊正中間。
國民黨主席朱立倫為位於華盛頓特區賓州大道的國民黨駐美代表處揭牌，正式宣告「我們回來了」，盼在美為台灣、中華民國爭取支持，並撕去「親中反美」標籤，美國國務院台灣協調處長白丹利到場祝賀。
國民黨重返華府：連結僑界、和美國國會交朋友
朱立倫表示，國民黨重返華府，要讓大家知道中國國民黨是親美、親民主的政黨，更希望與美方各界隨時溝通、擴大交流。
朱立倫表示，自從2008年國民黨駐美代表處關閉後，睽違十四年，歷經大家多年的努力，終於讓國民黨重返華府，「We’re here, we’re back！」他感謝美方各界都表達祝福與歡迎，會努力讓大家知道國民黨是站在民主自由陣營、最愛台灣、最捍衛中華民國的政黨，也希望跟美方隨時溝通交流。
同時，朱立倫也感謝在場所有愛國僑領及僑胞代表的熱情支持，希望他們能和駐美代表處的員工及志工一同努力，為國民黨在美國開展更多連結。
在揭牌儀式中，全體來賓肅立唱中華民國國歌和美利堅合眾國國歌，象徵兩國的傳統歷史情誼及對駐在國之尊重。
國民黨副主席夏立言表示，今天現場有諸多美方各界重要友人蒞臨，包括中華民國友邦的前任大使都到場祝賀，未來會連結過去人脈資源，為國民黨在美國打開新局面，結交更多新朋友。
國民黨國際部主任、身兼駐美代表的黃介正表示，駐美代表處地點由僑胞熱情協助找尋，座落於華盛頓特區的賓州大道601號，正好位於美國白宮與國會山莊正中間，除了象徵在立法權與行政權之間的平衡，也代表國民黨將與美方各個重要單位保持最近的距離。
身兼國民黨海外部主任的立法委員陳以信認為，近年國民黨對美外交就像是「義勇軍打游擊戰」，一步一腳印相當辛苦，爾後駐美代表處的開設有如設立堡壘據點，將大大有利於國民黨開展連結僑界以及和美國國會交朋友的工作，未來將繼續結合僑胞、留學生等志工的力量，擴大國民黨在華府的基礎。
國民黨國際部副主任、身兼駐美副代表並將常駐美國的黃裕鈞指出，受到美方各界協助與國際部同仁的努力才有辦法重開駐美代表處，除了使用來自白宮、最遠可追溯到1980年代雷根政府時期的家具，象徵跨世代台美關係的傳承外天現場也放置當年國親駐美代表處的黨旗以及國旗，象徵紀念與傳承國民黨駐美發展的歷史，未來會努力在美國為國民黨發聲。
國民黨文傳會副主委林家興於現場直播時表示，發出中道理性聲音探討安全問題、堅定站在民主國家陣營，以及讓台灣聲音在華府完整呈現，是此次國民黨重啟駐美代表的重要意義，而在美國重新開設駐美代表處更是朱立倫競選黨主席時的政見。
參加揭牌儀式的華府地區僑胞代表、代表美京中華會館的華埠發展公司董事長李治瑞女士表示，樂見國民黨重啟駐美代表處持續擴大與僑界的連結，僑胞會永遠擔任國民黨的志工，一起捍衛中華民國，協助代表處在美國的發展。
今日揭牌儀式現場有來自美方政界、智庫、學界及僑界人士等各界貴賓，包括美方官員、中華民國友邦前大使、美方退休外交官、智庫主席、中國問題專家以及華府地區級別最高的國軍退役將領等出席。
朱立倫：親中標籤錯誤，北京強硬手法引起台灣人民反感
《中央社》報導，朱立倫會後接受媒體聯訪表示，從國父孫中山創黨以來一直到今日，國民黨都是親美、挺民主、挺和平、挺安全與挺繁榮的政黨，從來都不是外界錯誤標籤的親中。他說，重設駐美處能向美國友人傳達重要訊號，那就是「我們人在這」，美方能聯繫國民黨，國民黨也能與美方各界聯繫。
至於是否認為北京應緩解對台軍事、經濟壓力，展現善意？朱立倫說，國民黨立場從來沒變過，譬如說軍機擾台都覺得不該發生，不宜在這時候干擾民心，造成民眾反感，或任何強硬作法，「強硬手段只是激起台灣民眾反感，這些都是不應該發生的。」兩岸應該要透過溝通對話交流，能夠大家提升善意、求同存異，甚至進一步能夠相互尊重不同點，才是努力目標。
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核稿編輯：翁世航
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
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參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
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