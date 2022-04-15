該放手與病毒共存還是收緊管控？取決於台灣人在後疫情時代想要怎麼生活

疫情停課，點出了台灣防疫問題。

近日，台灣連續幾天，每日都數百人確診。4月14日更創下疫情以來，單日新高的本土874例。雖然數月來因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、COVID-19）死亡的人數僅有一人（且為長期患有慢性病的老人）。但還是引發長期「清零」、安逸過日的台灣民眾的集體恐慌。

當然，一直都有不少對疫情防治的政策討論，只是指揮中心看來沒什麼反應。還是維持外媒口中「低技術」式的防疫：鼓勵打疫苗，全面監控染疫者的動態，隔離封鎖；使台灣曾出現長達八個月零人感染，傲視全球的佳績。

雖然防疫的成績優異，但也實在不少專家早就指出，台灣政府的防控措施類似中國的封城，是藉台灣海島天險，讓島內居民活在安全的無菌室中，然後低調開放（本來就不怎麼國際化的）國際交流。這樣看似可以做到全民防疫，實際上卻造成兩種結果：

1. 台灣人民缺乏疫情爆發時的社會調整經驗。因為疫情總不嚴重，所以醫療量能與社會模式（物資管控、治安、經濟動盪），都沒有遇到真正疫情爆發的應變狀況。

2. 台灣人對於「疫情後」的世界變化，無法及時跟進，例如對「維持清零」vs.「與病毒共存」的討論就不是全民議題。對於醫療防治、生活方式的調整（如何維持自由跟公眾利益的拿捏），也還是停在「乖乖防疫就沒事」的階段。

正因為疫情沒有真正爆發，即使是單日700多人染疫，比起歐美每日動輒數萬到10萬人染疫的狀況，台灣防疫指揮中心的作法，跟疫情初始的兩年前幾無二致。

專家大力疾呼的「設置輕重症分隔的醫療機制」、「提高、調整醫療量能」，甚至是根據不同變異株的疫情擴散的處置，看來台灣政府都沒有什麼規劃，又或者有，只是基於不明理由沒有把資訊公開（如果是，就是很反民主的作法）。

而因為COVID-19已走到了新型變種病毒Omicron，它的特性是類似流感，傳播力強，但重症死亡人數低。這符合傳染病專家的預測，新冠病毒的變異，會由高致死的絕症，到最後演變為流感型的流行性感冒病毒。

如果按照過去各類感冒病毒的傳播史，世界與之共存的方式就是：到最後當作感冒，對身體不好的人會致死，會建議每年打流感疫苗防治，但大多數人還是可以維持正常互動、正常生活。

這也是歐美面對每日數萬人感染Omicron的狀況，還是很多人不戴口罩（政府也放寬規定）、開始大型集會，漸漸回復日常生活。但台灣的狀況就停在兩年前，如同中國政府的的思考方式，還是全副武裝的，把疫情當成SARS面對，絲毫沒有想回歸正常生活。

從停班停課的標準，就能看出台灣人對防疫的態度轉變

而心態上，從一件事就可看出這種狀態的兩難。面對疫情嚴峻，這兩天台灣政府公布了「學校停課」的政策調整，引發正反雙方的大力反對。原本教育部的政策是只要一個學童染疫，就全班停課（細節不詳述），可說嚴謹。

但因為許多家長反彈，罵說小學以下學童請假，家長也不上班在家照護，負擔極大。所以教育部此次改成「全國各高中職、國中小、幼兒園及補習班，全校有三分之一以上班級或全校達10班以上確診，得暫停實體課程10天，得實施全校暫停實體課程，教職員工及學生應進行「自我健康監測」。

但這個政策一出，又引發家長「不顧學生死活」的批評。台灣各縣市市長也進退兩難，紛紛宣布不同的停課標準，認為中央與地方各有權限，宜因勢制宜。

這個案例，正好是疫情擴散時，刺激台灣人思考「與時並進」的防疫點。過去無論是「匡列就隔離」、「限制餐飲業內用」、「口罩戴好」、「停止大型聚會」，或停廠停班，全都是要求個人配合公眾利益。

因為疫情開始不久，個人因為各種防疫措施導致的經濟與情感傷害，多會因為怕死或顧及大眾利益而吞忍。但眼看著疫情都過了兩年，COVID-19不但沒有像SARS一樣趨緩，Omicron還變本加厲（但殺傷力低）。個人或家庭因為防疫損失的金錢與生活，幾乎都已消耗殆盡。

就像戴口罩這件事，台灣人整整兩年只要出門，就必須戴口罩，就像是變相的枷鎖，甚至連平日的親友聚會，或個人參與集會的樂趣也被迫削減。這也就算了，疫情衝擊就業、職場與經濟的部份，大家也都在自己的範圍中費力克服。不客氣說忍耐已到極點。大甲媽出巡重回數十萬人參加的規模，阿妹演唱會歌迷湧入的盛況，就顯示了民心的不能忍。

原本為了自己或家人的生命，忍痛犧牲了金錢與生活情趣，但眼看著疫情不知何時才能結束，個人的生活不知何時才能步向正軌。然後3月以來物價又狂漲，過去因為疫情影響的工作與就業狀況也不見改善，單身族最多是變得抑鬱，但有小孩的家長，光為了經濟就業與養育小孩就焦頭爛額，疫情變嚴重，如果擴散到學校，逼自己必須在家帶小孩，有可能因此房貸與日常費用就付不出來。

最後一根稻草，讓許多家長不願學校隨便停課。但反過來「比較關心小孩死活」或經濟較有餘裕的家長，聽到「三分之一才停課」就抓狂，因為他們的經濟顧慮較小（或人命考慮的優先性較高），所以讓停課問題，成為這兩天討論的全國焦點。

但回過頭來，得思考兩個問題。

一個是，無論是停廠停班停課、普篩、檢疫隔離，疫情醫療體制的調整、防疫藥物與做法的規劃，指揮中心一直都是「動態調整」。卻總沒看到「長期規劃」。