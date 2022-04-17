被劈腿後痛罵渣男渣女無濟於事，從三個觀察判斷是否該「放生」對方

文：吳秉霖

當你遭遇上劈腿事件，如果你看完〈我沒有瘋，我只是受了傷：被劈腿後的失序心靈急救包，從感官訓練中找回自己〉，你應該能夠對自己的情況能有基本的認識，除了將混亂的情緒視為必經之路，也能運用基本的技巧來安定自己。不過，對於這段變質的關係，你仍然還沒有一個決斷、在去或留之間游移不定。所以，就讓我們聊聊，有什麼能協助我們通往決定的歷程。

別讓「渣男／渣女」的標籤將你流放孤立島嶼

我想，面對到伴侶的出軌讓你感到深刻的憤怒或失望，也因此開始責罵對方是渣男／渣女來宣洩不滿。我贊成也同意你需要一個發洩情緒的管道，不過首先我想提醒你這背後可能的影響與代價。想邀請你一起檢視一下，是否有這樣的狀況發生。

很多人對出現裂痕的關係會勸離不勸和，「他／她都這麼渣了，就別再浪費時間在他／她身上了好嗎拜託」，或更灑脫俐落地說：「關於感情問題，我全部建議分手。」不過，你隱約知道，這些話好像沒能幫助到你。

固然，你對不忠伴侶有強烈的不滿，你也好想把「渣男／渣女」的標籤貼好貼滿，這樣就可以拉開一道保護線，讓受傷的自己有個安全的喘息空間。

但你也依稀感覺到，當以這種方式推開他時，對他不信任也猛然擴散，將共享的美好回憶渲染得像個諷刺的謊言，而你也隨之在關係裡飄上了孤立的島嶼，很難與他產生聯繫。因此，如何用更豐富的視角來看待伴侶、看待你們的關係，就開始顯得重要。

觀察一：他願意聽見你的痛苦嗎？

請你回憶一下在事發之後，他對於你的痛苦是怎麼回應的？當他看見你的失望、沮喪和無助，他願不願意傾身傾聽？

有些受傷伴侶在吐露了自己的痛苦感受後，感到被漠視，產生「我的感受不重要」的感覺，甚至被伴侶指責痛苦感受是錯誤的。在如此需要他的時刻卻遭受到像是被遺棄的對待，你會頓時無所適從，好像自己的感覺沒有價值，甚至覺得自己是關係中的附屬品。

或者，如果你發現伴侶對自己的作為不感到絲毫的抱歉，或是當你傾訴著你的傷痛時，伴侶完全無法理解或無法感覺到你的哀痛，那你就需要好好留意。

這與伴侶有沒有同理與傾聽的能力有關，當伴侶缺少了同理的能力時，你可能感受到你們之間的距離好遙遠，像是有著深不見底的鴻溝，甚至有著像錯頻在異世界的失調感，這都是很正常而且容易發生的。

我們可以理解不忠伴侶可能也在經歷著自責與罪惡感，共同在一個承受巨大壓力的時區，所以我們不盡然能期待他可以給予你最高品質的對話與撫慰。不過，他的態度事關重要。

相較於本節上述的困難處境，相對良好的狀況，是他除了傾聽以外也能體會你的痛苦、能感同身受地為你的處境感到心疼，或為你們的關係有所感觸。當你的感受被聽見、你的感覺是正常的而不是個錯誤，我相信，即使你仍處於痛苦當中，心裡也會流淌過一道暖流，帶來一絲力量。

觀察二：這是偶發的欺騙，還是有跡可循？

你可以檢視一下伴侶過去的感情是如何結束的，在那些關係當中劈腿的行為是否反覆出現？也可以回顧在過去的相處裡，他能展現多少真誠──他是只有在劈腿這件事情會說謊而已嗎？還是他在其他的層面也有很多隱瞞或不真實的地方？這些蛛絲馬跡能夠協助你了解「他的行為是否具有欺瞞的慣性」，而能部分預測在接下來你和他的互動當中，會不會反覆沈浸在因為承諾破碎後的失望裡。

觀察三：他具有參與討論的意願與空間嗎？

受傷伴侶在嘗試提出關係界線的討論時，可能會獲得不同的回應。有人錯愕地說，他接收到的，是強硬而沒有絲毫討論空間的回應，只能被迫接受關係裡的第三者。也有人感慨地說，他接受到的是懊悔與歉意，伴侶除了展現嘗試彌補的心意以外，也嘗試述說事發的原因。

在這些討論裡，你能留意的是「是否具有參與討論的意願與空間」。 劈腿的起因千變萬化，但無論如何，你都在其中感到受傷。而伴侶的回應，也是開啟關係修復或是結束重要的一環。

這些交流中，你或許會聽到意料之外的反應。也許伴侶的出軌來自於對關係的絕望，他不知道怎麼處理一段同床異夢、貌合神離的關係。或者，你可能會聽到的是「他的出軌與你們的關係好壞無關」，而是他因為過往經驗而對關係／性具有匱乏的議題，無論他得到了多少關注、愛或性，都沒有足夠的一天，而他在這其間也很受苦。

通過這些交流，能有機會將關係中的暗流浮出檯面，或是顯露出個人正在受苦的面貌。只是，這些都需要兩個人攜手面對。少了任何一個人的參與，真相僅能成為猜忌的謎題。

最後小提醒：你可以避免「傷害性關係」

許多受傷伴侶遭遇劈腿後，會開始放大檢視自己在關係當中的缺失，自責地思索自己的不足並更多的投入關係，甚至開始自我犧牲，期待總有一天他能夠看見自己的努力以後回心轉意。不過我想你早就知道的是：「關係的天平總是需要兩個人一起來承擔、維護」。當付出的天秤嚴重失衡時，所帶來的委屈與消磨也永無止境。

因此，上述所提到的觀察點格外重要。當伴侶帶著殘酷、輕蔑或時有謊言的態度與你相處時，該如何回應這些不尊重的態度，來避免自尊、自信耗損殆盡？而停損點又會在哪裡？我不會建議你「不管怎麼樣都應該繼續下去」，而是邀請你思考伴侶的狀況適不適合你；或是在這樣的情況下，有什麼獨特的原因讓你想要繼續停留在這段關係裡。

最後，我想對你說：「我相信，經歷這一切的你並不容易。我能理解，你可能經歷著心如刀割的傷痛，甚至體會到什麼是撕心裂肺。所以我想邀請你先好好照顧自己，在難過的時候為自己好好哭一場、在孤單的時候邀請朋友陪你過夜、在生氣的時候化悲憤為食量來一客吃到飽，無論是哪種，都好。」