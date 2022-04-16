從奪冠大熱門到沒附加賽可打，解析湖人隊有史以來最讓人失望的組團

文：MIND

不知道大家開季時對本季的湖人怎麼看？相信除了我以外，同樣高估他們的人並不少。其實就算一開始就不怎麼看好他們的球迷，相信還是會多少對湖人抱有「期望」。

畢竟，他們可是坐擁LeBron James、Anthony Davis、Russell Westbrook三位球星以及Melo、魔獸等經驗老道的「前球星」，甚至板凳上也不乏Monk、Nunn、THT這些年輕力壯的砍分手的豪門湖人隊。

可萬萬沒想到的是，他們竟然在例行賽就出局、被隔絕在季後賽大門之外。沒錯，連附加賽都沒有進。

不可否認，湖人本季的失利與傷病有很大關係，導致始終無法以完整陣容出賽，可是，在許多應對上，卻也頻頻出現人為瑕疵。這篇文章，就跟大家分享一下筆者本季看湖人的比賽，有何心得？以及我認為他們失敗的原因何在？

（所有數據截止至台灣時間4/8）

傷兵

毫無疑問，湖人整個賽季幾乎沒有一刻是讓球迷滿意的，原先看似強大的陣容組合上了戰場變成只能拿弱隊開刀，這絕對是球迷們最無法接受的地方，也就是戰績問題。

雖然講了一整季，可是到了季末，我還是要再為湖人說一次：「他們傷兵實在太多了！」

單論三大核心主力，LeBron James整季上場56場、Anthony Davis則只有40場，上陣最多的，是影響力最小的Russell Westbrook（78場）。

招牌球星輪流掛傷號，使得湖人在輪替與磨合上遇到很大瓶頸，尤其是AD。要知道，開季時湖人陣中的三位主力長人就是他、Howard和Jordan。

可是除了前者外，另外兩位都有年紀了，且即便有身高，速度上卻完全討不到便宜，導致每每Howard或Jordan上場時，總是被對手吃乾抹淨，這時，少了AD對湖人真的很傷，因為他們將會面臨抉擇：放中鋒，會被拉出來；不放中鋒，禁區被玩爆。

偏偏本季AD又只出賽40場比賽，導致球隊多數時間必須在小球陣容中度過。湖人傷兵問題有多嚴重，看他們所排出陣容變略知一二：

本季湖人一共嘗試了39套不同的先發組合

使用最多的先發組合僅僅五場

最常使用的五人組僅一起上場88分鐘

最常使用的五人組前四組都沒有任何禁區球員

湖人本季因傷兵而受到的影響數不勝數，而其中最大的負面影響無非就是打亂輪替，或是陣容失衡。

小球陣容

AD的傷退，使湖人面臨禁區人手短缺的問題，而因為其餘內線皆有太過明顯的缺陷，使得Vogel不得不啟用LeBron來扛先發中鋒一職，然而湖人這套小球，卻宛如當年他們的手下敗將—火箭一般，簡直是走火入魔……甚至更糟。

近年因為有勇士這個成功個案，聯盟刮起一陣小球旋風，各隊爭相效仿他們以速度取代高度的打法。可要知道，勇士當初的小球之所以厲害，其關鍵完全不在「小」字，而是「快」、「幾動性高」、「配合完美」等等。

看看勇士的五小，除了Curry以外所有人都具備側翼甚至禁區的身材，此時再回頭看看當年的火箭：三後衛加兩鋒線，便知他們距離勇士的成功光是陣容就有一段差距。

而湖人呢？他們的五小可說是「四後衛」＋LeBron James。

要知道，五小陣容的小球中鋒是非常關鍵的，而本季湖人的中鋒－LBJ，先不論他究竟有多少實力，單以他在場上展現出的表現來看，他在防守端完全無法構成像Draymond Green、Robert Covington一樣的威脅。

進攻端，五小之所以放棄禁區高度，原因不外乎就是因為小陣容可以用更快的搭配，去懲罰對手的輪轉。關於這點，我認為最棒的例子就是去年季後賽快艇與爵士的對決。

可是湖人擺出出的小陣容，並沒有太多傳導與搭配，主要都還是拉開給兩位球星單打。而這麼做意味著，他們不但放棄了高度，甚至連僅存的優勢「速度」也不要了。

所以湖人本季的五小實驗成功嗎？或許，節奏拉快、空間拉開後他們在進攻端能發揮更出色，可是以結果來看，實際成效並不出色。殘酷的是，嚴格來說本季湖人沒有一套陣容是出色的⋯⋯。

教練調度

在傷兵的影響下，湖人教練團在人員調度上的難度可說是大大增加。就以小球為例，上述我說的問題，難道教練團看不出來嗎？我不這麼認為，但他們還有什麼辦法？把Jordan再拉上先發？別傻了，根本不可能。

不可否認本季對湖人教練團來說是個非常難熬的一年，在主力「分流受傷」的情況下還要滿足球迷期望，這個壓力、難度之大可想而知。不過不得不說，本季Vogel在許多人員調度上，還是有值得改進之處。

比如開季時，有幾場比賽一直看到Westbrook和Rondo兩位三分全無的後場同時上場，雖然後者不久後就被交易離隊，可是會排出這種搭檔，顯然就是有點問題。除了這個，我認為Vogel本季在用人上很沒系統、邏輯性。

比如賽季中後段，當傷兵陸續回歸時，Vogel始終沒有找到「固定」的輪替班表，反而還一直停留在看每晚狀況而定。諸如Ariza甚至是Reaves等人，都體驗過前一場出賽十幾分鐘，下一場就被DNP的尷尬處境。

所以，Vogel該炒嗎？這個見仁見智，我個人的立場是都可以，雖然傷兵真的不少，但他也有繳出離譜調度的狀況。不過下賽季倘若他續掌兵符還是無法殺出重圍，那離開的時候，或許就到了。

團隊防守

防守，已經是湖人本季被提到爛的問題。眾所週知，去年湖人的防守效率聯盟第一，而這也是為何他們進攻同樣低落（百回合效率皆排在聯盟第24）戰績卻天差地別的關鍵。