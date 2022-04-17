3Q退出台灣基進？黨部澄清是辭黨職，陳柏惟發文「自己已經不能夠更基進了」

（中央社）媒體報導陳柏惟傳退黨一事，台灣基進秘書長王興煥昨（16）日深夜回應說，陳柏惟於志工群組表示將辭去黨職務（中彰投黨部主委一職），並非謠傳退黨。

《風傳媒》昨天晚間報導，陳柏惟因替黨內外輔選，已與台灣基進內部有多次摩擦，而這兩天有多個台灣基進的後援會、地方群組，都盛傳陳柏惟退黨一事。

對此，台灣基進秘書長王興煥昨天深夜向《中央社》記者表示，此訊息是由陳柏惟於志工群組發布，表示將辭去黨職務（中彰投黨部主委一職），並非謠傳的退黨資訊。

至於在初選期間是否幫民進黨站台，王興煥指出，黨內確實有不同意見，經黨內討論，為避免涉入他黨內部事務並謹守政黨分際，最終決議規範黨內幹部及黨員，於初選期間不涉入站台助選，尊重他黨民主機制。

台灣基進黨內人士也表示，陳柏惟是中彰投黨部主委，只是想休息、辭去黨職務，並非退黨。

傳退黨？陳柏惟：自己不夠基進、勿模糊焦點

媒體報導陳柏惟因站台加上人情還不完與台灣基進起爭執擬退黨，陳柏惟今天凌晨澄清說，「國民黨不倒、台灣不會好」是他加入基進的參政理念，能幫就幫、沒有偏袒特定派系；目前狀況是自己不夠基進，望勿模糊焦點。

陳柏惟今天凌晨透過臉書以「大樂智勇，如何繼續實現」為題發表1300多字長文說，「又大又好玩、用智慧勇氣打贏選戰」是他到台中第一次座談會講的內容，「大樂智勇」常是自己面對困難，心中出現的第一句話，只是有時候，「現在的我，還沒辦法完全實現。」

他表示，從被罷免那一晚開始，就有另外一條故事線推進，黨內外議員提名競爭、黨部資源分配、服務處開銷、人員薪資，最直接重大問題是助理留用名額，因被罷免要讓六分之五的人離開團隊、形同割肉；補選期間感謝各界支持，讓助理們有銜接機會，但這一次變動過於劇烈，產生一些後遺症。

陳柏惟在貼文裡細數團隊成員近況，並強調：「所幸，在3Q團隊的各位都格外傲骨、心智堅強，特別謝謝各界的體諒與協助，讓我不致困乏。」

不過，陳柏惟指出，當他在人力財力蠟燭兩頭燒之際，用通告費來補貼黨用與家用之時，在中部奔走戮力黨務時，在遇到衝突問題尋求解決的方法時，「基進希望我能更基進一些」。

他表示，「120％的自己已經不能夠更基進一些了」。請所有支持3Q的朋友不要攻擊台灣基進，沒有台灣基進，就沒有3Q，「我始終是基進精神的一份子，攻擊台灣基進，我也會受傷。」

關於媒體報導他因站台與人情還不完起爭執或揣測加入其他政黨，陳柏惟強調：「並不是事實」；目前狀況是因為自己不夠基進，不是因為特別什麼事情、望勿模糊焦點。

對於陳柏惟的臉書聲明，台灣基進一早也在臉書回應表示，台灣基進，從來不是一個一帆風順的政黨。路很長、不好走，很多夥伴，在打拼的過程中，全力燃燒，感到疲累，因此總有夥伴來來去去，有些人希望放慢腳步，重新思考自己的方向，有其他規劃，或者想去感受政治工作以外的生活。 台灣基進並說，陳柏惟的任何決定，台灣基進都予以尊重與祝福。感謝陳柏惟至今為台灣基進、為彼此共同的理念所付出的努力。不論接下來的路如何，相信仍會是一起為台灣民主、為更好的未來共同打拼的同伴。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：羅元祺