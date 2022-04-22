【書評】《美國式正義》：「辛普森殺妻案」世紀大審判，此案首創「民間」對「公權力」鑑識的反駁

文：李承龍博士（卡達警官學院特聘鑑識專家、台灣警察專科學校刑事警察科副教授、國立清華大學／政治大學通識教育中心兼任副教授）

1994年發生的O.J.辛普森（Orenthal James Simpson）涉嫌殺害前妻案件，是美國歷史上最受公眾關注的刑事審判案件，也是二十世紀最具爭議性質的案件，被世人稱為「世紀大審判」。此案也是美國大學在「刑事司法」課堂上，經常被提出的個案研究經典案例，案情屈折離奇、充滿都市傳奇的調查和審判過程，更吸引許多知名導演和作家的青睞，常用此案為劇本，屢登電視影集收視率和暢銷書的流行排行榜，究竟這件命案的背後，有哪些讓社會大眾關注的議題，值得世人一再玩味！

美國知名調查報導作家傑弗瑞．圖賓（Jeffrey Toobin）曾針對此案，詳述案情始末，從辛普森與被害者鮮為人知的故事、警察勘察現場及偵查辦案的過程、到律師與檢察官的法庭辯護等內容，對整個事件過程的描繪栩栩如生，精彩動人。

很高興得知凌宇出版社已在台灣出版《美國式正義：公眾與O.J.辛普森的司法對決》中文翻譯本，更榮幸有機會受邀導讀，從鑑識的角度來看案件中提及的各種證據、警方在處理證據時出現哪些問題，導致案件中的證據受到質疑。希望能夠從不同角度的鑑識觀點，來剖析這一事件，帶領讀者，從犯罪現場勘察和證物詮釋的不同角度，再次回顧、檢視上個世紀最受關注的司法對決案件的關鍵證據，從中瞭解美國式的正義。

「O.J.辛普森世紀大審判」，上世紀轟動全美的懸疑案情，讓美國潛伏已久有關種族、司法、政治等社會敏感議題，都因此案被凸顯出來，猶如照妖鏡一般看到司法的醜態。訴訟期間，全美關注最終的審判結果，人們每天都守著電視觀看現場直播的法庭審判過程。黑白不同膚色的種族意識，形成決然的對立結果，當時的民意調查，七成多的黑人都相信辛普森被冤枉。

然而，也高達七成的白人相信他是殺人真兇，原本單純的社會治安事件儼然成為種族衝突的導火線，無論最後審判結果誰勝訴，都會讓另一方的暴動具有合理性的說詞。究竟是什麼樣的案件，內情如此懸疑弔詭，凸顯美國警方在現場調查蒐證和證物監管等潛在的問題，成為最後一根稻草，導致發生種族爭議等相關議題。

美國知名黑人足球明星運動員——O.J.辛普森，是黑人小孩崇拜的足球偶像明星，大人們茶餘飯後所討論的賽事主角，也是各大新聞爭相報導的媒體寵兒。上個世紀70年代的美國，種族問題隨著人權意識的抬頭而越發明顯，矛盾和衝突時經常浮現在檯面。辛普森曾接受《紐約時報》的採訪時，明確表達自己對於種族的看法，為了參與人權活動，也意識到個人的職業生涯危機，曾告訴媒體：「我不是黑人，我是O.J. 辛普森。」

在O.J. 辛普森絢爛的足球職業生涯，不僅打破當年職業足球賽的聯盟紀錄，而且他在鏡頭前的表現，總是面帶微笑、爽朗活潑，為自己塑造的陽光形象，成為當時黑人社群的偶像。當他結束足球職業生涯後，80年代後期，透過自己所塑造的優良形象，讓他每年依舊可以獲得約100萬美元的廣告收入，快活的日子並未隨著足球生涯而結束。退出職業足球的生涯後，取而代之的是在電影、賽事轉播和廣播中展露頭角，他待人親民、不耍大牌也不愛抱怨，但這些正面形象都在命案發生後，一夕之間煙消雲散。

1994年6月12日，西洛杉磯布倫特伍德的邦迪街874號發生駭人聽聞的命案，夜裏吹狗螺的聲音響徹整個社區，緊接著便是警察巡邏車的警鳴聲，滿身鮮血陳屍在家門外的女性死者——妮可．布朗．辛普森，正是O.J.辛普森離婚兩年的前妻，另一具屍體倒臥在院子的圍欄。抵達犯罪現場的員警初步勘察，發現沒有任何翻箱倒櫃的痕跡，兩位死者都是被利器所傷，血泊之中，妮可的咽喉部被砍刺多刀，頸椎斷裂，幾近被斬首，面部瘀青浮腫，很難辨別死者容貌，可見嫌犯行兇的殘暴程度，慘絕人寰的命案現場，警方的現場保全、蒐證、調查也就此開始。

有錢能使鬼推磨，意味著在美國，只要有足夠的金錢，就能組成無堅不摧的夢幻律師團隊，律師團隊知道雙屍命案的重大指控，當事人無法保釋，且一旦罪名成立就很可能被判決死刑，於是律師團隊說服警方，同意辛普森將在當年的6月17日前往警局自首。當日千餘名的記者在警察局門口等候，但卻遲遲等不到人，於是發生一段美國追捕史上最戲劇性的情節。

警方追蹤到辛普森的汽車無線電話所撥打的電話，並且目擊到辛普森好友的白色轎車正在高速公路上行駛，辛普森聲稱他用槍枝挾持著他的好友，所以警方也不敢貿然動手。此時正是NBA總決賽的第五場，休斯敦火箭隊對上紐約尼克斯隊，現場直播（SNG）的直升機獨家報導整個追捕場面，為了直播追捕辛普森的畫面，美國各大電視台甚至中斷了1994年NBA總決賽的直播，近一億觀眾守在電視機旁關注整個過程。

這次追車、逮捕和審判過程，均成為美國歷史上是最受關注的公眾事件之一。有數千名民眾驅車前往追捕車道的高架橋上親眼目睹追捕行動，更有民眾帶著自製的「辛普森趕快跑！！！」等大字標語到場應援，現場就像NBA的現場，有人加油、有人舉牌還有數百台攝影機及現場直播（SNG）的直升機在直播，整個過程就像電影情節那樣的戲劇化。追捕行動一直持續到晚上，辛普森最後在律師團隊的勸說下，終於結束這場鬧劇自首了。