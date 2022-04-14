中國網遊「版號審批」重啟，業界前景仍不樂觀

上個星期五（8號），中國國家新聞出版署終於復批「遊戲版號」，名單上獲批的有45個遊戲。

遊戲版號是國家新聞出版署批准遊戲出版的文件，全稱《網絡遊戲電子出版物審批》。自去年7月，中國大陸政府有近260天未批出任何「遊戲版號」；網絡遊戲業界巨頭如騰訊和網易股價大幅受創，更有14,000間網遊相關公司倒閉。

本次獲批的遊戲包括天津電子的「派對之星」、游族網絡的「少年三國志：口袋戰役」、雷霆網絡的「塔獵手」等。

不過，與過去每月獲批的遊戲數量比較，4月份獲批的版號仍比較少。去年7月批出的版號有87個，而平均每月有80至100個。再考慮今次的審批已累積9個月以來的申請，可見官方對遊戲的審批仍然嚴謹。

在美國上市的中概股網易、Bilibili周一（11日）股價盤前交易，分別升8%和8.6%。不過港股漲幅較小，A股則在短期上漲後又速回落，部份公司股價甚至比之前還低。中國遊戲媒體《觸樂》分析指，雖然遊戲行業景氣整體有望回暖，但市場是否能長期維持信心仍有待觀察，當中的挑戰包括遊戲人口增長停滯，以及版號審批量少。

艾媒諮詢行政總裁張毅在《羊城晚報》表示，版號重啟後，業界更能進入合規發展方向，但市場不會立即有效果。他續稱，在版號量少的情況下，遊戲公司或面對更激烈的「爭奪戰」。

《路透社》引消息指，儘管沒預計在這個時候放寬批核，但業界自去年來已不斷調整公司營運方式和遊戲設計，務求避免被指不合規。媒體研究公司Omedia資深分析師崔成宇（Chenyu Cui；暫譯）稱，去年的遊戲限制措施是「史上最嚴格」，「每間公司都害怕不符合規章」。

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國家主席習近平在去年3月「國家兩會」期間稱「不僅是沉迷網絡遊戲的問題，網絡上還有很多污七八糟的東西，未成年人心理發育不成熟，容易受到不良影響。這些問題屬於社會性問題，需要社會各方面、各有關部門共同努力，研究解決」。

中國政府在7月暫停批核版號後，8月發表《關於進一步嚴格管理、切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，推出一系列新遊戲使用限制，包括要求遊戲玩家實名註冊，以及18歲以下的青少年，只可以在假日、星期五、六和日的晚上8至9點玩遊戲，即每星期只可以玩3至4小時；官媒《經濟參考報》更把網絡遊戲稱為「精神鴉片」。該項新措施，比2019年時禁止未成年人晚上10點後玩遊戲，來得更嚴格。不過，《南華早報》報導指不少青少年在家長幫助下，仍能尋找方法突破官方的遊戲限制令。

《自由亞洲電台》報導指，中國大陸網民在版號復批後熱議「『精神鴉片』要繼續吸嗎」，也有討論當局是否因「頂不住」民眾壓力，讓各地民眾在「封控」期間打發時間而重開審批。

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也有觀點認為當局這次的動作，是考慮到遊戲產業的盈利情況。在2020年，網遊產業的總盈利錄得約2億8千萬人民幣。《海西晨報》刊文稱「版號核發停滯對遊戲公司的影響不言而喻」，表示業界中小企對對版號依賴性很強，不少企業在停批期間只能透過投資或者借貸維持運行，預期此次重啟可改善他們的生存狀况和行業前景。

名單中沒有騰訊、網易的遊戲產品，也引人關注。伽馬數據總經理騰華對《羊城晚報》表示，這可能是申請順位的關係。但也有觀點指出，兩大巨頭應已囤有不少版號，沒必要搶佔本次空窗期。

《路透社》報導，在騰訊持主要股份的網遊工作室任職的知情人士指，騰訊曾要求該工作室移除遊戲中的英文字眼、避免使用紅色、敏感字眼如「爆頭（headshot）」、「死亡」等。該工作室也延期將遊戲發行國際，因害怕被當局視為規避國內法規的行徑。

報導再引述另外兩名知情人士說，在當局暫停版號批核期間，網遊公司仍可遞交遊戲申請，當局也時常對內容和盈利模式提出修改要求。不少遊戲開發計劃，因為嚴苛審批帶來的壓力而縮減規模和預算，或甚至遭腰斬；包括騰訊在內，不少網遊公司曾裁員節省開支。

去年9月，《路透社》報導，國營遊戲聯盟舉辦了一個網遊開發人員的訓練計劃，旨在強調網遊需要有「正確價值觀」，以及不能包含宗教元素。數據分析公司Niko Partners的資深分析師Daniel Ahmad指，現在中國防止沉迷遊戲系統有超過5千間遊戲公司加入，當中不少公司曾被相關執法機關調查和罰款。騰訊、網易以及2百家網遊公司去年9月也曾聲明自發打擊沉迷遊戲。

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律師行Pillar Legal的總監Greg Pilarowski在《路透社》報導稱，不少中國大陸的小型網遊公司，正考慮轉向在歐美受歡迎的區塊鏈遊戲市場，「目前中國的環境對網遊公司造成極大挑戰」；不過，這也意味著他們需要放棄中國大陸的市場。

中國國家新聞出版署沒有回應《路透社》的查詢。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin