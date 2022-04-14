安布思沛台灣「玩」出新蛻變，舉辦2022「挨匹特攻」團隊建立活動

電通行銷傳播集團(dentsu)旗下以績效行銷帶動品牌建立的全方位媒體代理商安布思沛(iProspect)， 2022年因應品牌成立十周年的組織擴張升級與管理團隊調整，3月31日特別以《挨匹特攻》為主題舉辦團隊建立活動，融合「溝通」與「嘗試」兩大核心重點，讓全體員工透過分組「雷射槍戰」加速認識彼此，開啟公司內部更多元的對話及想法，讓「合作」、「信任」、「互補」的精神深植所有同仁心中，攜手玩出新蛻變，迎接新成長。

活動前一天，所有同仁必須與來自不同部門且之前從未合作過的夥伴進行分組溝通，從行前的「解謎包」及「補給品」，都須初步確認該如何進行分工；活動當天接到實際任務，組員們需要一起進行大量的意見交流與嘗試，不僅要討論與布局雷射槍戰的戰術走位，更要發揮創意搭建益智義大利麵塔，過程中各組之間雖然瀰漫著互相競爭的緊張感，但也因為一系列的實戰演練讓組員間更深入了解彼此，例如：發現以往較為恬靜話少的同事，解謎時竟然有天馬行空的想法；身材嬌小的同事，竟然在雷射槍戰上率先衝鋒陷陣、勇往直前...等驚喜，讓現場歡笑聲不絕於耳。

安布思沛台灣總經理劉家豪表示：「從2012年成立以來，安布思沛一直非常重視人才間不同面向的發展，每年也都會因應組織的發展重點，發想不同的Team building主題。我們希望同仁們除了累積工作上的知識、技術等專業能力外，也能透過年初的團隊建立活動激發出更多創意及創新的可能。很開心看見夥伴們再次因為這次的活動展現安布思沛合作、信任、互補的精神，同時，也發揮了平常在辦公室裡較不容易表現出來的能力跟特質。未來，我們將持續透過各式多元活動，蛻變成更進化的安布思沛團隊，在信任互補的團隊精神之下，必定能為客戶提供更多與時俱進的解決方案與創新服務。」