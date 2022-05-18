本土新增8萬5310例、41例死亡，指揮中心：採檢量增加，整體陽性率66.7％與之前差不多

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增8萬5356例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8萬5310例本土個案及46例境外移入（34例為航班落地採檢陽性）。另確診個案中新增41例死亡。

指揮官陳時中表示，今日病例增加情況較多，和採檢數量有關。醫療應變組副組長羅一鈞說明，昨（17）日PCR採檢量達到新高，共有11萬2915件，但陽性率66.7％，和之前差不多。總採檢數增加一部分是因為北部開設蠻多大型採檢站，另一部份是來自中南部疫情上升。而疫情還在上升階段，可能未來一週會達到高峰。

至於外界指出的疫情轉往中南部發展，陳時中說明，台灣是一日生活圈，只要大家的身體狀況差不多，疫苗施打差不多，社會管制差不多，「應該都不會差很遠，沒有所謂轉往中南部，或與北部黃金交叉的問題。」

指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為25例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、20例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年4月19日至5月15日，死亡日期介於5月11日至5月15日。

本日新增183例中重症個案，死亡的41例其中1例為基隆2歲小朋友，該個案沒有接種疫苗、沒有慢性病史，染疫後併發急性腦炎和多重器官衰竭死亡。另外有兩位50多歲死亡個案，分別有肝硬化、甲狀腺慢性病史。

羅一鈞表示，目前統計共有3個縣市、3家醫事機構召回確診人員，總計8人回來工作。長照機構方面共有35間機構召回確診人員，共232人被召回，多為照服員，召回條件是要無症狀或輕症、經過本人、醫院、衛生局與區指揮官同意，且人力支援不夠，才可召回確診者。

醫療應變組副組長王必勝表示，這兩天口服抗病毒用量大增，昨日單日使用3304份，分別為2874份Paxlovid和430份莫納皮拉韋，Paxlovid累計用了1萬1328人份，莫納皮拉韋3875人份，合計1萬5203份。這兩天使用量增幅大，主要是相關申請程序變得順暢，以及藥物布點較多，持續供應適合的輕症病人在黃金時間內施用。

陳時中呼籲，民眾到醫療院所做PCR採檢時，電話一定要填正確，避免因為手機號碼有誤導致無法及時回報採檢結果。「確診者自主疫調回報系統」也有相同問題，陳時中呼籲民眾多花一些時間將電話填寫正確，萬一有需要，初次填報24小時內可至原連結編輯一次。他強調個人責任要盡，花多一點點時間可以讓整體效率變高，整體疫情控制也會比較好。

陳時中表示，65歲（含）以上且非居家隔離、自主防疫、居家檢疫者，使用家用抗原快篩陽性須由醫事人員評估及確認時，檢測片應以夾鏈袋包好，外出時務必佩戴口罩，並禁止搭乘大眾交通工具，報到時說明自己快篩陽性，避免與他人交談，或於院內非就醫必要區域活動，盡到對社區保護的責任。

陳時中補充，昨日疫苗共接種7萬1857人次，第1劑涵蓋率為86.37％，第2劑為81.11％，第3劑為63.48％，施打量依然不多，呼籲未完整接種3劑的民眾從速。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺