美國對台軍售僅限「不對稱戰力」，美商會致函拜登政府：恐怕會削弱台灣嚇阻能力
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新軍售政策明顯聚焦於單一能力，主要僅用於因應全軍入侵台灣「開戰日/登陸日」（D-Day） 的情境；其他不符合這個情境的裝備功能則將遭到拒絕。
（中央社）美台商業協會與台灣美國商會致函美國政府，對於美國政府將不再支持不屬於「不對稱戰力」的對台軍售表達擔憂，擔心新軍售政策不僅未能加速提升台灣嚇阻能力，反而嚴重拖緩整體軍售過程。
美國國務院政軍局副助理國務卿芮斯尼克（Mira Resnick）14日與美台商會（USTBC）及台灣美國商會（AmCham Taiwan）會員視訊，說明拜登政府調整對台軍售政策。對於美方將終止大部分不屬於「不對稱戰力」範疇的對台軍售，美台商會與美國商會於昨（17）日致函芮斯尼克表達關切。
美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）與台灣美國商會執行長魏立安（Andrew Wylegala）在信函中指出，這項新軍售政策明顯聚焦於單一能力，主要僅用於因應全軍入侵台灣「開戰日/登陸日」（D-Day） 的情境；其他不符合這個情境的裝備功能則將遭到拒絕，當中還包含一些可以因應中國在台灣防空識別區（ADIZ）持續脅迫性的灰色地帶行動的項目，或是台灣遭到封鎖時所需要的一系列海軍裝備。
商會擔心這種單一聚焦於「不對稱戰力」的台灣安全構想，不但沒有加速提升台灣的嚇阻能力，反而導致政策被誤解，並且嚴重地拖緩整體軍售過程。
商會質疑，在對台軍售的正常審核程序前再加上一道預先處置（preempt）程序，僅由白宮國安會及美國國務院來決定應該售予台灣的裝備項目，這種回歸到過去，甚至還對正常審查程序新增阻礙的做法，對合理且及時地考量對台軍售不會有改善效果。
美台商會與台灣美國商會質疑，評估台灣軍售時，將美國的重要機關、台灣整體國防的建置等排除在外，將會造成困擾，對台灣的結果也更不理想，甚或進一步減緩軍售過程。新的「不對稱作戰」政策似乎排除這些關鍵要點，包括反潛或指揮及控制台灣領空等重大能力。
這些能力的缺口一旦被造成，之後便不容易被補足，對於台灣嚇阻或抵禦各階段衝突的能力，將造成長期且巨大的傷害。這也減弱了台灣的防禦，使台灣更容易受害於中國有效的攻擊。
韓儒伯與魏立安質疑，新的對台軍售政策似乎是以美國決定台灣能負擔什麼項目來進行相關成本評估，而不是基於台灣擬優先籌獲什麼項目。這也使台灣機關無法完全掌握其國防計畫，以及國防預算的整體方向。
相反地，台灣現在須接受所謂美方可接受的「不對稱戰力」，以及其所帶來的不確定性。新政策可能因為限制台灣執行自己的軍事理論，以及限制台灣發展本土戰術、技術及程序的能力，而危害到台灣的防禦。
國防部：不對稱作戰係指作戰型態與方式，非個別武器裝備選項
國防部今天則透過新聞稿回應此事，表示美台軍售為美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續供售我所需武器裝備，顯示美方對我國防安全之重視與承諾，亦是維持印太區域穩定的重要力量。
台美雙方於2021年針對防衛作戰需求，共同完成「不對稱作戰」原則之定義，並於同年納入國防報告書「軍事戰略」與「建軍規劃」章節中說明；在此重申：「不對稱作戰係指作戰型態與方式，在於打亂敵作戰節奏與速戰速決企圖，非個別武器裝備選項」。
國防部說，國軍各項武器裝備籌獲，係依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，納入計畫執行，並以國防自主為優先，無法自製或需快速提升戰力項目，方採對外採購方式籌獲，不受個別軍火商影響。
國防部說，國防戰力整備攸關台海與區域安全之穩定，對於評估或洽談中之軍購案，均依美方軍售作業規定，秉持低調保密原則處理，國軍絕對以發揮國防資源最大效益為目標，持續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需最適武器裝備，並要求依約甚至提前交運，以精進台美雙方軍事互通性，確保國家安全。
新聞來源
延伸閱讀
- 美國若想強化台灣戰力，就該提供真正有效的不對稱作戰武器
- 俄烏戰爭的啟示：抗敵意志強化不對稱戰力、電力續命打響全球輿論戰、台灣須大力提升「數位韌性」
- 《紐約時報》：俄烏戰爭教會美國，必須幫助台灣變成足以嚇阻中國發動攻擊的「豪豬」
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。