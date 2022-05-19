歐盟公布2100億歐元「REPowerEU」計畫，拚2027年化石燃料脫俄，環團批「讓能源巨頭的荷包受益」

在歐洲天然氣最大供應國俄羅斯入侵烏克蘭之際，歐盟為減低其天然氣供應威脅下重新考量能源政策。歐洲聯盟執行委員會昨（18）日公布一項2100億歐元（新台幣約6.5兆元）的計畫，目標在2027年前停止仰賴俄羅斯化石燃料，並藉機加速推動綠色能源轉型。

俄羅斯供應了歐盟40%的天然氣和27%的石油，而俄羅斯每年從歐盟賺進約4000億歐元。

歐盟18日公布了「 REPowerEU 」計畫，該計畫主要分成節能、多樣化供應、加速推出再生能源、減少工業和運輸中的化石燃料、精明投資等五大項，旨在快速減少對俄羅斯化石燃料的依賴和快速推進綠色轉型。

節能是解決當前能源危機最快和最便宜的方法，歐盟委員會提議交加強長期有效目標，並將節能的目標從9%提升到13%。歐盟委員會還發布了「歐盟節能通訊」，鼓勵會員國實施推進節能的財政措施，包含降低節能供暖系統、建築保溫材料的電器和產品的稅率。 委員會還制定了在供應中斷的情況下的應變措施 。

其二，歐盟將透過過大與其他國際夥伴的合作實現供應多樣化，目前歐盟透過「歐盟能源平台」事先匯集各國需求並與供應國家聯繫，共同購買天然氣、液化天然氣以及氫氣。接下來委員會將制定「聯合採購機制」，由統一代表簽訂天然氣購買契約，以嘗試談判更好的簽約條款。

第三，委員會將2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%，為達成此目標，將提高太陽能部署，並將太陽能和地熱整合到現在的供暖系統。同時加速氫氣作為替代能源的速度，為了加速氫氣發展，歐盟撥出2億歐元用於研究外，還發布了兩項關於可再生氫的定義和生產的授權法案。

為提高有關運輸造成的汙染並加速邁向零排放車輛的目標，委員會將提出「綠色貨運方案」，並考慮立法以增加一定規模以上的公共和企業車隊中的零排放車輛，同時對城市、地區和國家當局建議交通部會以再生能源替代化石燃料。

最後，為實現2027年擺脫仰賴俄羅斯化石燃料的目標，REPowerEU計劃預計在未來5年內耗資2100億歐元，委員會將透過出售目前持有的歐盟排放交易系統配額等方式獲得所需資金。

《路透社》、《BBC》報導，即使委員會卯足全力發展，新的風能和太陽能發電廠還需時間，為了確保擺脫俄羅斯化石燃料並迅速實現多樣化，歐盟正在投資高達120億歐元的管道和液化天然氣終端接收站，以改善從埃及、以色列和尼日利亞等其他國家獲取天然氣和石油的便利性，並增加加拿大和阿爾及利亞等國家的供應。

《歐洲動態》報導，歐盟氣候事務負責人蒂默曼斯（Frans Timmermans）承認，因為化石燃料不能立即被可再生能源取代，在短期內還是需要嘗試尋找俄羅斯天然氣的替代品，而在這之間歐洲的碳排放量可能會在短期內上升。

環保組織對此作法提出批評，他們希望看到決定性的突破，地球之友的成員羅伯（Eilidh Robb）說：「歐盟委員會的最新戰略是一隻手給予，另一隻手接受。」雖然REPowerEU提出提高再生能源使用和節能等作法，但它同時支持近50個化石燃料基礎設施項目和擴建。

綠色和平組織歐盟氣候和能源倡議者帕斯托雷利（Silvia Pastorelli）也表示：「這些計劃將進一步讓沙特阿美（Saudi Aramco）和殼牌（Shell）等能源巨頭的荷包受益，它們在戰爭後賺取了創紀錄的利潤，而歐洲人民卻難以支付賬單。」

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航