歐盟公布2100億歐元「REPowerEU」計畫，拚2027年化石燃料脫俄，環團批「讓能源巨頭的荷包受益」
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環保組織對此作法提出批評，他們希望看到決定性的突破，地球之友的成員羅伯（Eilidh Robb）說：「歐盟委員會的最新戰略是一隻手給予，另一隻手接受。」雖然REPowerEU提出提高再生能源使用和節能等作法，但它同時支持近50個化石燃料基礎設施項目和擴建。
在歐洲天然氣最大供應國俄羅斯入侵烏克蘭之際，歐盟為減低其天然氣供應威脅下重新考量能源政策。歐洲聯盟執行委員會昨（18）日公布一項2100億歐元（新台幣約6.5兆元）的計畫，目標在2027年前停止仰賴俄羅斯化石燃料，並藉機加速推動綠色能源轉型。
俄羅斯供應了歐盟40%的天然氣和27%的石油，而俄羅斯每年從歐盟賺進約4000億歐元。
歐盟18日公布了「REPowerEU」計畫，該計畫主要分成節能、多樣化供應、加速推出再生能源、減少工業和運輸中的化石燃料、精明投資等五大項，旨在快速減少對俄羅斯化石燃料的依賴和快速推進綠色轉型。
節能是解決當前能源危機最快和最便宜的方法，歐盟委員會提議交加強長期有效目標，並將節能的目標從9%提升到13%。歐盟委員會還發布了「歐盟節能通訊」，鼓勵會員國實施推進節能的財政措施，包含降低節能供暖系統、建築保溫材料的電器和產品的稅率。委員會還制定了在供應中斷的情況下的應變措施。
其二，歐盟將透過過大與其他國際夥伴的合作實現供應多樣化，目前歐盟透過「歐盟能源平台」事先匯集各國需求並與供應國家聯繫，共同購買天然氣、液化天然氣以及氫氣。接下來委員會將制定「聯合採購機制」，由統一代表簽訂天然氣購買契約，以嘗試談判更好的簽約條款。
第三，委員會將2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%，為達成此目標，將提高太陽能部署，並將太陽能和地熱整合到現在的供暖系統。同時加速氫氣作為替代能源的速度，為了加速氫氣發展，歐盟撥出2億歐元用於研究外，還發布了兩項關於可再生氫的定義和生產的授權法案。
為提高有關運輸造成的汙染並加速邁向零排放車輛的目標，委員會將提出「綠色貨運方案」，並考慮立法以增加一定規模以上的公共和企業車隊中的零排放車輛，同時對城市、地區和國家當局建議交通部會以再生能源替代化石燃料。
最後，為實現2027年擺脫仰賴俄羅斯化石燃料的目標，REPowerEU計劃預計在未來5年內耗資2100億歐元，委員會將透過出售目前持有的歐盟排放交易系統配額等方式獲得所需資金。
《路透社》、《BBC》報導，即使委員會卯足全力發展，新的風能和太陽能發電廠還需時間，為了確保擺脫俄羅斯化石燃料並迅速實現多樣化，歐盟正在投資高達120億歐元的管道和液化天然氣終端接收站，以改善從埃及、以色列和尼日利亞等其他國家獲取天然氣和石油的便利性，並增加加拿大和阿爾及利亞等國家的供應。
《歐洲動態》報導，歐盟氣候事務負責人蒂默曼斯（Frans Timmermans）承認，因為化石燃料不能立即被可再生能源取代，在短期內還是需要嘗試尋找俄羅斯天然氣的替代品，而在這之間歐洲的碳排放量可能會在短期內上升。
環保組織對此作法提出批評，他們希望看到決定性的突破，地球之友的成員羅伯（Eilidh Robb）說：「歐盟委員會的最新戰略是一隻手給予，另一隻手接受。」雖然REPowerEU提出提高再生能源使用和節能等作法，但它同時支持近50個化石燃料基礎設施項目和擴建。
綠色和平組織歐盟氣候和能源倡議者帕斯托雷利（Silvia Pastorelli）也表示：「這些計劃將進一步讓沙特阿美（Saudi Aramco）和殼牌（Shell）等能源巨頭的荷包受益，它們在戰爭後賺取了創紀錄的利潤，而歐洲人民卻難以支付賬單。」
新聞來源
- REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition（European Commission）
- EU unveils 210 bln euro plan to ditch Russian fossil fuels（Reuters）
- EU reveals its plans to stop using Russian gas（BBC）
- EU tables €300bn plan to ditch Russian fossil fuels, speed up green transition（EURACTIV）
延伸閱讀
- 歐盟「戒斷」俄羅斯能源有腹案，加速天然氣脫俄成最大挑戰，怎麼做到？
- （更新）歐盟擬5/4提案逐步禁止俄羅斯石油進口，但可能豁免匈牙利與斯洛伐克
- 歐盟宣布新能源計畫，加速乾淨能源轉換與使用，預計2030前化石燃料「脫俄化」
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
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《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。