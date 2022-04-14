疫情升溫民眾搶買防疫保單，產險業者急喊卡停售，專家建議有醫療險就不必跟風

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫，近日投保熱度大增，有產險業者表示，因新增投保數超過內部原先設定風險胃納量，近日估計會有更多現售保單陸續下架或改版。

除了和泰產險「隔離加確診最高賠11萬」的防疫保單將於5月1日停售外；南山產險已於4月1日停售防疫險「金好意」；明台、中國信託產險也在4月13日到15日之間陸續停售。

民眾搶買防疫保單，業者陸續下架

《中央社》報導，和泰產險先前推出一張網路投保防疫險「新疫點零補償型B方案」，年保費定為614元，隔離補償金為每次4萬元，確診補償金為每次5萬元，為業界補償最高方案。但已於昨（13）日晚間悄悄下架。

和泰主管向《中央社》表示，此防疫險方案已累積超過10萬件，因湧入投保的民眾太多造成網站流量龐大負擔，為避免影響投保其他險種權利，和泰產險已於昨天下架防疫B方案，目前網站上還有另外4種防疫保單供民眾投保。有關B方案是否會重新上架或改版，仍待內部評估。

中國信託產險在官網指出，公司所販售「法定傳染病醫療及費用補償保險」因商品銷售達原設定之風險胃納量，已於昨日晚間7點停止受理網路投保防疫保險商品。

《中央社》報導，富邦產險則指出，為控管巨災風險，每一張保險商品皆有設定銷售額度上限，若商品已達公司可承受風險胃納範圍臨界時，為落實公司風險管理政策與維持公司經營安全穩定，將評估調整銷售狀況。

目前富邦產險推出的防疫保險「疫網打盡2.0」還在推行，投保XXL計畫，一年期總保費為801元，在投保狀況下，如須居家隔離將補償5000元；確診住院、加護或負壓隔離病房保險金日額2千元、另有關懷保險金1萬元。

明台產險官網說明商品正在調整，暫時關閉防疫險投保。

南山產險於3月底公告自4月1日起，停售「南山產物個人法定傳染病補償健康保險」商品，「金好意」專案於4月1日起停售新件及續保件。南山產險現有「金疫苗」與「愛注疫」等疫苗險仍持續供民眾投保，投保者擁有住院日額、住院關懷保險及殯葬費用保險等不同保障。

《自由財經》報導，兆豐金控旗下兆豐保險，去（2021）年12月新推出的「防疫兆護672」，是近期該公司主打的防疫險商品，兆豐保險雖對外表示「沒有停售」，但至該公司網路投保的「防疫專區」，已沒有此保單可買，消費者僅能選擇舊有的「防疫425」防疫保單投保，但若遭隔離理賠僅1萬元。

經過此波消費者搶保潮，今（2022）年以來大熱銷，年繳保費僅5至600元，匡列隔離就可理賠2.5萬至4萬元；確診再領5萬元的保單，可說均已絕跡。目前能買到的商品，隔離補償多僅1萬元，若希望拉高隔離補償至3萬元，年繳保費得提高至9百元以上。

須搶快跟進？理財專家：已有醫療險的可以不必

防疫保單搶翻天，在愈來愈多保險公司的防疫保單停售或改版下，不少民眾關切：自己是不是要趁現在趕緊搶進？

《康健雜誌》報導，政府認定COVID-19為法定傳染病，民眾因病治療基本上費用由政府負擔，防疫保單的住院日額理賠不見得能派上用場。因此防疫保單最大的效益可能是「買個心安」。

知名理財作家李柏鋒建議，「已經有醫療險的，可以不必買；先前沒有足夠醫療險保障的，就可以買防疫保單。」若先前已投保終身醫療險或實支實付醫療險，染疫即可獲得足夠的相關理賠。已購有醫療險，但仍覺得有所不足的，再考慮是否透過防疫保單來補強。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航