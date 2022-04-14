馬里烏波爾圍城戰第43天，俄羅斯為何不惜一切代價也要攻下這個南岸港市？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

俄羅斯入侵烏克蘭迄今，不斷針對烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk）的南岸城市馬里烏波爾（Mariupol）發動攻勢，並採取圍城戰術試圖奪取該市，外界預估馬里烏波爾現況岌岌可危，隨時有可能遭俄羅斯軍方攻破。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，光是俄羅斯侵略烏克蘭的三週內，馬里烏波爾便有10萬至20萬居民遭困於該市，約有80％的民用基礎設施遭到損毀，無法有效供給電力、民生用水及暖氣系統，且俄軍的轟炸仍在持續。

《歐洲新聞台》（Euronews）更轉述馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadim Boychenko）的說法披露，俄羅斯於4月11日疑似利用無人機，向馬里烏波爾的軍隊及平民投放化學武器。全球化武監督團體「禁止化學武器組織」（OPCW）對此表示，其目前相當「關注」俄羅斯使用化學武器攻擊的相關事件。

《法國24電視台》（France 24）也表示，英國政府已針對俄方向被圍困的馬里烏波爾市民投放化學武器一事進行調查。

「任何使用化學武器的行徑，都會加劇這場衝突的升級，我們將追究俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）及其政權之責任。」英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在推特上寫道。

《法國24電視台》亦引述博伊琴科於4月11日的聲明表示，該市已有超過一萬名市民在俄羅斯發動的圍城戰中喪生，死亡人數恐飆升至兩萬人。

烏、俄雙方在馬里烏波爾交戰的情形為何？

根據卡達《半島電視台》報導，儘管烏克蘭軍隊已經成功抵禦了俄軍針對頓巴斯地區的數次攻勢，但烏克蘭軍方預估，俄羅斯軍隊恐會在短時間內採取行動，試圖全面控制同樣位於頓巴斯地區（Donbas）的馬里烏波爾。

《路透社》於4月13日表示，駐守馬里烏波爾的烏克蘭「海軍陸戰隊第36旅」，其內的1026名士兵已自願卸下武器投降，其中包含162名烏克蘭軍官。然而《路透社》也強調，此消息是經由俄羅斯國防部發出，目前尚未獲得證實。

《澳洲廣播公司》（ABC）轉引烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）的說辭指出，當局並不知道36旅投降一事，截至4月13日晚間，烏克蘭總統辦公室、烏克蘭武裝部隊參謀總部亦沒有立即對此事發表評論。

烏克蘭武裝部隊參謀總部僅於稍早表示，俄羅斯軍隊正在對馬里烏波爾的大型煉鋼廠「亞速鋼鐵廠」（Azovstal）及鄰近港口輪番轟炸。據部分親俄武裝分子高層告知《法國24電視台》，其實早在4月11日，烏東的親俄武裝勢力便已取得了馬里烏波爾沿海港口的控制權。

遭砲轟的馬里烏波爾市容｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

為什麼攻下馬里烏波爾對俄羅斯如此重要？

《英國廣播公司》（BBC）分析，俄軍不惜代價的欲拿下馬里烏波爾，最主要的原因是想直接「扼殺烏克蘭經濟」。鄰近亞速海（Sea of Azov）的馬里烏波爾，長期以來皆是具備重要戰略價值的海港城市，並擁有亞速海地區的最大港口。

馬里烏波爾同時也是烏克蘭鋼鐵、燃煤及玉米等銷往中東地區商品的重要出口樞紐，若該城市遭俄軍佔領，莫斯科當局便可控制烏克蘭境內80％以上的黑海沿岸，以此切斷烏克蘭對外的海上貿易，將其在經濟上與世界有效阻絕。

此外，確保克里米亞半島（Crimea）與當前由烏克蘭親俄武裝份子控制的頓巴斯地區之間陸域暢通，亦是俄羅斯矢言奪下馬里烏波爾的理由之一，過往擔任英國聯合部隊司令部首長的巴隆將軍（Richard Barrons）在接受《英國廣播公司》訪談時便強調，佔領該城對俄羅斯而言至關重要。

「只要俄羅斯軍隊能在馬里烏波爾取得優勢，其便可利用該城做為俄羅斯連結到克里米亞的雙邊陸橋，俄方將此視為戰略上的重大勝利。」巴隆將軍如此說道。

美國《國家廣播公司》（NBC）亦提出相似的看法，其認為俄軍能在馬里烏波爾建立起連結盧甘斯克州（Luhansk）、頓內次克州等烏東地區與克里米亞半島間的橋樑，使俄羅斯更容易將軍隊及戰備物資送至戰事前線。

美國《國家公共廣播電台》（NPR）則表示，佔領馬里烏波爾有助於鼓舞俄軍士氣，曾訓練過烏克蘭軍隊的美國陸軍特種部隊退役上校柯林斯（Liam Collins）便認為，俄烏戰爭「並沒有以俄羅斯預測的走向進行」，俄軍遭遇重大挫敗。也因此，克里姆林宮清楚，唯有趁此攻克馬里烏波爾，才能提振俄軍士氣並保持之後的進攻態勢。

「佔領馬里烏波爾對俄羅斯的士氣相當重要，因為它不僅代表著軍事上的成功，更表明了俄羅斯控制了一個具規模的大城市。」柯林斯上校強調。

「政治宣傳」及「重返帝國榮耀」亦是其中原因

根據《加拿大電視公司新聞網》（CTV News）報導，馬里烏波爾是烏克蘭國民警衛隊「亞速營」（Bataillon Asow）的集結地，這支準軍事單位被莫斯科當局指控是擁護「新納粹主義」的極右翼特種作戰民兵團體。

俄羅斯認為，若能順利拿下馬里烏波爾，便能順理成章的向俄羅斯國內宣傳此次「特殊軍事行動」，的確是為了要使烏克蘭「去納粹化」而發起。雖然此類說法恐無法影響國際社會對普亭發動戰爭的看法，但仍有機會說服由莫斯科當局嚴格監管媒體下的俄羅斯群眾。

《衛報》則闡明，馬里烏波爾位於烏克蘭東部地區「頓內次克人民共和國」所主張的主權領地上，俄羅斯甚至在全面入侵烏克蘭前便承認該地區「獨立」，馬里烏波爾對於克里姆林宮而言已儼然成為其「新俄羅斯」（Novorossiya）願景的疆域之一。