2022/04/14,
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紐西蘭最高法院同意引渡韓裔紐籍被告至上海受審，「相信中國司法系統不會施以酷刑、侵害人權」

紐西蘭最高法院同意引渡韓裔紐籍被告至上海受審，「相信中國司法系統不會施以酷刑、侵害人權」
紐西蘭最高法院|Photo Credit: Reuters / 達志影像

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紐西蘭最高法院裁定，政府可以將一名涉嫌犯下殺人罪的韓裔紐西蘭國民引渡至中國審判，認定中國司法系統不會對被告施以酷刑、侵害人權。此案最終將交由紐西蘭司法部長法佛依（Kris Faafoi）決定是否允許或拒絕引渡。

紐西蘭法院昨（13）日裁定，政府可以將一名涉嫌犯下殺人罪的韓裔紐西蘭國民引渡至中國審判。此項裁決被認為極具意義，如果被告最終被送往中國，這將是紐西蘭首次將居民引渡至中國接受審判。

40多歲的被告金京燁（Kyung Yup Kim）是出生於韓國的紐西蘭合法居民。2009年，金京燁在上海渡假時，因殺害了一名20歲的中國女子而遭到追捕。

2011年，中國曾以故意殺人罪要求紐西蘭引渡金京燁。不過，上訴法院則是基於中國人權紀錄不佳、被告人權堪憂而不得受到公正審判等理由，拒絕引渡。

歷經了12年的審判與上訴後，紐西蘭最高法院最終同意將金京燁引渡至中國接受審判，並認定紐西蘭政府可以相信中國做出的保證，即引渡過後被告不會遭受酷刑、人權更不會受到侵害。

此案最終將交由紐西蘭司法部長法佛依（Kris Faafoi）決定是否允許或拒絕引渡，不過目前他尚未做出任何回應。

中國當局則是表示金京燁一旦被定罪，必須要在上海服刑。另保證金京燁未來被關押於上海時，紐西蘭領事館人員可以於審判前與審判期間進行監控、審判前至少每兩天可探視一次，若被告要求見面也將應允。

最高法院強調，基於（中國）做出的保證，如果沒有重大理由可以證明一個受到指控的人會遭到酷刑，則該被告不得逃避其所犯下罪刑必須要承受的追訴。

諷刺的是，紐西蘭外交部長馬胡塔（Mahuta）於去年的談話中曾經提到，中國與紐西蘭兩國在政治制度、自由程度、自由權等問題上有著重大分歧。

根據紐西蘭媒體《stuff》，金京燁一案上馬胡塔卻致信法佛依（Kris Faafoi）說道，關於金京燁如何被處置，中國做出的保證值得信賴。此番論述與上述措辭明顯不同。

目前，多數民主國家傾向禁止被告或犯罪嫌疑人被引渡至中國接受審判，紐西蘭除了未與中國簽訂引渡條約，也在2020年暫停與香港之間的引渡協定。

金京燁的律師艾里斯（Tony Ellis）表示難以理解此次法院的決定，他指出過去10年大多數國家已經停止向中國引渡罪犯，「在中國，幾乎所有犯罪嫌疑人都會在審判前認罪，因為他們知道不認罪的後果就是遭受酷刑。」

《stuff》指出，許多人權倡導者與研究中國的學者更對此感到憤怒，抨擊紐西蘭最高法院「無視現實、沉迷於幻想」。

艾里斯表示他將向聯合國人權委員會提出申訴，如若有需要也將根據金京燁每況愈下的健康狀況，提出新的司法審查。《美聯社》報導，目前金京燁因身受重度憂鬱症、腦瘤、肝腎臟疾病等痛苦，處於自殺的危險狀態。

紐西蘭奧塔哥大學法律與社會中心的主任安娜．海（Anna High）則是向《衛報》批評：「中國刑事司法系統存在著嚴重且有據可查的問題，若認為一個外交承諾就足以讓某些人進入該國的司法系統，也太過天真。」

此外，艾里斯也擔心此次案件將會成為中國引渡經濟罪犯回國審判的判例基礎。人權組織保護衛士（Safeguard Defenders）成員卡斯特（Caster）則是指出，此案並不僅僅是關於金京燁，而是非中國籍公民未來可能面臨被引渡至中國審判。

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核稿編輯：翁世航


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