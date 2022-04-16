拜登持續施壓莫迪少買俄羅斯石油，「美印2+2會談」現分歧但不影響深化合作

美印領袖線上會晤，拜登出馬施壓印度減少買俄羅斯石油

美國總統拜登（Joe Biden）與印度總理莫迪（Narendra Modi）於4月11日舉行視訊峰會，雙方就俄烏衝突、美印關係等問題交換意見，隔天4月12日緊接著就是美、印兩國外交、國防部長的「2+2會談」。

雖拜登在峰會中並未向莫迪提出具體要求，但他告訴莫迪，印度的世界地位並不會因依賴俄羅斯能源而提升。另外，《美聯社》（Associated Press, AP）引述白宮發言人莎琪（Jen Pesaki）表示：「拜登明確地在會談中向莫迪表示，加速或增加購買俄羅斯石油或其他產品並不符合印度利益。」不過，《德國之聲》（DW）指出，莎琪並未透露莫迪是否在能源進口議題上，做出任何承諾，但美方表示隨時準備幫印度的能源供應來源多元化。

《路透社》3月29日的報導，引述白宮副國家安全顧問辛赫（Daleep Singh）說：「美國不會為印度從俄羅斯進口能源設定任何紅線，但也不希望看到快速加劇的購買行為。」辛赫當時曾警告：「美國不希望印度幫助不斷貶值的盧布回彈。盧布在戰爭開始後立即下跌，但最近幾天有所恢復。」

另外，拜登和莫迪峰會前，印度作為世界大三大石油進口國和消費國，自俄烏開戰以來，用低於市場價格，大量自俄羅斯採購石油。《路透社》披露，印度自2022年2月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，購買了至少1300萬桶俄羅斯原油。數據顯示，近期採購量與2021年全年1600萬桶相比，有大量增加的趨勢。《美聯社》更披露印度購買石油的價格，低於全球基準價格20％。

無論是印度對俄烏戰爭採取的中立立場，亦或是印度自開戰以來大量採購俄羅斯石油的舉動，都讓拜登政府相當頭痛，印度不僅是美國的「全面戰略夥伴」，同時也是「四方安全對話」（Quad）成員國，但立場卻與美國大不同。拜登政府把印度立場看在眼裡，不久前拜登就稱印度是Quad成員國中，對俄羅斯入侵烏克蘭一事立場最「不穩定」的成員。

拜登擔憂印度大量採購俄羅斯石油，會緩解西方對俄羅斯在能源制裁上的影響，甚至擔心印度這「雪中送炭」的舉動，可能進一步加深印俄間的戰略夥伴關係。

雖說兩國在俄烏議題的態度和衍生出的能源問題立場不同，但是兩人這次會談都同意，將針對烏克蘭面臨的人道救援和人權問題伸出援手。

除俄烏議題外，據白宮會後新聞稿，拜登在會談中表示，他期待與莫迪於今（2022）年春末在日本東京舉辦的「Quad領袖峰會」再度碰面。《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導指出，Quad領袖峰會可能在5月24日於舉辦，而拜登將與莫迪再度碰面。

「美印2+2會談」登場，美印在俄烏不同調但仍深化合作

拜登與莫迪4月11日以線上方式會晤完後，美、印旋即於美國華府舉行第四屆外交、國防「2+2」部長級對話。美方由國務卿布林肯（Antonoy Blinken）、國防部長奧斯丁（Loyld Austin）參與，印方則由外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）、國防部長辛格（Rajnath Singh）出席與會。這是拜登就職後，美印兩國首次進行「2+2會談」。

拜登任內美、印兩國首次「2+2會談」時程變更頻繁。會談原訂於2021年12月，但因當時普亭（Vladimir Putin）訪印度與莫迪進行「第21次俄印領袖峰會」，以及「首次俄印2+2會談」搶先於12月初舉辦，美印2+2會談推遲到2022年1月。之後，又因俄烏戰事爆發，美印兩國再把2+2會談延期至2022年4月11日。

據印度外交部的聯合聲明，雙方首先檢視兩國因應烏克蘭人道危機的努力，評估戰事對邊界的影響，還提及美印今年將舉辦首次防衛太空對話（Defense Space Dialogue）、人工智慧對話（AI Dialogue），以及第2屆的防衛網路對話（Defense Cyber Dialogue）。

另外，《印度快報》（The Indian Express）報導，除談到美印關係和俄烏議題外，美國也不忘提及中國。奧斯丁說：「在整個印太地區，中國正試圖挑戰和破壞其鄰國的主權。北京正侵蝕印太地區的安全，從中國在中印邊境的基礎設施建設，到中國在南海的非法聲索，美國將繼續與印度站在一起，捍衛印度的主權利益。」

不過，印度國防部長辛格在會後並未直接提到中國，他強調：「美印夥伴關係的建立基礎為印太地區，我們希望創造印太地區的和平與繁榮。會談期間，我們還討論到我們的鄰國們，我們確保我們的評估也能共享。」

另外，布林肯在2+2會談聯合記者會的提問環節回覆：「美國相當歡迎各國不向俄羅斯添購額外的能源產品，不過每個國家都面臨不同情況，有不同的需求，但我是還是期待盟友和夥伴能不要加購俄羅斯能源產品。」

而印度外長蘇傑生則反駁：「我注意到你（指發問記者）提到能源，如果你是說從俄羅斯的能源採購的話，那你應該把你的關注放在歐洲，雖然我們確實向俄羅斯購買一些能源，但我懷疑，純就看數字上來看的話，印度這個月的總採購量可能比歐洲一個下午的採購量還少。」

美國國務卿布林肯（左）與印度外交部長蘇傑生（右）｜Photo Credit: AP / 達志影像

美、印現分歧，但不影響雙邊關係和共同目標

從拜登和莫迪的領袖峰會，再到美印「2+2」部長級會談，不難看出在俄烏議題上的分歧最為明顯。無論在兩國對此事的外交立場，或衍生出的能源採購問題，雙方態度明顯有別。不過，這應不至於影響美印間雙邊關係的正面發展，尤其是美國希望拉攏印度在印太地區扮演更積極的角色，並共同築構印太地區對中的包圍網的前提。