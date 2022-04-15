【劇場】差事劇團《洄家了！》：承載馬祖島民在曲折的文化冷戰年代，至今不曾終止的往返旅程

行旅馬祖，關乎的不僅僅是前往的問題；通常更涉及回返。這樣說，有些廢話；哪裡不是如此呢？只要旅者都有相同的關切。但馬祖似乎在往返上，相形迫切。因為涉及空間的距離與時間的恰當。

這是有主軸性的討論？怎麼說呢？因為，前者和冷戰下的區隔有關；後者，和自然天候與政經區隔有關。先說前者，在這前線島鄉，若不是一場冷戰封鎖下的內戰準備狀態，居民在1949年以前，只要搭個船，就回到大陸老家了，若以現代化的遊輪而言，速度更是快得僅是十來分鐘的事。

再說後者，天候的因素，人盡皆知，指的是霧鎖島鄉，行程受阻。然則，這可以追究的政經心理區隔是：數十年來，從漁事發達至沒落，再至軍管的種種限制，又至軍事縮編的軍人遠離，經濟上，則因小三通滯礙，愈來愈趨蕭條，都一再證實島鄉依附台灣發展布局下的非自主狀態。

認真地看待，島鄉馬祖的世代，因一場國際冷戰的外來霸權介入，非只在一夕之間，轉成斷鄉子民；隔海的大陸原鄉，也成了被軍管規範的敵岸；那麼，一旦在霧鎖下，遙遠的島嶼台灣，既是他鄉也是某些離鄉者的居住地；這裡存在著馬祖被本島「他者化」；或者，在一定程度上，「他者化」台灣的糾纏過程。

因而，馬祖國際藝術島，希冀經由藝術改造的歷程，重新塑造島嶼的主體性，這是經年被管制化後，某種自主性欲求，訴諸藝術想像的可能性。

如果，以海洋包圍的島嶼，作為實質與象徵。世居的島鄉子民，與旅行者差別的所在，應是對返回的迫切感，更勝於離鄉的焦急感，這也是理所當然的事。畢竟，已是世代的家鄉，雖被迫於冷戰／內戰的封鎖下，而與原鄉隔絕。

在這裡，我們幾乎談到某些核心意識了；也可以說，孤寂的島鄉，無論是天然、人文、備戰遺留下的特殊地景與生活運輸，以及日常種種，既有浮在現實面上的糾葛，更有潛伏在內心的牽扯，或稱作：現實與心理的日常性衝撞。只不過這一切，對於島民而言，都在軍事特殊規範與生命流轉的矛盾下，辯證成韌性與危機的處理能量，並被逐一化解為導鄉的日常。

然而，孤島並非一種誇張的描述；更多是真實的寫照。這就看，我們將如何來對待：為何戰事記憶要被「轉譯」為藝術島。如此的轉化，自然比起冷戰後，紛紛被淺碟觀光盤據的沖繩、濟州島與其它曾經在緊張感中的地域，開啟了較具開創性的地景文化視野。

就空間與策展文件所展示的「轉譯」質地，一般性地兼具深度旅遊與藝術特質的感知；特別是回歸在地居民當下與記憶的面向上，充分尊重成為某種共識，應該多少不能不說是來自「瀨戶內海藝術祭」的啟發與傳遞。

禁閉與開啟是《藝術島》地景再造的隱喻與顯影：通常在記憶與現實的界線間，存在一種內化辯證的美學，這是戰地轉譯下與《瀨戶內海藝術祭》作品，存在差別與自身創作特色的所在，值得特別關切。

在〈地下工事〉系列作品中，潛藏於一座軍官講習室內的日常建築底層，曲折而狹窄的地道，讓參覽的身體進入一種記憶的地道中，充滿某種軍管的戒嚴性身體感；重要的是，這身體感卻又與虛構性的免於戰事砲火的想像，矛盾交錯。

在展場的地下堡壘底層，一部交織著馬祖民間廟會信仰，與大陸文革年代毀壞神像與神廟的黑白影像，在跳接的影像落差間，交互擦出兩岸因軍事對峙的制度差異，在視象上的政治藝術花火：歷史與當下，成為堆積在身體內部的一種精神性異質的沉澱。

像是在訴說禁忌與開放之間的界線，永恆模糊於這座歷經發展與遺棄的島鄉上。這樣的情境，出現在梅石〈戰地轉身 轉譯再生〉的計畫中。這裡，原本是軍人茶室所在；亦即，軍中樂園的原生地。

性在軍管的年代中，既是隱蔽的私密也是公開的壓抑；然則，整體的重構建築，卻賦予了這項交織著私密與公開的歷史，一種以堅壁的厚牆構築起來的掩蔽體。既在遮蔽「性事」的隠私，也在複製虛構性戰事下的防空避難，這也就形成開放空間體中的身體壓抑狀態，詮釋開放與禁閉的矛盾交迭與織造。

Photo Credit: 鍾喬攝影 在南竿阿兵哥茶室的一項作品

這時，作家舒暢的文字，在展示的私房牆上，投影著令人動容的書寫：「在那漫長等待戰爭的歲月裡...同時給予我非尋常的友誼與愛情......」。這是戰地歲月島鄉，留下的妓院情感書寫，多麼動人，也讓人感到沉沉的心境。

然則，出口在哪裡呢？當我們在每一座碉堡的地景裝置中，看見小而窄的一扇石窗口，朝向波濤浪湧的大海時，迎向視線的恰是內心中那片海洋的往與返，再也沒有比這樣的隱喻，更能真切傳達出口的意象了。

Photo Credit: 鍾喬攝影 碉堡窗口朝向海洋的往與返

島鄉的出口，無疑便是海；而海，對於島民而言，既有「迴」的迴旋，也有「洄」的洄流。在東島嶼與西島開展的《迴島嶼吧！》藝術計畫 ，在這樣的構思策展下，有了在地創意的風貌。

其中，「差事劇團」一齣稱作《洄家了！》的戲碼，從海洋意象承載島民在曲折的文化冷戰年代中，至今不曾終止的往返旅程。戲中，很重要的精神核心，並非來自表演藝術家自身的想像性創作；相反地，經由田野調查的歷程，逐步走進島民生活與內心的世界中。

最初，島民從閩江口岸出海登島的歷史，以常民敘事手法，經由一位梨園戲演員的敘事，為戲碼拉開序幕；接下來，進入漁獲滿滿的年代；而後，戲碼中，一段相關單打雙不打的詼諧段子，帶來兩岸敵對之後的相互聆聽，簡單的手法，留下深刻印象。