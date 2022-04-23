「內卷」這種中式翻譯，就像「高光」和「硬盤」一樣懶惰又缺乏語感

文：麟左馬

第一次看到「內卷」的中文使用者，應該都沒辦法猜到這個中文詞的意思，因為無據無根。

中國用語「內卷」比較直接的語境是指：組織內部的個體競爭激烈，只能透過高度的努力和犧牲，取得一點點競爭優勢，例如升職或保住職位，甚至只是不要被裁撤或排擠。實務上，可能造成比誰下班晚、不敢追問加班費、為領導辦私事等等降低生活與工作品質的處境。

之所以翻譯成內卷，只因為拉丁字源involutum是如同蕨葉嫩芽那樣向內捲起的型態。

英語的對應詞彙是involution，同字根的常用字是evolution。大家所熟悉的evolution翻譯，不是進化、就是演化，也不會翻成字根意義上的開展。選擇字根或字面意義來翻譯，通常不是什麼有助於理解的玩法。不過中國社群的翻譯習慣，一直免不了這個問題。比較常見的把hard disc翻作硬盤，甚至把highlight翻成高光，都缺乏中文語感，還同時弄丟英語語感。

唯一受益的，只有譯者的時間跟腦細胞，消耗甚少。

傳統上，中文譯者慣以信雅達三項平衡來評價翻譯品質。「內卷」這個譯詞，雅是談不上，達也顯然未達標，信這個面向，如果真的求一個字根探源，還可以說是盡力。但是字根譯法，幾乎在所有語言間通譯，都不太有幫助。

「內卷」或「內捲化」一詞，在中國和「躺平」成為一組流行的關鍵字。

這些概念的本身存在已久：消極的版本在韓國大約是「三拋世代/五拋世代/七拋世代」、在日本大約是「尼特族（Notin Education, Employmentor Training）」；積極的版本在台灣大約是「鬼島」、在韓國大約是「地獄朝鮮」。是組織難以取得外部資源來擴張，導致內部競爭趨強，導致社會或社群內部個人的努力和收穫不成比例的處境。這個概念在人口密度高、經濟發展進入已開發社會的東亞，感受尤為明顯。

如果不叫「內卷」，那有更好的譯稱嗎？

直接用圖像來解釋，involve的動態過程，很可能發展成碎形。

碎形在幾何上，可以估計出逼近的面積極限。在這個極限裡，所有的發展只是在固定範圍內漸趨複雜。但這當然只是譬喻，畢竟蕨葉的嫩芽不會無限分裂出更細的羽葉，人類社會才會。所以為什麼involution不翻成趨複演化？

趨複演化也許不是很棒的中文，那麼不如翻成內競？或者中國社會更加熟悉的概念：宮鬥？這都是封閉環境下、內部競逐有限資源，這個概念的既有中文詞彙，也最符合中國社會當下使用內卷這個詞彙的情境。甚至，使用跟involution相對的evolution，可以把進化的相對概念翻譯成退化或逆進化、逆演化。

這些譯法，都有助於理解，而不是有礙於理解。

唯一一個可以讓「內卷」這個譯詞顯出優勢的理由，大概就是惹眼。學術上有時候會為不起眼的字選擇聱牙的字詞組合，以免某些重要概念在字海中淪為平常。

舉個例，海德格的Sein，在德文裡就是be動詞原型，要是隨便翻成個「是」或「在」，恐怕對不住Sein und Zeit （存有與時間）這本後現代主義巨作。同時，為區隔Da Sein和Sein的差異，才在日常語言的「存在」之外，繞了個小彎，把Sein翻成存有。那麼，「內卷」這個詞有沒有和其他用語嚴正區隔的必要，才非得要翻得離日常語言這麼遠呢？目前看不出來。

中國譯詞不偷懶的時候，其實是可以很信雅達的

中國是最大的中文使用社群，同時也有最大的中譯量。身為其他社群裡的中文使用者，很容易採納中國社群慣用的翻譯。但就像內卷或首席執行官這種失義或生硬的譯詞，如果能仔細重譯，不要生吞活剝，對聽眾或讀者會好很多。

在漢譯的歷史裡，最精美的一些定範，來自十九世紀戮力西化，甚至在日俄戰爭中勝出的日本帝國。其中「經濟」和「自由」至今都是漢字文化圈的典範譯法，既能兼顧信雅達，也與既有詞彙使用情境分割，明確標示譯詞身份。

中國譯詞也不是都粗通隨便，其實有很多適用的好譯法。例如把dimension翻譯成維度，不同維度用二維、三維、四維，就比台灣慣用的點、線、面、平方、立方、四次元，有更佳的詞組擴充幅度跟一致性。只是樹大有枯枝，粗劣的譯詞也層出不窮。

我個人比較喜歡的中國用語通常都不是翻譯詞，而是具有方言特質的詞彙，例如狼性，這種使用具體事物來投射感受的造詞，通常很生動，而且在語境裡也突出。

在意詞彙來源地，是一種政治區分或者文化歧視；但在意詞彙品質和適用性，只是文明發展程度。

思考愉快。

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航