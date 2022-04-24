朱宗慶《心有所愛，全力以赴》：挑戰衛武營「首年二十五萬購票觀眾人次」，數字背後的意義

文：朱宗慶

挑戰「首年二十五萬購票觀眾人次」，數字背後的意義

一座場館的落成、開幕、營運，包括在地觀眾和藝術工作者的培養，的確都需要一個漸進爬梯的過程，實難以一步到位。然而，隨著衛武營的落成開幕，外界和媒體亦不時出現質問：衛武營將來會不會是蚊子館？對此，每次我向簡總監提到這些外界質疑時，簡總監總是很有自信地說：「不會，也不應該是蚊子館！」我個人在接受媒體訪問時，也總是明確對外說明：「我們沒有悲觀的權利，衛武營不可能成為蚊子館！相反的，它已然是台灣藝術文化發展的重要里程碑之一，應成為南部人乃至全台灣的驕傲！」很高興，簡總監和我有相同的共識和目標。

不過，衛武營是一個新場館，初期階段藝文人口和觀眾的購票習慣低於北部，是必須面對的現況。我認為，當我們對外說「衛武營未來不會是蚊子館」的時候，也應該要有之所以主張「不會是蚊子館」的原因和標準，並且應該要和社會各界先建立起共識。

因此，在籌備開幕的過程中，我即決定要主動就各界可能會關心和提問的議題，對外持續提出說明，包括：南部為何需要一個國家級國際規格劇場、衛武營存在的必要性、衛武營開幕面對的挑戰、衛武營藝術總監的聘任，以及未來衛武營合理營運目標值的訂定和設定原因等，讓社會有機會瞭解相關議題，也藉此來凝聚藝文界的共識力量。

場館的成長茁壯以及藝文生態系的健全發展，實無法一步到位，但面對社會所給予的鼓勵、支持和期待，以及來自各方在過去期間曾給予過的各種協助和幫忙，藝術工作者無以回報，營運團隊只有懷著更加感恩、謙恭的心，兢兢業業地透過藝術創作展演和劇場經營的專業工作，來把最好的表現，呈現、分享給觀眾與社會大眾，讓衛武營的潛能充分地發揮。我相信，困難和挑戰必然會有，但與此同時，經驗和成長也會不斷累積。只要設立合理的目標，而後全力以赴，衛武營的未來絕對潛力無窮。

衛武營是全台座位數最多的新劇場，經營挑戰十足，觀眾的培養尤為重要；而搭載著社會大眾期待許久終於開幕的熱潮，開幕首年，應是讓民眾能夠認識、走進這座新劇場的重要時機點。有鑑於此，我和簡文彬總監自籌備開幕期間，即有過多次討論，最後，我們達成共識，針對開幕後一年之室內演出觀眾人次，提出「二十五萬人次」的目標值。

隨後，我便於二○一八年八月的董事會上，正式說明了我與簡總監共同議訂的目標，即：衛武營自開幕起營運的一年期間，從十月十三日開幕後，扣除隔年的休館保養期，至二○一九年年底的一年營運期間，入廳欣賞演出的觀眾數，應達二十五萬人次；如果沒有達標，我將會請簡總監請辭，而我也將同時辭去國表藝董事長的職務，以做出承擔。

Photo Credit: 中央社 國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬

衛武營開幕後，我在二○一八年十月二十三日，以「購票進廳欣賞演出的觀眾，應達二十五萬人次目標——談數字背後的承諾、價值、責任、挑戰與機會」為文，正式對外宣布了這樣的目標和決心。這麼做，首先是希望藉此讓各界充分瞭解，衛武營的成長有先天條件需要考量，並非一步即可到位。這座劇場需要一個合理的爬梯成長過程，且觀眾需要培養，運作需要政府的持續支持和投入，它是不斷地在各個階段、克服不同挑戰所銜接起來的成長過程。

參考國表藝其他兩館的經驗，位處全台藝文重鎮台北市、成立已逾三十年的國家兩廳院，總座位數四千一百餘席，每年觀眾數約六十到七十萬人次，耕耘、累積有成；而位於台中市擁南北地利之便的台中國家歌劇院，總座位數三千餘席，全年營運的第一年，觀眾數為二十萬人次，到訪人數更達三百萬人次，成功創造磁吸效應，表現亮眼、超乎預期。相較之下，位在高雄鳳山的衛武營國家藝術文化中心，總座位數近六千席，過去，在地方政府和表演團隊的努力下，藝文人口的養成已有不錯的基礎，居住於高雄地區的近二八○萬市民及南部相關縣市民眾，都會是衛武營主要的觀眾來源。

雖然場館的成長需要爬梯，不會一步到位，也會歷經起伏，但衛武營的開幕首年，卻是非常具有指標性的一年。對衛武營來說，各界所投以的注目和期待，是挑戰，同時也是機會，勢必要把握住能夠帶起「衛武營效應」的重要時間點。「營運一年期間進廳欣賞演出觀眾數達二十五萬人次」，是對經營團隊的要求指標，也是激勵場館帶動社會向前推進、邁開大步的關鍵動能。雖然知道設定這樣的目標將會是個挑戰，但想到社會各界把好不容易的努力成果交付於我們手上，如果沒有辦法讓它達到應有的發展定位和效益，理當負起責任。因此，回應挑戰與機會，沒有退路，只有以破釜沉舟的決心全力以赴！

再者，「衛武營營運第一年購票進廳欣賞演出的觀眾應達二十五萬人次」絕不是個空洞的口號，在看似單一、生硬的數值背後，恰恰蘊含、突顯出了許多深刻、多面向的意義。藉此，我也希望和大家一起深切思考，一座劇場存在於城市、社會的核心價值是什麼？

我認為，透過這二十五萬人次進廳欣賞演出的觀眾數，所延伸、帶動的發展，是衛武營成立理當為社會帶來的效益。衛武營這座場館，是聚集演出、創作、欣賞活動的藝術園區，是吸引、培養藝術人才和推動美學教育的創意基地，是深化國際連結的重要節點，是人民生活的一部分，是讓市民產生光榮感的重要地景……。因而，數字是冰冷的，但背後所代表的價值，是有溫度的！